정청래 민주당 대표, 연임 도전…당내서 불출마 요구 확산

정청래 더불어민주당 대표의 8월 전당대회 연임 도전을 앞두고 당내에서 불출마 요구가 높아지고 있다. 이기헌 의원과 박지원 의원 등 중진들이 정 대표의 불출마를 촉구하며 정부 성공을 위한 희생을 강조했고, 정 대표는 당원 주권론을 내세워 연임에 맞서고 있다.

2024년 6월 17일, 더불어민주당 내부에서 정청래 대표의 8월 전당대회 연임 도전을 둘러싼 긴장감이 고조되고 있다. 지난 6·3 지방선거 이후 당대표 퇴진론까지 제기되었던 정 대표는 당원 주권을 강조하며 다음 주 중 연임 공식화를 예고한 상태다.

그러나 당내 중진 의원들을 중심으로 정 대표에게 불출마를 촉구하는 목소리가 잇따르고 있어 전당대회 전 당내 갈등이 표면화될 조짐을 보이고 있다. 이기헌 민주당 의원은 17일 페이스북을 통해 "두 달 앞으로 다가온 전당대회를 바라보며 정 대표께 간곡히 말씀드리고자 한다"며 "정 대표의 불출마와 함께 안정적인 전당대회 관리가 이뤄져야 한다"고 주장했다. 이 의원은 "초창기부터 내란 청산과 개혁의 과제를 위해 누구보다 앞장서 헌신해 온 정 대표가 이번엔 이재명 정부의 성공을 위한 큰 주춧돌을 놓아주시길 기대한다"며 정 대표의 희생을 당부했다.

특히 "집권여당 당대표는 대통령과 호흡을 맞추며 국정 운영에 무한한 책임을 져야 한다"며 "때론 억울하더라도, 아쉬움이 남더라도 정부의 성공을 위해 한 걸음 물러설 수 있어야 한다. 그게 대통령 단임제 아래 집권여당 대표가 짊어져야 할 숙명"이라고 강조했다. 이어 "집권 1년 차에 맞이한 전당대회에서 당과 정부가 갈등하거나 경쟁하는 모습을 보인다면 향후 4년간 국정 운영의 동력은 심각하게 훼손될 수밖에 없다"며 "지금은 정치적 유불리를 넘어 정부의 성공을 위해 자신을 기꺼이 불쏘시개로 내놓는 결단을 깊이 고민해 주시길 부탁드린다"고 했다.

이 의원은 "이번 전당대회 불출마는 정치적 퇴장이 아니라 더 큰 책임을 선택하는 일일 수 있다"며 정 대표의 도덕적 결단을 촉구했다. 이 기헌 의원의 촉구에 이어 박지원 의원도 정 대표의 연임 도전에 부정적 입장을 나타냈다. 박 의원은 지난 15일 SBS 라디오 인터뷰에서 "그렇게 충고하면 받아들일 걸로 생각했는데 톡 튀잖아, 반발하잖아"라며 "정 대표가 모든 책임을 지고 사퇴하고 국민과 당원들의 심판을 받아보겠다는 것도 옳은 태도"라고 말했다. 이어 "나 같으면 (전당대회에) 안 나온다, 나오지 말아야 한다"며 불출마를 권고했다.

박 의원은 정 대표의 불출마 요청이 필요한 이유로 현재 여론 상황을 들었다.

"나오지 않는 게 좋다고 한 건 70%에 가깝던 이재명 대통령의 지지도가 부정평가 데드크로스를 넘었다. 그리고 민주당도 20여% 차이 있던 게 어떤 여론조사에 보면 오차범위 내에서 (국민의힘에) 뒤지는 것도 있다. 여기에 대한 책임을 누가 지나? 당대표가 져야 한다"고 분석했다.

또한 정 대표가 연임 도전을 공식화할 거란 언론 보도를 두고 "불을 보듯 시비가 될 것"이라며 "전당대회 준비위원장을 정 대표가 사퇴하면서 구성할 거냐, 중립적으로 구성할 거냐, 이런 것에 대해 또 문제가 있을 것"이라고 예상했다. 그러면서 "(정 대표는) 불편하니까 저 같은 사람을 준비위원장으로 임명하지 않을 거다. 그런데 그런 중립성 담보를 분명히 김민석 총리 측에선 요구할 것"이라며 내부 갈등 가능성을 제기했다. 박 의원은 진행자로부터 "(정 대표) 본인이 선택해.

그런데 여론조사 돌려보면 결과가 안 좋을 거니까 (당대표) 안 나오는 게 맞을걸? 나와도 당선될 수 없을걸? 이걸 품고 계시는가"라는 질문을 받자 "내 속을 너무 정확하게 짚는다"며 "모든 건 국민이 결정하는 거고 당원이 결정하는 거다. 앞으로 국민 여론조사를 잘 주시하자.

그랬을 때 급등했다고 하면 정 대표의 결정도 제가 얘기한 방향으로 갈 것"이라고 답해 정 대표의 연임 도전이 부정적 여론에 직면할 것임을 시사했다. 이에 대해 정청래 대표는 같은 날 최고위원회의에서 차기 당권을 둘러싼 당내 계파 갈등 프레임에 대해 "악의적 갈라치기"라고 강하게 반발했다. 정 대표는 "민주당은 모두 이재명 정부의 성공을 바라는 친명(친이재명)"이라며 "당원주권 정당의 깃발을 높이 들고 이재명 정부 성공을 위해 이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 앞으로 나아가자"라고 당원 주권론을 다시 한번 강조하며 연임 도전 의지를 다졌다.

정 대표는 당원 주권을 앞세워 연임에 도전할 것으로 보이지만, 이기헌·박지원 등 중진의 불출마 촉구와 부정적 여론은 전당대회에서 새로운 변수로 작용할 전망이다. 특히 8월 전당대회를 앞두고 당과 정부의 관계 설정을 둘러싼 논쟁이 가열되면서 민주당 내부의 계파 갈등이 표면화될 가능성이 제기된다. 정 대표의 연임 도전 공식화와 당내 반발의 수위가 8월 전당대회의 향방을 좌우할 중요한 변수로 부상한 상황이다





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