정이한 개혁신당 후보 단식 중 이송 병원

정이한 개혁신당 후보가 첫날인 14일 후보등록 대란에 이어 당일 오후 단식을 상중에 병원으로 이송됐다

제9회 전국동시지방선거 후보 등록 첫날인 14일 부산 연제구 부산시선거관리위원회에서 전재수 더불어민주당, 박형준 국민의힘, 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 후보등록을 하고 있다. 송봉근 객원기자 최근 부산시장 선거를 두고 지역 정가에서는 ‘국민의힘과 개혁신당의 연대 여부가 중요해졌다’(야권 관계자)는 말이 나온다.

앞서 각종 여론조사에서 전재수 더불어민주당 후보가 치고 나갔지만, 최근에는 전 후보와 박형준 국민의힘 후보의 접전 양상으로 바뀌면서다. 뉴스1·한국갤럽이 10~11일 부산 거주 만 18세 이상 801명에게 무선전화면접 방식으로 조사한 결과 전재수 43%, 박형준 41%로 오차범위 내 접전이었다. (자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 해당 조사에서 정이한 개혁신당 후보는 지지율 2%를 기록했다. 높은 수치는 아니었지만, 전재수·박형준 후보의 지지율 격차(2%포인트)와 일치했다.

정 후보는 부산진구에서 태어난 부산 토박이로, 부친 정근씨는 지역에서 대형의료법인을 운영하며 2012년, 2020년 부산진 갑에 무소속으로 출마했다가 낙선하기도 했다. 정 후보는 보수 야권의 단일화를 어떻게 볼까... 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정이한 후보 국회의원 저예산 부산 선거

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[뉴스체크｜경제] 추석 선물·제수용품 원산지 표시 단속1. 집값 14년 8개월만에 최대 상승KB국민은행 조사 결과 전국 집값이 14년 8개월 만에 가장 높은 수준으로 오른 것으로 나타났는데..

Read more »

내년도 건보료율 1.49% 인상…직장가입자 평균 2천원 증가직장가입자의 평균보험료는 14만 4643원에서 14만 6712원으로 2069원 오를 전망이다.

Read more »

경사노위, 전문위원 전원 물갈이...'쇄신 차원' vs '부당 해고'경사노위, 전문임기제 공무원 14명 계약종료 통보 / 이명박 정부 이후 14년 만에 전원 물갈이 / 신규채용 절차 이뤄질 동안 업무 공백 불가피 / 야당 '부당 해고…김문수 위원장 경질해야'

Read more »

경기 광역버스 절반 오늘부터 '입석 금지' ...출근길 불편오늘부터 KD운송그룹 소속 14개 업체 ’입석 금지’ / 146개 노선 운행 광역버스 동참…경기권 44% 해당 / '이태원 참사 계기로 안전사고 예방 차원' / 이미 광역버스 일부 입석 금지…14개 업체 합류

Read more »

“이거 진짜? 믿을 수 없어” 스위프트도 깜짝…팝의 새 역사 썼다는데새 앨범 수록곡 14곡 모두 빌보드 핫100 1~14위 싹쓸이

Read more »

������ Ư�� ���� ���ʶ߸��١��� ��, ������� Ư�ˡ��� ���ݴ����� 14�� ��ȸ ��ȸ�ǿ��� �� ��° ������� Ư�˹����� �ߴ� �ֵ��� �ż��� ó���� ������ ���δ�.8�� ����Ϻ��� ��������� Ư�˹����� 14�� ...

Read more »