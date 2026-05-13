정청래 대표, '솥뚜껑 먼저 열면' 발언한 '김용범 실장' 비판

정청래 더불어민주당 대표가 김용범 청와대 정책 실장의 발언에 대한 비판을 포함해 당과 지역 순회 행보 발표을 겸했다.

정청래 더불어민주당 대표가 13일 오전 국회에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 임현동 기자 ‘솥뚜껑을 먼저 열면 밥이 되기 전에 설익어버린다’ 김용범 청와대 정책 실장의 국민배당금 발언에 대한 정청래 더불어민주당 대표의 반응이다. 13일 기자회견에서 정 대표는 ‘당과의 대화는 없었던 것 같았다’며 이같이 말했다.

정 대표는 ‘충분하게 숙성이 됐을 때 해야 하는 일이 아닐까’라면서 ‘당장 뭘 하자는 것보다는 학계에서 먼저 연구를 한 후 법으로 만드는 과정에서 국민적 공감을 얻어가야 한다’고 말했다. 정 대표는 6·3 지방선거를 3주 앞둔 이날 기자회견에서 그동안의 공천 경과와 정책 성과 등을 보고했다. 정 대표의 전국 순회 행보는 보수 결집을 낳는다는 지적에 대해서는 ‘언론이 당 대표의 일정 동선에 대한 방해가 아닌가 생각한다’며 ‘단 한번도 안 갔다’고 했다. 정 대표는 국민의힘 ‘공소취소 저지 국민 선거대책위원회’ 출범을 두고 ‘조언한다.

내란 잔재 청산 선대위를 하시는 게 좋겠다’며 ‘선대위를 꾸리는 순간 ‘국민의힘 윤석열 정권 때는 조작 기소를 그렇게 많이 했대’라고 (사람들이) 선술집에서, 맥주집에서 다 이야기할 거다’고 했다. 정 대표는 내가 ‘히말라야 산맥’인 민주당 나에 대한 다짐도 있었다고 강조했다





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