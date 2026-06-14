정의선 회장 '르망 24시간' 감동 '제네시스 마그마' 선구자 역할

현대차그룹 회장 정의선이 르망 24시간에 참여한 제네시스 마그마 레이싱(GMR) 팀을 직접 방문하며 한국 자동차 산업의 글로벌 임팩트와 모터스포츠를 통한 브랜드 강화 전략을 확인했다. GMR-001 하이퍼카가 5위 출발을 기록하며 역동적인 도약을 보였고, 전 세계 자동차 제조사와 경쟁하는 레이싱 현장에 한국 브랜드가 진출하는 기술적·문화적 의미가 부각됐다.

현대차그룹 회장 정의선 은 13일 프랑스 르망 라 사르트 서킷에서 진행되는 전통적인 세계 내구 선수권 대회인 ' 르망 24시간 '에 현장을 찾아 제네시스 마그마 레이싱(GMR) 팀이 운영하는 피트 개러지를 방문했다.

회장은 현장에서 루크 동커볼케 현대차그룹 글로벌디자인본부장(CDO)과 함께 GMR-001라는 김형식으로 #19라는 전설적인 룰을 간직한 하이퍼카를 직접 살펴보고, 저스틴 테일러 최고 엔지니어를 비롯한 팀원들과 직접 대화를 나눴다. GMR-001은 출발 직후 5위의 위치를 점하고, 에너지 충만한 드라이브와 강한 저음 소리가 관중을 사로잡았다. 이 선전은 제네시스가 르망 역사에서 자체적으로 대표적인 '대한민국 국가대표'로 자리매김할 수 있는 기준이 됐다. 르망 24시간은 24시간에 걸쳐 약 14km 길이의 트랙을 반복 주행하며, 가장 멀리 도달한 팀이 우승하는 공정성을 갖춘 대회다.

기존에는 애스턴 미튼, BMW, 페라리, 토요타 등 고급 자동차 업체들이 주도하던 하이퍼카 클래스에 등장해 제네시스는 현대차와 한국 자동차 산업이 세계 무대에서 얼마나 강한 존재감을 발휘할 수 있는지 보여주는 무대였으면서 동시에 '기술 올림픽'이라 불리는 신기술 테스트를 수행하는 장이 되었다. GMR‑001은 넘치는 파워와 내구성을 가지고 있어 18개 팀이 경쟁하는 하이퍼카 라인업 중에서 4위까지 오르며 기대를 뛰어넘는 성과를 기록했다. 정 대표는 GMR 개러지에서 팀원들에게 직접 선물을 나눠 주며 사기를 북돋우는 모습이 눈에 띄었다.

그는 재키 익스(미스터 르망)의 레이싱 어드바이저와 루크 동커볼케와의 대화를 통해 모터스포츠가 브랜드와 고객간 끈을 강화하는 마케팅 수단 이상이라는 점을 강조했다. 그 뒤 그는 프랑스 서부 자동차 클럽(ACO)의 피에르 피용 회장, FIA 내구주행위원회 회장 등과 네트워크를 형성하며 제네시스가 제시한 부드러운 서킷 질주를 직접 경험했다. 이번 행사를 통해 현대차그룹은 정기적 모터스포츠 참여 이상의 목표를 세웠다고 밝혔다. 제네시스는 이를 통해 전 세계 고객과의 접점을 스포츠 마케팅만이 아니라 지속가능한 '손님' 철학(SON‑NIM)을 접목한 브랜드 가치 상승을 추구하고 있다.

특히 미국과 유럽 시장에서 고객에게 '정말 중요한 손님'이라는 메리트가 크게 호응을 받은 점을 활용해, 글로벌 전시 부스와 자체 행사 등으로 경험을 확장하고자 한다. 또한, FIA 내구레이스위원회와의 협력을 강화하며 장기적인 팀 건설이 목표라고 명시했다. 앞으로 GMR 팀은 '품질·안정성·내구성·신뢰성'이 결합돼 완주해야 하는 차례다. 이는 제네시스가 모터스포츠의 경험을 지속적으로 고도화하면 지역적이 아닌 전 세계적인 '기술 대항전'에서 브랜드를 차별화할 수 있음을 시사한다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

르망 24시간 정의선 제네시스 마그마 GMR-001 모터스포츠

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

中전기차, 국내 하이브리드 시장까지 노린다…전방위 공습 왜13일 자동차 업계에 따르면 중국 BYD는 이달 26일 열리는 부산모빌리티쇼에 참가하면서 ‘DM-i’ 기술을 탑재한 차량을 국내에 처음 선보일 예정이다. DM-i는 BYD의 플러그인하이브리드(PHEV) 기술로, 국내에 전기차 외에 하이브리드차도 출시하겠다는 수순으로 해석된다. 중국 1위 자동차 업체인 BYD는 5월 내수 판매량이 22만여대에 그쳐 전년 대비 24% 급감했다.

Read more »

“블랙호크 헬기 타고 구경하고, 빵사면 쌀준다”...이색 축제 잇달아480명 무료 헬기탑승체험 세종시는 다음 달 24일 개막하는 ‘제24회 세종 조치원복숭아축제’의 특별 프로그램인 ‘헬기탑승체험’ 참가자를 모집한다. 체험 행사는 축제 기간인 다음달 25일과 26일 이틀 동안 240명씩 480명을 대상으로 진행된다. 이번 행사에는 기본적으로 올해 6월 10일 기준 만 13세(2013년 6월 10일 이전 출생) 이상 세종시민(외국인 제외)만 참가할 수 있다.

Read more »

한국 최초 르망 24시 출전 하이퍼폴서 포텐 터트렸다제네시스 마그마 레이싱이 르망 24시 하이퍼폴에서 첫 출전임에도 불구하고 6위와 9위 그리드를 확보하는 놀라운 성적을 거두며 세계 최고 내구레이스 예선에서 강력한 인상을 남겼다. 이들은 본선에서 완주를 목표로 하고 있으며, 이는 브랜드의 기술력과 경쟁력을 입증할 중요한 기회가 될 전망이다.

Read more »

더 깊어진 박해영 월드…‘버려진 존재’를 향한 환대의 기록박해영 작가의 세계관을 집대성한 (이하 모자무싸)의 여운이 이어지고 있다. 지난 5월 24일 종영됐지만, 시청자들은 무가치함과 싸우는 극중 황동만을 보면서 자신의 모습을 발견한다고 말한다. 에서 를 건너 다시 로 이어지는 동안, 매번 새로워지는 표면 아래에는 세 작품을 떠...

Read more »

“서울에서 120만명 사라진다”…청년은 반토막, 노인만 덩그러니서울연구원 “2050년 810만명 전망” 24~49세 비중 49%→ 9.7%로 급감 고령층 늘며 만성적 경기침체 경고등

Read more »