정청래, 6·3 지방선거 막판 유세…'호남은 부모, 충청은 고향' 호소

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 6·3 지방선거를 사흘 앞두고 전남·충남·충북 지역에서 민주당 후보 지지를 호소했다. 호남을 '부모'에 비유하며 '효도 정치'를 약속하고, 고향 금산에서는 정청래 이름을 내세워 지지를 요청했다. 기초노령연금 인상과 복지 확대를 주장하며 충청도 민심이 이재명 정부에 힘을 실어주고 있다고 평가했다. 오는 1일 천안에서 마지막 중앙선대위 회의를 열고 경북 안동·울산 등으로 표심 다지기에 나선다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 를 앞두고 전남, 충남, 충북 등 주요 지역을 돌며 민주당 후보 지지를 호소하고 있다. 정 위원장은 30일 전남 순천시에서 손훈모 순천시장 후보 지원 유세를 마친 후 웃장을 방문해 상인들과 대화했고, 31일에는 전남 구례를 시작으로 충남·충북 지역에서도 유세를 이어갔다.

호남 사투리와 충청도 사투리를 구사하며 지역민과 공감을 시도한 정 위원장은 "잘난 부모도 내 부모, 못난 부모도 내 부모"라며 호남지역을 "부모"에 비유하고, "미우나 고우나" 심정으로 기호 1번에 투표해 줄 것을 요청했다. 이는 조국혁신당 및 무소속 후보와의 텃밭인 호남 표심 경쟁을 의식한 발언으로 풀이된다. 고향인 충남 금산에서는 "제가 고향을 어떻게 잊겠어요. 이번에 뽑아주면 고故乡에 정말 잘할게요"라며 금산군수 후보 문정우에 대한 지지를 호소했고, 특히 "정청래를 봐서라도 민주당 후보를 꼭 뽑아주세요"라고 강조했다.

충북 영동 유세에서는 기초노령연금을 현 30만원에서 70만원으로 인상해야 한다고 주장하며, "돈만 있으면 100만원까지 드려야 한다"고 말했다. 그는 이를 위해 남북 왕래와 평화 분위기 조성으로 국방비를 줄이고 복지 예산을 확충해야 한다고 제안했다. 정 위원장은 현재 인천이 민주당이 우세하지만 충청도 민심이 이재명 정부에 힘을 실어주는 것으로 합의된 것 같다고 평가했고, 사전투표율이 높은 것은 정부에 힘을 실어주겠다는 적극 투표층이 대거 참여했기 때문이라고 분석했다.

그는 6월 1일 충남 천안에서 마지막 중앙선대위 회의를 열고 박수현 충남지사 후보를 지원한 뒤 충북 괴산, 경북 안동, 울산 등을 차례로 방문해 막판 표심 잡기에 나설 예정이다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6·3 지방선거 정청래 더불어민주당 호남 충청 지방선거 유세

United States Latest News, United States Headlines