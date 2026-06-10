Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

정점식 국민의힘 신임 원내대표 선출

Politics News

정점식 국민의힘 신임 원내대표 선출
정점식국회의원국민의힘
📆6/10/2026 12:22 PM
📰hanitweet
72 sec. here / 21 min. at publisher
📊News: 95% · Publisher: 53%

정점식 국민의힘 신임 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 장동혁 당대표에게서 꽃다발을 받고 있다. 정 원내대표는 1차 투표에서는 과반 득표로 당선될 것으로 전망됐으나, 결선투표에서 김도읍 의원을 단 7표 차로 따돌리고 당선됐다. 정 원내대표는 윤석열 전 대통령과 사법연수원 선배로 윤석열 정부 당시 비상대책위원과 정책위의장 등을 맡아 ‘원조 친윤계 핵심’으로 분류된다.

정점식 국민의힘 신임 원내대표 가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 장동혁 당대표에게서 꽃다발을 받고 있다. 공동취재사진당권파이자 원조 친윤석열계인 정점식 의원이 10일 국민의힘 원내대표 에 당선된 것은 6·3 지방선거 패배 뒤에도 국민의힘 이 전면 쇄신보다는 친윤 주류 체제 ‘안주’를 선택한 결과로 보인다.

당 안에서는 지방선거에서 패배하고도 전혀 달라진 게 없다는 비판이 나온다. 정점식 원내대표는 10일 국회에서 열린 원내대표 선거 결선투표에서 55표를 얻어 김도읍 의원(48표)을 단 7표 차로 따돌리고 당선됐다. 정 원내대표는 1차 투표에서는 과반 득표로 당선될 것으로 전망됐다. 그러나 1차 투표 결과 정 의원이 47표, 김도읍 의원이 39표, 성일종 의원이 20표를 얻어, 정 의원은 결선투표까지 치른 끝에 당선을 확정했다.

비당권파인 김 의원과 성 의원의 표를 합산하면 정 원내대표가 얻은 표보다 많았지만 결선투표에서 김 의원으로 쏠리지 않았다. 수도권의 한 의원은 ‘김도읍 의원이 한동훈 무소속 의원과 선 긋기에 실패해 ‘한동훈 포비아’를 가진 일부 비당권파의 표심까지 완전히 흡수하지 못했다’고 했다. 김 의원은 한 의원의 복당에 대해 ‘1년 이내엔 불가’라며 여지를 뒀다. 공안검사 출신인 정 원내대표는 윤석열 전 대통령과 서울대 법대 동문이자 사법연수원 선배로 윤석열 정부 당시 비상대책위원과 정책위의장 등을 맡아 ‘원조 친윤계 핵심’으로 분류된다.

영남에서 내리 3선을 한 그는 윤 전 대통령 탄핵과 2025년 대선 패배 뒤 출범한 송언석 비상대책위원회 체제에서 사무총장을, 장동혁 지도부에선 정책위의장을 맡았다. 정 원내대표의 당선으로 국민의힘은 거듭 친윤, 친장동혁계가 원내 주도권을 쥐게 됐다. 영남의 한 의원은 ‘대선 패배 이후에도 못 했던 주류 교체를 이번에도 실패한 것’이라며 ‘결국 두번의 선거 패배에도 달라진 게 없는 당의 모습을 고스란히 노출했다’고 말했다. 개혁파 성향의 한 의원은 ‘결국 다음 총선에서도 주류들이 공천권을 놓지 않겠다는 의지 아니겠나’라고 말했다.

당내 사퇴 여론이 들끓는 장동혁 대표 거취 문제도 당장 결론이 나긴 어려울 전망이다. 그는 원내대표 선거 과정에서 장 대표를 강제 사퇴시키는 것엔 반대한다며 의원들의 의견을 수렴해 정리를 하겠다는 뜻을 밝혔고, 당선 뒤에도 ‘의원들의 중의를 모아 집단지성을 발휘하겠다’고 말했다. 장 대표는 스스로 물러날 뜻이 없는 것으로 알려졌다. 한동훈 무소속 의원의 복당 문제도 정 원내대표가 풀어야 할 난제다.

그러나 정 의원이 결선투표 끝에 비당권파인 김도읍 의원에게 7표 차 신승하면서 당내 쇄신 요구를 무시할 수는 없을 것이라는 관측도 많다. 선거 결과 계엄과 윤 전 대통령 탄핵, 지방선거 패배를 겪으며 친윤, 구주류의 분화와 이탈이 확인됐다. 한 재선 의원은 ‘결과까지 바꾸진 못했지만, 반대표가 상당히 나오면서 개혁 흐름도 만만치 않다는 것은 보여줬다’고 말했다. 정 원내대표는 아울러 더불어민주당의 조작기소 특검법과 검찰 보완수사권 폐지 관련 형사소송법 등 입법 드라이브에 대응하고 후반기 국회 원 구성도 협의해야 한다. 정 원내대표는 ‘원 구성부터 단호하고 철저하게 임하겠다’고 말했다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hanitweet /  🏆 12. in KR

정점식 국회의원 국민의힘 원내대표 선출 장동혁 탄핵 대선 패배 쇄신 친윤 구주류 분화 이탈 반대표 개혁 입법 원 구성

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다 10대 화 분노조절 부모교육 자녀양육 김지현 기자
Read more »

시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계올해 여러분이 특히 눈여겨봐야 할 시계 트렌드와 시계를 모아 정리했습니다.\r명품 시계 트렌드
Read more »

���¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������� ���¹��� 10�� 10�� �Դ��Ѵ�. �Ҽӻ� ���÷��̿������θ�Ʈ�� ���� ��ī�並 ���� �����¹��� ���� 10�� 10�� �Ʒüҿ��� ���ʱ����Ʒ��� ���� �� �ر� ���Ǵ뿡�� ������ �ǹ��� ������ �������̶�� ������.
Read more »

���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��] - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-musics, ���-���� ���� �޷��� 10���� �ҳ���� �ἱ�� �յΰ� ���θ� ������. ���� 10�� ���� ����: �帲��ī���̡�(���� ���帲��ī���̡�) ���̺� �ǳ��� ������ 10���� ȭ�� ���ͺ並 �����ߴ�.
Read more »

세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다4.16세월호참사를 기억하는 청년들이 모여 '4.16 10 10 10 프로젝트' 진행
Read more »

����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡�����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡������� �� ������� ��10�� ������ �귯�� �׳��� ��ݰ� ������ ������ �ʴ´١��� ����ȣ 10�ֱ� ��ȸ�� ������.������ȣ ���硯 10�ֱ⸦ ����...
Read more »



Render Time: 2026-06-10 15:23:45