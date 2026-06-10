정청래 대표, 이재명 대통령 평가와 인식 공감, 유럽 순방 불참 등

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다는 발언을 했다. 정 대표는 유럽 순방 일정을 소화하고 있는 대통령의 환송 행사에 참석하지 않았다. 또한, 6·3 지방선거 결과와 관련해 평가위원회를 만들고 백서를 발간하겠다고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 정청래 더불어민주당 대표가 10일 ‘ 이재명 대통령 의 6·3 지방선거 에 대한 평가와 인식에 공감한다’고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 6·3지방선거 및 재보궐선거 이후 처음 열린 최고위원회의에서 이같이 말하며 ‘잘한 것은 잘했다, 못한 것은 못했다, 반성할 것은 반성하겠다’고 했다. 민주당은 이번 선거에서 광역단체장 자리 16개 중 12개를 가져왔지만, 선거 초반 후보의 기세가 좋았던 서울·대구·경남 등을 결국 국민의힘에 내줬고, 재보궐선거 중 가장 주목받았던 부산 북갑과 경기 평택을에서 패했다. 정 대표는 지난 4일 선거 결과에 대해 ‘전국적 큰 승리’라고 자평했다.

하지만 이 대통령은 8일 청와대 영빈관에서 진행된 취임 1주년 기자회견에서 지방선거 성적과 관련해 ‘이길 곳을 졌거나 이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다’며 ‘도대체 납득할 수 없는 상황이 벌어지긴 했지만, 그조차도 국민이 저에게 또는 이 정권에 주는 경고’라고 밝힌 바 있다. 다음날인 9일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 9박 10일간의 유럽 순방길에 오른 이재명 대통령의 환송 행사에 정 대표는 없었다. 이와 관련 당청 불화설에 휩싸인 정 대표는 이날 최고위회의에서 ‘대통령이 유럽 순방 일정을 소화하고 있다’며 ‘국익을 극대화하는 순방이 되길 바라며 건강히 돌아오시길 바란다’고 말했다.

주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다. 연합뉴스 정 대표는 또 6·3 지방선거 결과와 관련해 ‘공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다’고 했다. 평가위에 대해선 ‘최대한 객관적인 시각에서 다양한 분석을 담아낼 수 있도록 외부와 내부 인사를 절반씩 구성해 운영할 것’이라고 설명했다.

그는 ‘7월 1일부터 임기가 시작되는 6·3 지방선거 당선자들이 본격적인 업무에 들어갈 수 있도록 광역·기초단체장 당선자 워크숍은 물론 시도당별 지방의회 당선자 워크숍도 신속하게 준비하겠다’고 했다. 정 대표는 ‘민주당은 더욱 겸손하고 낮은 자세로 6·3 지방선거에서 확인된 민심을 다각도로 살피겠다’며 ‘우리 당의 손을 잡아주신 국민과 당원들의 기대와 성원을 더 큰 성과로 되돌려드릴 수 있도록 노력하겠다’고 했다.

그러면서 ‘선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다’며 ‘당정청 간 원팀, 원보이스를 더욱 강화해서 일 잘하는 지방정부와 함께 일 잘하는 이재명 정부의 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다’고 했다. 정 대표는 투표용지 부족사태에 대해선 ‘국민의 참정권은 어떤 이유로도 훼손돼서는 안 된다’며 국정조사와 제도 개선 추진 방침도 밝혔다. 조문규 기자 chomg@joongang.co.k





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정청래 대표 이재명 대통령 6·3 지방선거 평가위원회 백서 유럽 순방 환송 행사 투표용지 부족사태

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