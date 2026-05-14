정원오-오세훈 서울시장 후보, 부동산 공급 및 과거사 논란으로 격돌

정원오와 오세훈 후보가 부동산 재개발·재건축 공약을 두고 치열한 설전을 벌인 가운데, 소상공인 지원책과 보수 통합 행보, 그리고 과거 폭행 의혹을 둘러싼 공방이 이어지며 선거전이 가열되고 있습니다.

서울시장 선거를 앞두고 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 부동산 정책과 과거 행적을 둘러싸고 날 선 공방을 벌이며 선거전이 최고조에 달하고 있다. 두 후보는 14일 같은 포럼에 각각 참석하여 서로의 부동산 공약에 대해 정면으로 충돌하는 장외 설전을 펼쳤다.

먼저 오전 시간대에 참석한 정원오 후보는 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에서 현재 서울의 주거 문제 해결을 위해서는 공급 확대가 최우선 과제임을 역설했다. 정 후보는 특히 재개발과 재건축 사업의 추진 속도를 높이기 위해 기존의 공공성 중심 기조에서 벗어나 사업성을 우선적으로 고려해야 할 시점이라고 강조했다. 그는 시장 직속의 전담 매니저를 선발하여 배치함으로써, 통상적으로 12년에서 20년까지 소요되는 복잡한 재개발 및 재건축 프로세스를 10년 이내로 획기적으로 단축시키겠다는 구체적인 방안을 제시하며 추진 의지를 강력하게 드러냈다.

이는 민주당 정부의 기존 정책 기조보다 전향적인 태도로, 실질적인 공급 확대를 통해 집값 안정화를 꾀하겠다는 전략으로 풀이된다. 반면 오후 포럼에 참석한 오세훈 후보는 정 후보의 이러한 발언을 정면으로 반박하며 민주당의 정책적 일관성 부족을 꼬집었다. 오 후보는 그동안 재개발과 재건축에 대해 매우 적대적인 입장을 취해왔던 민주당 소속 시장이 이제 와서 할 수 있다고 말하는 것이 과연 신뢰할 만한 일인지 유권자들이 냉정하게 판단해달라고 호소했다. 그는 자신의 지난 시정 경험을 언급하며, 재개발 및 재건축 기간을 단축하기 위해 치열한 사투를 벌여왔음을 강조했다.

구체적으로 추진위원회 구성부터 조합 결성까지 걸리는 5년의 기간을 2년 정도로 압축하여, 전체 사업 기간을 20년에서 12년으로 이미 줄여놓았다는 점을 피력했다. 특히 박원순 전 시장의 임기 10년 동안 무려 389곳의 사업 현장이 해제되어 서울의 부동산 공급에 심각한 차질을 빚었다는 점을 지적하며, 이번 선거가 박원순 시즌2로의 회귀냐 아니면 미래를 향한 전진이냐를 선택하는 갈림길이라고 규정했다. 부동산 이슈 외에도 두 후보는 민생 경제와 외연 확장을 위한 행보에 박차를 가했다. 공식 후보등록 첫날인 이날, 정원오 후보는 소상공인들을 위한 맞춤형 지원 공약을 발표하며 표심 잡기에 나섰다.

정 후보는 '서울형 브랜드 상권 육성 프로젝트'를 통해 서울 내 20개 주요 상권을 성수동과 같은 힙한 명소로 만드는 성수동화 전략을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 경제적 위기에 처한 소상공인들을 대상으로 최대 1000만원의 긴급 소액 자금을 지원하여 실질적인 생존 기반을 마련해주겠다는 계획을 세웠다. 이에 맞서 오세훈 후보는 보수 진영의 외연 확장을 위해 유승민 전 의원과 면담하는 전략적 행보를 보였다. 그동안 국민의힘 내부의 갈등 요소가 있었음에도 불구하고 유 전 의원과 손을 맞잡는 모습을 연출하며 보수 통합의 메시지를 던졌다.

유 전 의원이 오 후보의 당선이 보수 진영이 다시 일어설 수 있는 계기가 될 것이라고 격려하자, 오 후보는 천군만마를 얻은 것 이상의 힘이 된다고 화답하며 결집력을 높였다. 한편, 선거전의 양상은 정책 대결을 넘어 과거사 논란으로까지 번지며 진흙탕 싸움의 양상을 띠고 있다. 국민의힘 측은 정원오 후보가 31년 전 저질렀다는 폭행 사건을 집중적으로 공략하며 도덕성 문제를 제기했다. 주진우 국민의힘 의원은 기자회견을 통해 당시 사건의 피해자가 5·18 민주화운동으로 인해 논쟁이 붙었던 사실이 전혀 없었다고 증언하는 녹음 파일을 공개하며 정 후보의 해명이 거짓임을 주장했다.

이에 대해 정 후보 측은 명백한 흑색선전이라며 강력하게 반발했다. 정 후보 선거대책위원회는 판결문과 당시 기사 등 객관적인 자료가 우선되어야 한다고 주장하며, 당시 현장에 있었던 김석영 전 양천구청장 비서실장의 메시지를 공개했다. 김 전 실장은 당시 6·27 선거와 5·18을 둘러싼 격렬한 정치적 논쟁 끝에 감정을 조절하지 못하고 폭행을 주도한 것은 자신이었으며, 정 후보는 오히려 상황을 수습하려다 사건에 휘말린 것이라고 증언했다. 하지만 정원오 후보는 기자들과의 만남에서 과거의 일에 대해 이유를 막론하고 깊이 사과드리며 송구하게 생각한다는 입장을 밝히며 논란을 조기에 진화하려는 모습을 보였다





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