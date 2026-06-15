정청래 대표, 6·15 남북공동선언 26주년 맞아 국회 최고위원회의 발언

더불어민주당 정청래 대표는 6·15 남북공동선언 26주년을 맞아 국회 최고위원회의에서 발언했다. 그는 한반도 평화를 지키는 것이 국민의 안전과 책임을 구하는 길이며 대한민국의 밝은 미래를 여는 가장 확실한 열쇠라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표 는 6·15 남북공동선언 26주년을 맞아 국회 최고위원회의 에서 발언했다. 그는 한반도 평화 를 지키는 것이 국민의 안전과 책임을 구하는 길이며 대한민국의 밝은 미래를 여는 가장 확실한 열쇠라고 말했다.

정 대표는 강릉시장과 화천·양구 등 휴전선 접경 지역에서 승리를 거둔 점을 거론하며 한반도 평화 정착에 대한 강원도민들의 응답이라고 평가했다. 유럽 순방 중인 이재명 대통령의 바티칸 성 바오로 대성당 특별미사 연설을 언급하며 외교를 통해 평화를 적극적으로 실천하고 계신다며 미국과 이란의 종전 합의에 대해서는 정치·경제 등 국제 관계가 정상화의 길로 접어들기를 기대한다고 말했다.

한 원내대표는 국제 정세가 분열과 갈등 속에 국익을 위해 뭉치고 흩어짐이 빠르게 이루어지고 있다며 이럴 때일수록 고 김대중 전 대통령님의 평화 통일을 향한 노력이 더욱 그립고 소중해진다며 이 대통령과 레오 14세 교황의 만남을 언급하며 이재명 정부의 한반도 평화를 위한 일관된 노력이 빛을 발할 수 있도록 민주당은 26년 전과 같이 힘껏 뒷받침하겠다고 강조했다. 부승찬 대변인은 논평에서 북한의 '적대적 두 국가' 공식화 등을 언급하며 오늘날 6·15 선언은 위태롭게 흔들리고 있다며 한반도 평화와 번영을 향해 흔들림 없이 나아가겠다고 밝혔다





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6·15 남북공동선언 한반도 평화 정청래 대표 국회 최고위원회의

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