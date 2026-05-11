정원오 서울시장 후보, 부동산 상승세에 대한 대응과 조작기소 특검법에 대한 입장

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 정 후보는 양도세 중과 유예 조치가 종료됨에 따라 매물 잠김 현상이 나타날 수 있다는 우려에 대해 ‘그렇게 보는 것이 좀 더 예측이 타당한 것’이라고 말했다. 정 후보는 11일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 관련 질문에 ‘상황은 좀 지켜봐야 할 것 같다’면서도 ‘그 전에 매물들을 처리해야 한다고 생각한 분들은 매물들을 내놨다’고 답했다. 부동산 상승세에 대한 대응을 묻는 말에는 ‘부동산 문제는 세제 관련은 정부의 일이고 그 밖에 공급이나 이런 것은 지방정부의 일’이라며 ‘면밀하게 수시로 소통하면서 구체적인 데이터를 보고 의논에 들어가야 한다’고 했다. 이어 ‘이런 것을 감으로 결정하면 오세훈 시장처럼 큰 판단 미스를 해서 많은 시민이 고통을 받는다’고 말했다. 구체적인 예를 묻자 정 후보는 ‘토허제(토지허가제)를 거의 충동적으로 푼 것’이라고 답했다. 그는 ‘그러고 나서 또다시 한 달여 만에 다시 확대하고, 이건 정말 전형적인 감으로 하는, 데이터에 기반하지 않은 큰 실수였다’며 ‘(제가) 시장이 되면 데이터에 기반해 정부와 긴밀히 협의하면서 하나하나씩 풀어나가겠다’고 덧붙였다. 정 후보는 민주당이 추진하는 조작기소 특검법과 관련해선 ‘입법부에서 할 일’이라며 ‘입법부에서 하는 일을 행정부에서 사사건건 이렇게 저렇게 얘기하는 것은 발표하는 순간 정쟁으로 들어간다’고 말을 아꼈다. 그는 ‘본인의 생각을 이야기하는 것을 자제할 필요가 있다’며 ‘정쟁으로 바로 비화되기에 민생을 중심에 놓고 늘 고민하면 좋겠다’고 말했다. 정 후보는 ‘서울시장이 늘 민생을 중심으로 놓고 봐야지 정치적 현안에 대해서 매번 의견을 내서 정쟁의 중심에 들어가면 시민들이 피해를 본다’며 ‘늘 정쟁의 한복판에 서울시가 노출되고 그런 과정에서 일이 잘 안 될 것이고 그 피해는 시민들이 입는다’고 강조했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보 가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 정 후보는 양도세 중과 유예 조치가 종료됨에 따라 매물 잠김 현상이 나타날 수 있다는 우려에 대해 ‘그렇게 보는 것이 좀 더 예측이 타당한 것’이라고 말했다.

정 후보는 11일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 관련 질문에 ‘상황은 좀 지켜봐야 할 것 같다’면서도 ‘그 전에 매물들을 처리해야 한다고 생각한 분들은 매물들을 내놨다’고 답했다. 부동산 상승세에 대한 대응을 묻는 말에는 ‘부동산 문제는 세제 관련은 정부의 일이고 그 밖에 공급이나 이런 것은 지방정부의 일’이라며 ‘면밀하게 수시로 소통하면서 구체적인 데이터를 보고 의논에 들어가야 한다’고 했다. 이어 ‘이런 것을 감으로 결정하면 오세훈 시장처럼 큰 판단 미스를 해서 많은 시민이 고통을 받는다’고 말했다. 구체적인 예를 묻자 정 후보는 ‘토허제(토지허가제)를 거의 충동적으로 푼 것’이라고 답했다.

그는 ‘그러고 나서 또다시 한 달여 만에 다시 확대하고, 이건 정말 전형적인 감으로 하는, 데이터에 기반하지 않은 큰 실수였다’며 ‘(제가) 시장이 되면 데이터에 기반해 정부와 긴밀히 협의하면서 하나하나씩 풀어나가겠다’고 덧붙였다. 정 후보는 민주당이 추진하는 조작기소 특검법과 관련해선 ‘입법부에서 할 일’이라며 ‘입법부에서 하는 일을 행정부에서 사사건건 이렇게 저렇게 얘기하는 것은 발표하는 순간 정쟁으로 들어간다’고 말을 아꼈다. 그는 ‘본인의 생각을 이야기하는 것을 자제할 필요가 있다’며 ‘정쟁으로 바로 비화되기에 민생을 중심에 놓고 늘 고민하면 좋겠다’고 말했다.

정 후보는 ‘서울시장이 늘 민생을 중심으로 놓고 봐야지 정치적 현안에 대해서 매번 의견을 내서 정쟁의 중심에 들어가면 시민들이 피해를 본다’며 ‘늘 정쟁의 한복판에 서울시가 노출되고 그런 과정에서 일이 잘 안 될 것이고 그 피해는 시민들이 입는다’고 강조했다





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