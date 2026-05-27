정원오 서울시장 후보, 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 방문

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 26일 서울 서대문구 서소문고가차도 붕괴 사고 현장에서 발언하고 있다. 그는 생명과 안전이 우리 사회의 가장 소중하고 기본적인 가치라고 말했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 26일 서울 서대문구 서소문고가차도 붕괴 사고 현장에서 발언하고 있다. 그는 생명과 안전이 우리 사회의 가장 소중하고 기본적인 가치라고 말했다. 또한, 이러한 가치들이 잘 지켜지는 사회가 되기를 희망한다고 전했다.

정 후보는 페이스북을 통해 부상자의 회복을 간절히 기원하며, 연이어 안타까운 공사장 사고가 발생해 마음이 무겁다고 적었다. 캠프 관계자는 내일부터 정상적인 선거운동을 재개할 것이라고 말했다. 그러나 사고 수습 국면인 만큼 이전처럼 캠페인을 하기는 어려울 것으로 보인다고 말했다. 국민의힘 오세훈 후보가 시장으로 일할 때 서소문 고가차도의 철거가 결정됐다는 점에서 정 후보에는 불리하지는 않은 이슈라는 것이 전반적 인식이다.

그러나 인명 피해가 발생한 참사를 선거 유불리 측면에서만 접근할 경우 역풍을 맞을 수 있다는 점에서 정 후보 캠프는 극도로 신중한 태도로 대응하는 분위기다. 조승래 총괄선거대책본부장은 이날 기자간담회에서 안전이 단체장의 가장 중요한 역할이 되고, 앞으로 더 커질 것이라고 말했다. 또한, 대충대충 건성 건성이 아니고 꼼꼼하게 챙기고 세심함을 갖춘 리더가 필요하다며 오 시장은 꼼꼼함과는 거리가 있는 것 같다고 말했다. 오 후보가 자신의 선거 일정에 맞춰 대형 공사를 진행하면서 이른바 철근 누락 사태나 서소문 사고 등이 발생했다는 게 캠프 인식이라는 점에서다.

캠프 관계자는 오 후보가 추진한 한강 버스는 운행 중 멈추는 사고가 발생했고 GTX-A 철근 누락 사태는 은폐 의혹이 있다. 결정적으로 선거 기간에 서소문 고가차도까지 무너졌다며 토론회에서 안전 문제가 쟁점이 될 것이라고 전망했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정원오 서소문고가차도 붕괴 사고 안전

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

낮 최고 34도 무더위…일부 지역 소나기지난 26일 오전 서울 광화문네거리에서 시민들이 그늘에 모여 신호를 기다리고 있다. 〈사진=연합뉴스〉 중복인 오늘(26일) ..

Read more »

'나폴리행 임박' 김민재, 이탈리아 입성…황인범은 아테네 도착 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 안홍석 기자=한국 축구대표팀의 '괴물 수비수' 김민재(26)와 '중원 사령관' 황인범(26)이 새로운 도전을 펼칠 이탈리아...

Read more »

우산 꽉 붙들어!···돌풍에 전국 ‘시간당 40㎜’ 쏟아진다 [날씨]27일까지 전국 대부분 지역에서 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~40mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 피해가 없도록 철저히 대비해야 한다.

Read more »

갤럭시, 오는 26일 서울서 첫 ‘언팩’…Z폴드5·플립5 공개되나삼성전자가 오는 26일 서울에서 새로운 갤럭시 폴더블 스마트폰을 선보입니다. 삼성전자는 26일 오후 8시 ...

Read more »

전국 ‘가을비’ 낮에도 쌀쌀…강원 영동은 최대 70㎜까지26일 전국이 흐린 가운데 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 보인다. 낮 최고기온은 21~28도로 평년(23~26도)과 비슷하거나 조...

Read more »

‘8년만의 정상 도전’ 韓당구대표팀, 튀르키예 베트남 네덜란드 벽 넘어야조명우 최완영의 당구대표팀, 26~3월1일 세계3쿠션팀선수권 출전, 26일 미국과 예선 첫 경기

Read more »