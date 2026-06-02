정원오 후보, 청계광장 마지막 유세서 오세훈 시장 비판·시민 안전 강조

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 6·3 지방선거 전날 청계광장에서 마지막 유세를 진행하며 오세훈 시장의 무능과 안전 문제를 비판하고, 이재명 정부와 연계된 정책 추진 의지를 밝혔다.

더불어 민주당 정원오 서울시장 후보는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 6월 2일, 서울 청계광장에서 마지막 유세를 진행하며 시민들에게 강력한 지지를 호소했다. 후보는 오전부터 오후까지 17시간 30분에 걸쳐 서울 12개 자치구를 순회하며 13일간의 공식 선거운동 일정을 마무리했다.

은평구 녹번역, 서대문구 연세대 앞 등 주요 지역에서 시민들을 만나 정책을 설명하고, 오세훈 후보에 대한 비판을 강화했다. 특히, 정 후보는 "국민의힘 오세훈 후보의 무능, 무책임, 무사안일 10년에 대한 준엄한 심판이 있을 것"이라며, "시민들이 두 번 속는 일은 없을 것"이라고 강조했다. 그는 야당이 선거 때마다 잘못을 인정하고 사과하지만, 다시 지지를 호소하는 일관된 행태를 비판하며, "시민들은 이를 꿰뚫어 보고 있다"고 언급했다. 정 후보는 이어 국회에서 열린 기자회견에서 민주당 구청장 후보들과 함께 오세훈 후보가 "정책 선거"를 요구하면서도 "댓글방"을 이용해 무분별한 흑색 비방을 조직적으로 전개한 사실을 지적했다.

그는 이러한 행위가 사법적 심판을 피할 수 없을 것이라고 경고하고, "재탕, 삼탕하며 계속 의혹에 의혹을 만드는 형식이 전형적인 네거티브 선거"라며, 시민들이 이러한 전략을 이미 인식하고 있다고 밝혔다. 또한, 여론조사 결과가 초박빙이라고 주장하는 오 후보에게는 "일 잘하는 시장을 통해 행정의 효능감을 느끼고 싶어 하는 시민들의 요청이 시대정신"이라면서, 자신이 승리할 것이라고 확신했다. 유세 종료 후 정 후보는 여의도 우체국 인근에서 지지자들과 사진을 찍으며 마지막 인사를 나누었다.

그는 연설에서 "사고가 나기 전 사고를 막는 것이 서울시장의 임무"라며 GTX 부실 시공에 대한 비판을 제기하고, 오세훈 시장이 안전을 등한시해 대형 사고가 빈번하게 발생한 점을 지적했다. 이어 "일 잘하고 있는 이재명 정부가 서울을 밀어야 한다"는 입장을 밝히며, 오 후보가 이재명 정부를 견제하기 위해 시장에 도전하는 것이 잘못된 선택이라고 주장했다. 정 후보는 "시장은 대통령과 싸우는 자리가 아니라 시민의 불편함과 싸우는 자리"라고 강조하며, 청계광장에서 민주당 지도부와 함께 '피날레 유세'를 진행했다.

마지막으로 환승센터에서 기자들과 만나 "시민들의 꿈이 하나하나 실현되는 서울, 모든 일하는 시민이 존중받고 생명과 안전이 최우선이 되는 도시가 되길 바란다"는 포부를 밝혔다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정원오 오세훈 서울시장선거 민주당 시민안전

United States Latest News, United States Headlines