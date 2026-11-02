정윤영의 들개 프로젝트, 자본주의와 살처분 비판

르포 작가 정윤영이 진행하는 들개 프로젝트와 살처분 현장 취재를 통해 자본주의적 착취 구조와 생명의 존엄성을 모색한다.

2024년 12월 30일, 정윤영 은 전주 유기견보호소에서 임시 보호 중이던 두 마리의 강아지를 입양했다. 이들을 은행과 단풍이라고 이름 지은 그는 지난달 19일 서울 문래동 정글핌피 에서 인터뷰를 진행하며 이들을 데리고 나왔다. 정윤영 은 은행과 단풍이 생후 한 달 반 될 때 구조되어 현재까지 함께 생활하고 있으며, 이들은 유기견의 후손이자 들개로 분류되는 존재들이다.

들개 프로젝트와 공존 노력

정윤영은 정글핌피 대표 김유경과 함께 들살림을 꾸리며 들개와 공존하는 방식을 탐구하는 들개 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트는 야생동물도 반려동물도 아닌 경계에 있는 생명들을 보호하고 함께 살아가자는 취지를 담고 있다. 정윤영이 입은 티셔츠의 디자인은 프로젝트 활동비를 마련하기 위해 제작된 것으로, 경기 북부 한 마을에서 사람들이 먹이를 챙겨주며 함께 사는 청이라는 개를 모델로 했다.

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이들은 지난 5월 우리동물병원생명사회적협동조합과 혜리라는 활동명과 함께 북콘서트를 개최하며 캠페인을 이어갔다. 정윤영은 기록 자체가 활동이자 연대의 수단이라고 강조하며, 몰려오는 분노와 감정을 건설적인 저항으로 전환하고자 한다. 그의 작업은 단순한 글쓰기를 넘어 세계를 바꾸기 위한 투쟁의 일환이다.

살처분 현장과 죽음의 외주화

정윤영은 2024년 경기도의 한 살처분 현장을 처음 목격한 후 큰 충격을 받았다고 밝혔다. 짧은 시간 내에 수많은 동물이 죽어가는 모습은 그가 전국의 살처분 현장을 돌며 사실을 드러내야 한다는 결심을 굳혔다. 그는 살처분이 단순한 동물 복지 문제가 아니라 죽임의 외주화와 연결된 구조적 문제라고 진단한다.

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현장 노동자들은 대부분 이주노동자들이며, 이들은 생명을 다루는 스트레스에 시달리면서도 권력 구조에 의해 배제된다. 정윤영은 네팔 출신 도축장 노동자의 사례를 들며, 이들이 단순 포장 작업으로 오해하고入职하다가 실제 소 도축장에서 일하게 되고 무단이탈로 신고당하는 부조리를 전했다.

자본주의와 생명 착취의 구조

정윤영은 모든 것이 자원으로 전락하는 자본주의 체제에서 생명이 최하층에서 착취당한다고 비판한다. 공장식 축산의 사육 밀도, 이주노동자의 질식사, 설악산 산양의 멸종 등은 모두 돈이 되는가에 따라 결정되는 자본의 로직에서 비롯된다. 그는 붉은 띠와 오렌지빛 현수막을 보며 계급의 존재를 깨달았고, 자본주의가 책에서 보던 것과 다르게 작동함을 배웠다.

그는 살처분 중심의 방역 정책 대신 사육 밀도 낮추기와 야생동물 서식지 관리, 축산물 생산 구조 전환 등을 대안으로 제시한다. 정윤영은 성동훈 기자의 사진에서도 확인할 수 있듯, 살처분 폐지 연대 활동을 통해 목소리를 높이고 있다.

기록과 연대의 힘

정윤영은 싸이는 노동자를 기록하는 사람들 싸람에 가입하며 소수자와 노동자의 삶을 기록해 왔다. 그는 경남 산청의 지하수 보호 활동가나 강원 홍천의 주민들을 존경하며, 이들이 거친 물결에 온몸으로 막고 있는 힘을 인정한다. 낙관적이지 않은 현실에서도 그는 동료들과 괴로움을 나누며 동력을 얻고 있다.