정원오, 김재섭 의원 기자회견 '허위사실 유포, 범죄 행위' 맹비난 및 법적 대응 예고

더불어민주당 서울시장 예비후보 정원오가 김재섭 국민의힘 의원의 기자회견 내용을 '허위사실 유포' 및 '선거 방해' 행위로 규정하며 법적 대응을 시사했다. 정 후보는 김 의원의 해외 출장 관련 의혹 제기에 대해 강하게 반발하며, 오세훈 서울시장의 시정 운영 방식에 대한 비판도 함께 제기했다. 또한, 정 후보는 본인의 성별 표기 오류 관련 해명과 해당 여성 공무원에 대한 안타까움을 표하며, 서울시장 경선에 대한 계획을 밝혔다.

최근 김재섭 (국민의힘) 의원의 기자회견 내용이 허위사실 유포 에 가깝다는 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보의 강도 높은 비판이 이어졌다. 정 후보는 6일 라디오 인터뷰에서 김 의원의 기자회견을 ' 허위사실 유포 에 의한 선거방해 행위'이자 '범죄 행위'로 규정하며 법적 대응을 시사했다. 정 후보는 김 의원이 본인의 해외 출장 관련 의혹을 제기하면서 '두 명이 간 것처럼 연상되게끔' 발언한 점, 그리고 이후 번복한 점 등을 지적하며 '명백한 의도가 있는 공격'이라고 강하게 비판했다. 그는'출장에 11명이 함께 갔고, 그 내용이 모두 설명되었음에도 불구하고 김 의원이 마치 둘이 간 것처럼 이야기하는 것은 심각한 문제'라며'자료가 모두 공개되어 있는데도 불구하고, 마치 둘만 간 것처럼 언급한 것은 명백한 의도가 있는 공격'이라고 강조했다.

특히 정 후보는 김 의원이 '서류 조작'이라고 주장하는 성별 표기 오류와 관련해서는, 해당 오류가 직원의 실수로 시작되어 지속적으로 복사 및 붙여넣기 되는 과정에서 발생한 것이라고 해명했다. 그는 '저도 구청에 문의했는데, 첫 기안 때부터 직원의 실수로 잘못 기재되었고, 이후 계속해서 복사 및 붙여넣기 방식으로 오류가 반복되었다고 한다'고 설명했다. 또한, 정 후보는 김 의원이 문제 삼은 여성 공무원에 대한 언급도 이어갔다. 그는 '해당 공무원은 매우 유능하며, 많은 성과를 낸 분'이라며'현재 SNS와 인터넷상에서 신상털기를 당하며 매우 힘든 시간을 보내고 있어 안타깝다'고 밝혔다. 정 후보는 김 의원의 네거티브 공세에 대해 앞서 고발 조치를 취했으며, 김 의원의 사과를 요구하기도 했다. 정 후보는 이번 사건을 통해 김 의원이 고의적으로 네거티브 공세를 펼치고 있다고 비판하며, 김 의원의 사과와 책임 있는 행동을 촉구했다. 정 후보는 오세훈 서울시장(국민의힘)의 시정에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 그는'한강버스'나 종묘 앞 '세운4지구', '감사의 정원' 등 오 시장이 시민들의 반대에도 불구하고 사업을 추진하는 것에 대해 비판하며, '오 시장이 대권을 바라보고 있기 때문'이라고 분석했다. 정 후보는 '오 시장이 가시적인 성과를 내는 것에 너무 집착하는 것 같다'고 지적했다. 만약 오세훈 시장과의 토론이 성사된다면, 정 후보는 '오 시장에게 시민이 주인인지 묻고 싶다'고 밝히며, 오 시장이 과거 '시민들이 잘 모르고 이해 못해도 시장이 비전을 갖고 끌고 가야 한다'고 발언한 것을 문제 삼아 민주주의 정신에 대한 질문을 던질 것이라고 말했다. 한편, 현재 전현희, 박주민, 정원오 후보(기호순)가 경쟁 중인 민주당 서울시장 예비후보 본경선은 오는 7일부터 9일 오후 4시까지 진행된다. 권리당원 50%, 일반 국민 여론조사(국민의힘 지지층 제외) 50%를 합산하여 과반 득표자가 나오면 최종 후보로 결정되며, 과반 득표자가 없을 경우 상위 1, 2위 후보가 결선을 치르게 된다





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정원오 김재섭 허위사실 유포 선거 방해 오세훈 서울시장

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