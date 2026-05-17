정원오 후보, '자당 후보 걱정 먼저 하라' 맞대달에 나섰다

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 최근 자신의 과거 폭행 사건을 언급한 장동혁 국민의힘 대표에 대해 "자당 후보 걱정 먼저 하라"며 맞대달에 나섰다. 정 후보는 이러한 사태를 비판적으로 바라보고 주장했습니다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 는 17일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 소상공인 단체 정책전달식 에서 직접 발언하고 있습니다. 정 후보는 장동혁 국민의힘 대표를 향해 과거 폭행 사건을 언급하면서 맞받아쳤습니다.

정 후보는 자신의 페이스북에 글을 올리며 ‘장 대표가 제가 보수정당이었으면 퇴출됐을 것이라고 말했다’고 밝혔습니다. 정 후보는 ‘젊은 시절부터 군사독재자들이 만든 정당에는 관심도 없었다. 자다가 봉창 두드리는 소리’라고 지적하며, '부당한 의혹이 있다면 맞대하라, 그러나 불법적인 폭행은 두려워해야 한다'고 말했습니다. 정 후보는 많은 보수정당, 국민의힘의 당사자들이 퇴출 위기에 몰렸지만, 이를 오히려 장 대표 본인이라고 주장했습니다.

정 후보는 '다른 보수정당에도 지원 유세는 꺼린다. 당 대표의 싸늘한 위신은 문제가 있다. 타당 후보에 대한 관심을 꺼라'고 당 대표에 대한 비판도 적시했습니다. 장동혁 국민의힘 대표도 앞서 자신의 페이스북에서 정 후보의 과거 폭행 사건을 언급하면서 비판적인 입장을 보였습니다





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