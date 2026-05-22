정조대왕급 이지스구축함에 SM-6 장거리함대공유도탄 도입

지난해 9월 17일 HD현대중공업 울산조선소에서 해군 차세대 이지스구축함인 정조대왕급 2번함 '다산정약용함' 진수식이 열리고 있다. 다산정약용함은 8200t급으로 해군의 다섯번째 이지스구축함이다. 연합뉴스 이지스 구축함(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ)의 적 미사일 방어능력 확충 등을 위한 미국산 장거리함대공유도탄(SM-6) 구매 계획이 확정됐다. 방위사업청은 22일 제175회 방위사업추진위원회(방추위)를 열고 ‘SM-6기종결정(안)’등을 심의·의결했다고 밝혔다. 장거리함대공유도탄 사업은 정조대왕급 이지스구축함에 탑재하기 위한 미국산 SM-6 유도탄을 정부 대 정부 계약인 대외군사판매(FMS) 방식으로 확보하는 사업이다. 총 사업비는 약 5300억원, 사업 기간은 2023년~2034년까지다.

지난해 9월 17일 HD현대중공업 울산조선소에서 해군 차세대 이지스구축함인 정조대왕급 2번함 '다산정약용함' 진수식이 열리고 있다. 다산정약용함은 8200t급으로 해군의 다섯번째 이지스구축함이다.

연합뉴스 이지스 구축함(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ)의 적 미사일 방어능력 확충 등을 위한 미국산 장거리함대공유도탄(SM-6) 구매 계획이 확정됐다. 방위사업청은 22일 제175회 방위사업추진위원회(방추위)를 열고 ‘SM-6기종결정(안)’등을 심의·의결했다고 밝혔다. 장거리함대공유도탄 사업은 정조대왕급 이지스구축함에 탑재하기 위한 미국산 SM-6 유도탄을 정부 대 정부 계약인 대외군사판매(FMS) 방식으로 확보하는 사업이다. 총 사업비는 약 5300억원, 사업 기간은 2023년~2034년까지다.

방사청은 지난 2023년 3월 제150회 방추위에서 'SM-6급 장거리함대공유도탄 사업 추진 기본전략 수정안 및 1차 구매계획안'을 의결한 바 있다. 이어 같은 해 11월 미 국무부로부터 판매 잠정 승인을 받았다. 당시 사업 기간은 2023년~2031년, 총 사업비는 약 7700억원이었다. 정부는 당초 SM-6 100여기를 도입할 예정이었으나 도입 수량이 줄면서 사업비 규모도 조정됐다.

이번 방추위 의결로 기종 도입이 최종 결정된 SM-6는 ‘바다의 패트리엇’으로 불린다. 최대 사정거리 400㎞ 이상에 미사일이 자체 레이더로 목표를 직접 추적하는 능동형 유도 체계를 채용, 함정의 동시 교전 능력을 크게 끌어올릴 수 있다. 요격고도 36㎞ 이하로 종말단계 요격 미사일로 분류되며 항공기·탄도미사일·순항미사일 모두 요격 가능하다. 군은 올해 말 전력화될 다산정약용함(정조대왕급 2번함)과 건조 중인 대호김종서함(3번함)에 SM-6를 탑재할 예정이다.

이미 전력화한 1번함 정조대왕함에도 성능 개량을 통해 SM-6를 탑재한다는 계획이다. 방위사업청은 “이지스함의 적 대함탄도탄, 항공기 및 순항유도탄에 대한 대공방어 능력 및 탄도탄 대응능력이 강화될 것으로 기대된다”고 밝혔다. 한편 방추위는 이날 군 전용 정지궤도 통신위성과 제어·단말부 등 통신위성 지상부를 국방과학연구소(ADD) 주관 연구개발로 확보하는 ‘군위성통신체계-Ⅲ’ 연구개발 사업 체계개발기본계획(안)도 심의·의결됐다. 올해부터 2032년까지 약 1조 2700억 원이 투입된다.

방사청은 이 사업으로 기존 위성의 임무종료 이전에 노후 위성체와 지상부를 교체하고 안정적인 지휘통제 능력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다. 조문규 기자 chomg@joongang.co.k





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정조대왕급 이지스구축함 SM-6 장거리함대공유도탄 해군 방위사업청 군위성통신체계-Ⅲ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

카카오, 승부수 던졌다···“SM 주당 15만원에 공개 매수”카카오가 SM 주식을 공개 매수해 지분을 최대 35% 확보하기로 하면서 SM 경영권 분쟁에 승부수를 던졌다.

Read more »

'7.3조원 투입' 3축 체계 확충...F-35A 추가·SM-6 구매이지스함 탑재 SM-6 함대공미사일 도입 본격 추진 / 미국산 SM-6 구매…2031년까지 7,700억 원 투입 / 이지스함 대공방어 능력·탄도탄 대응 능력 강화 / 차량 탑재형 ’한국형 벙커버스터’ 개발안도 확정

Read more »

금감원 특사경, 카카오 압수수색…하이브 공개매수 중 SM 시세조종 혐의금융감독원 자본시장특별사법경찰(특사경)이 SM엔터테인먼트(SM) 경영권 분쟁 과정에서 불거진 SM 주가 시세조종 의혹과 관련해 카카오를 압수수색했다.

Read more »

S.E.S. 바다, 에스파 윈터, 카리나, SM 아티스트들 30주년 합동 콘서트에서 화려한 무대 선보여SM 엔터테인먼트가 주최한 SM 아티스트 합동 콘서트에서 1세대 아이돌부터 데뷔를 앞둔 SM 연습생까지 SM 아티스트들의 화려한 무대가 공개되는 중이다.

Read more »

'SM 시세조종 의혹' 카카오 김범수 1심 무죄…'수사가 진실 왜곡'검찰은 김 센터장이 2023년 2월 SM 엔터 경영권 확보 과정에서 하이브의 SM 주식 공개 매수를 방해할 목적으로 주가를 공개 매수가(12만원)보다 높게 설정하고 고정하는 방식으로 시세를 조종했다고 봤다. 검찰은 하이브의 SM 주식 공개 매수 기간이었던 2023년 2월 15일 카카오 회사 내부 회의 후 배 전 대표와 강 전 실장이 나눈 통화 녹취록을 핵심 근거로 내세웠다. 실제 원아시아파트너스는 하이브의 SM 주식 공개매수 기간이었던 2023년 2월 16·17·27일에 SM 주식을 매수했다.

Read more »

해군 이지스 구축함의 함정 방어체계를 강화하고 대북 미사일 방어 능력 확충을 위해 미국산 장거리함대공유도탄을 구매하는 계획이 확정됐다해군이 이지스 구축함의 함정 방어체계를 강화하고 대북 미사일 방어 능력 확충을 위해 미국산 SM-6 장거리함대공유도탄을 구매하는 계획이 확정됐다. 방위사업청은 제175회 방위사업추진위원회를 개최하고 장거리함대공유도탄 기종결정안과 군위성통신체계-Ⅲ 체계개발기본계획안을 심의 및 의결했다고 밝혔다.

Read more »