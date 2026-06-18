정이한 전 후보 '음료 투척' 자작극 의혹…경찰, 관계자 통화 기록 확인

개혁신당 정이한 전 부산시장 후보의 음료 투척 피습 사건이 자작극 의혹으로 확대되면서 경찰이 정 전 후보와 가해 남성의 관계 및 통화 기록을 조사 중이다. 당 차원의 진상 조사도 진행된다.

6·3 지방선거 기간 중 개혁신당 부산시장 후보였던 정이한 전 후보의 ' 음료 투척 피습' 사건이 자작극 의혹 으로 번지면서 정치권에 파장이 일고 있다. 경찰은 정 전 후보와 음료를 던진 남성 A씨의 관계를 집중적으로 조사 중이며, 사건 전후 통화 기록을 확보한 것으로 알려졌다.

A씨는 부산의 한 헬스장에서 트레이너 겸 관장으로 일했으며, 정 전 후보와 개인적인 친분이 있었던 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 수사 중인 사안이라 구체적인 내용을 밝힐 수 없다면서도 선거 사건의 공소시효가 6개월인 점을 감안해 신속히 수사를 마무리할 방침이라고 전했다. 정 전 후보는 사건 직후 부친이 운영하는 병원에서 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았으며, 캠프 측은 당시 정 후보가 독극물 테러 공포로 일시적인 의식 소실 상태에 빠졌다고 언론에 설명했다. 그러나 이러한 대응 과정에서 정 전 후보의 상태와 캠프의 언론 대응 경위 등에 대해 경찰이 확인 작업을 벌이고 있는 것으로 전해진다.

이에 따라 정 전 후보의 자작극 가능성이 제기되면서 개혁신당 내부에서는 당 차원의 진상조사단을 가동하고 엄중한 책임을 묻겠다는 입장을 밝혔다. 이준석 개혁신당 대표는 최고위원회의에서 당 공천 후보였던 만큼 무한한 책임감을 느낀다며 진상 규명 후 민형사상 책임을 엄정히 묻겠다고 강조했다. 한편, 경찰은 정 전 후보와 A씨의 관계뿐만 아니라 사건 당시 정 후보의 행적과 캠프 대응 과정 등을 면밀히 분석 중이며, 조만간 수사를 종결할 예정이라고 밝혔다. 이번 사건은 선거 기간 중 발생한 폭력 사건이 자작극으로 드러날 경우 정치적 신뢰에 큰 타격을 줄 수 있어 주목된다





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정이한 음료 투척 자작극 의혹 개혁신당 부산시장 선거

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