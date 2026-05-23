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정원오, 오세훈 서울시장 후보간 대립, 철근 누락·재개발 지연 공세

정치 News

정원오, 오세훈 서울시장 후보간 대립, 철근 누락·재개발 지연 공세
정원오오세훈서울시장 선거
📆5/23/2026 7:20 AM
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정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 서울시장 선거에 나선 6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 23일, 정 후보는 지티엑스 삼성역 철근 누락을 언급하며 오 후보가 가보지도 않고 있다고 비판했다. 오 후보는 정 후보가 부동산 무능한지 비판하며 재개발 지연을 놓고 맞섰다. 정 후보는 안전 불감증 서울시를 바꿔 안전 제일주의 서울시로 만들자고 주장했다. 오 후보는 운동할 수 있는 도시를 만들겠다고 강조했다. 이수정 ‘오늘 중으로 스벅 인증샷 올리세요’…한기호 ‘스벅은 보수 아지트’성소수자 단체, ‘혐오 표현’ 조전혁 선거 현수막 철거 촉구도 언급했다.

정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 서울시장 선거 에 나선 6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 23일, 수도권광역철도(GTX) 삼성역 철근 누락 과 성동구 재개발 사업 지연을 고리로 상대방을 공격했다.

정 후보는 은평구에서 한 거리 유세에서 지티엑스 삼성역 철근누락을 언급하며 ‘언론에 발표되고 일주일이 넘었는데 (오 후보는) 가보지도 않고 있다’며 ‘지금 당장이라도 현장에 가서 안전을 점검하고 대책을 수립하는 것이 현직 시장의 책임’이라고 말했다. 정 후보는 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고를 언급하기도 했다. 정 후보는 ‘당시에도 철근 부실시공이 핵심 원인이었다’며 ‘나중에 큰 불상사가 생기면 어떻게 할 것인가. 누가 책임질 것인가’라고 했다.

정 후보는 이태원 참사, 우면산 산사태, 강남역 침수, 강동구 싱크홀 인명사고 등을 언급하며 ‘왜 매번 오 시장 때 이런 대형참사가 일어나느냐’며 ‘안전불감증 서울시를 바꿔 안전 제일주의 서울시로 만들자’고 했다. 오 후보는 정 후보가 성동구 해당 7구역 재개발 사업 지연은 당시 구청장이던 정 후보에게 있다며 ‘부동산 무능’ 공세를 펼쳤다. 오 후보는 양천구 신정네거리 유세에서 ‘행당7구역 재개발 단지에 준공 승인이 나지 않아 1000가구가 부동산 등기를 못 하고 있다’며 ‘본인 지역에 있는 재개발·재건축 단지도 관리 못 하는 사람이 서울시장이 되면 더 잘하겠다고 하는 데 용납할 수 있느냐’라고 했다.

오 후보는 ‘정 후보가 일 잘한다고 하는데 잘하는 것 같냐. 무책임하고 무능하고 비겁한 거짓말쟁이’라며 ‘재개발·재건축 기초도 모르는 이런 분에게 양천구 목동 14개 단지 재건축을 맡길 수 있느냐’라고 했다. 오 후보는 이날 오전에는 여의나루역 러너스테이션에서 출발해 한강역을 달리는 것으로 유세를 시작했다. 그는 서울시 앱 ‘손목닥터 9988’을 강조하며 ‘운동할 수 있는 도시를 만들어 서울시민 모두를 건강 부자로 만들겠다’고도 했다.

이수정 ‘오늘 중으로 스벅 인증샷 올리세요’…한기호 ‘스벅은 보수 아지트’성소수자 단체, ‘혐오 표현’ 조전혁 선거 현수막 철거 촉

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정원오 오세훈 서울시장 선거 철근 누락 재개발 지연 안전 불감증 운동할 수 있는 도시 스벅 인증샷

 

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