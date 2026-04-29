정재인 검사, 박성재 전 법무부장관에 징역 20년 구형...'내란 가담' 비판

서울중앙지법에서 열린 박성재 전 법무부장관과 이완규 전 법제처장 결심공판에서 특검은 박 전 장관에 대해 징역 20년을 구형했다. 정재인 검사는 박 전 장관이 윤석열의 내란 범죄를 방치하고 오히려 가담한 점, 대통령 부인의 청탁을 수용한 점 등을 근거로 엄격한 처벌을 요청했다. 박 전 장관은 최후진술에서 국민에게 사과하며 참담한 심정을 드러냈다.

정재인 검사 의 박성재 전 법무부장관 에 대한 징역 20년 구형 논고문이 검찰계와 법조계의 큰 관심을 끌고 있다. 지난 27일 서울중앙지방법원 형사합의33부에서 열린 박성재 전 장관과 이완규 전 법제처장에 대한 결심공판에서 특검은 박 전 장관에 대해 징역 20년을, 이 전 처장에 대해 징역 3년을 구형했다.

이날 특검의 최종의견 진술은 약 1시간 25분 동안 이어졌으며, 정재인 검사가 직접 작성한 구형 논고문이 핵심이었다. 정 검사는 2020년 6회 변호사시험에 합격한 6년차 검사로, 1985년 사법시험에 합격해 서울고등검찰청 검사장을 거쳐 법무부장관까지 지낸 박 전 장관의 '검찰 35년 선배'이다. 구형 논고문에서 정 검사는 박 전 장관이 윤석열의 내란 범죄를 목도하고도 이를 방치한 점을 강하게 비판했다. 특히 박 전 장관이 취임사에서 강조한 '검사 선서'의 내용을 인용하며, 정의와 인권을 수호하겠다는 선서를 스스로 무색하게 했다고 지적했다.

정 검사는 박 전 장관이 윤석열의 비상계엄 선포를 정당화하기 위해 법적 외피를 제공한 점, 내란 성공을 위해 반대 세력 탄압을 준비한 점, 대통령 부인의 부정한 청탁을 수용한 점 등을 근거로 징역 20년을 구형했다. 이어 이완규 전 법제처장에 대해서는 법적 지식과 전문성을 내세우며 이중성을 드러냈다고 비판하며 징역 3년을 구형했다. 박 전 장관은 최후진술에서 특검 측의 의견을 듣고 참담한 심정을 드러내며, 국무위원으로서의 책임을 느끼고 국민에게 사과했다. 정재인 검사의 구형 논고문 전문은 다음과 같다.

먼저, 이 사건과 관련하여 장기간의 심리와 다수의 공판기일을 통해 실체적 진실을 규명하려는 재판부의 노고에 깊은 경의를 표한다. 또한 국민 여러분의 엄격한 시선에 감사드린다. 법무부 장관은 국가의 법질서를 수호하고 국민의 기본권을 보호하는 최고 책임자다. 그러나 박 전 장관은 윤석열의 비상계엄 선포를 정당화하고, 내란을 성공시키기 위해 적극적으로 가담했다.

첫째, 윤석열의 내란 범죄를 합법적으로 포장하는 데 앞장섰다. 비상계엄 선포가 헌법적, 법률적 요건을 결여한 불법적 행위임을 인지하고도, 사후적으로 합법의 외양을 갖추어 국민을 기망했다. 둘째, 내란 성공을 위해 반대 세력 탄압을 준비했다. 출국금지팀을 비상대기하도록 지시하고, 전국 교정시설의 수용 여력을 파악하는 등 물리적 격리와 사법시스템을 통한 처리를 준비했다.

셋째, 대통령 부인의 부정한 청탁을 수용했다. 김건희로부터 지시성 청탁 메시지를 받고, 이를 실행해 검찰청법에 따른 검찰총장과의 협의도 없이 수사팀을 교체했다. 넷째, 위헌, 위법한 행동에 대한 반성은커녕 국민을 속이고 있다. 법무부 장관으로서의 책무를 다하지 못하고, 오히려 국민을 기망한 것이다.

정 검사는 박 전 장관의 행위가 검찰청 폐지에 이르는 요인 중 하나로 평가될 수 있다고 지적하며, 엄격한 법의 심판을 요청했다





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정재인 검사 박성재 전 법무부장관 징역 20년 구형 윤석열 내란 법무부

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