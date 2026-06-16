정청래, 지방선거 승리요인 분석 지시…선거 책임론 정면돌파

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 평가위원회에 패배 원인뿐 아니라 승리 요인도 분석하라고 지시했다. 이는 선거 책임론을 돌파하고 당의 통합을 다지려는 의도로 풀이된다. 평가위는 이번 주 첫 회의를 열고 백서 작업을 본격화한다.

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 평가 위원회를 통해 패배 원인뿐 아니라 승리 요인까지 철저히 분석하도록 지시했다. 이는 선거 책임론 을 정면 돌파하려는 의도로 풀이된다. 16일 당 고위전략회의에서 정 대표는 "강원도처럼 어려운 지역에서도 승리한 사례가 있으니, 이긴 요인을 분석해 백서에 담으라"고 강조했다.

특히 농어촌 기본소득 시범사업이 옥천 선거 승리에 영향을 미쳤을 가능성을 언급하며, 다른 지역으로 확대할 필요성을 시사했다. 당내에서는 절반의 승리라는 자조 섞인 평가가 나오는 가운데, 정 대표는 전당대회 일정에 구애받지 않고 심층 조사할 것을 주문했다. 평가위원은 기존 7명에서 9명으로 늘리고 여론조사 전문가를 포함하기로 했다. 민주당은 이번 평가를 통해 총선 전략 수립에 활용할 방침이다.

한민수 비서실장은 "누구 탓을 하기보다 치밀한 평가로 민심을 이해해야 한다"고 밝혔다. 이재영 민주연구원장은 전당대회 전 백서 발간이 물리적으로 어렵다는 입장을 내놨다. 정 대표의 이 같은 행보는 당내 일각에서 제기되는 지도부 책임론을 잠재우고, 당의 통합을 도모하려는 전략으로 분석된다. 민주당은 승리 지역의 구체적 사례를 통해 정책의 성과를 입증하고, 패배 지역에서는 보완점을 찾아내 중앙당의 지원 방안을 마련할 계획이다.

특히 강원도와 충북 옥천의 승리 요인을 면밀히 분석해 내년 총선에 적용할 예정이다. 정 대표는 "이긴 것도, 진 것도 다 분석해야 한다"며 당직자들에게 객관적 데이터 수집을 주문했다. 한편, 평가위는 이번 주 첫 회의를 열고 본격적인 활동에 들어간다. 당내에서는 정 대표의 결정이 선거 패배의 책임을 특정 인물에게 돌리기보다, 당 전체의 역량 강화에 초점을 맞춘 것으로 평가하고 있다.

오는 8·17 전당대회를 앞두고 당의 결속력을 다지기 위한 의도라는 분석이 나온다. 정 대표는 당내 계파 갈등을 최소화하고, 민주당의 정체성을 재정립하는 계기로 삼으려는 것으로 보인다. 이번 평가 작업은 향후 민주당의 정책 방향과 선거 전략에 중요한 이정표가 될 전망이다. 정 대표의 지시는 지방선거에서 나타난 민심의 변화를 정확히 읽고, 당의 미래 전략에 반영하겠다는 의지로 해석된다.

민주당은 특히 젊은 층의 지지율 하락 원인을 집중 분석할 방침이다. 정 대표는 "당이 발전하려면 실패에서 배우는 것만큼 성공에서 배우는 것도 중요하다"고 강조했다. 이에 따라 평가위는 승리 지역의 선거 전략과 공약, 유권자 반응 등을 종합적으로 분석할 계획이다. 패배 지역에서는 조직력 부족, 후보 선출 과정의 문제, 정책 차별화 실패 등을 중점적으로 살펴보기로 했다.

민주당은 이번 평가 결과를 바탕으로 당 쇄신안을 마련하고, 내년 총선에서 승리할 수 있는 기반을 다진다는 구상이다. 정 대표의 리더십이 시험대에 오른 가운데, 당내에서는 평가위 활동에 기대와 우려가 교차하고 있다. 일부에서는 평가 결과가 특정 계파에 유리하게 해석될 가능성을 경계하고 있다. 하지만 정 대표는 "모든 의견을 수렴해 객관적인 백서를 만들겠다"며 공정한 운영을 약속했다. 이번 평가 작업은 민주당의 미래를 결정짓는 중요한 분수령이 될 것으로 보인다





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정청래 지방선거 평가 더불어민주당 선거 책임론 6·3 지방선거

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