정욱도 판사, 야당 견제 비판…헌법권 남용은 반란군과 동일

정욱도 서울북부지법 선임판사가 야당의 헌법기관 장弹劾 논의와 국회 조사를 비판하며, 이는 헌법권 남용이자 사법 독립 침해라고 경고했습니다.

2일, 조희대 대법관과 이재명 대통령이 추가경정예산안 정책보고회 참석 전 만찬에서 인사를 나누는 모습이 포착되었다. 이와 별도로 서울북부지법 선임판사 정욱도 씨는 야당의 대법원 장탄핵 논의와 국회 조사를 강하게 비판하며, 헌법적 권력 남용이 반란군의 폭거와 다름없다고 경고했다. 그는 사법부 의 절차적 과오를 인정하면서도, 대법관 사임 요구나 강압적인 해임 시도가 사법 독립을 훼손하는 중대한 범죄라고 단언했다.

대법관 탄핵과 국회조사 비판적 시각

정욱도 서울북부지법 선임판사는 2일 법원 내부망 CourtNet에 '야당 여러분에게'라는 제목의 글을 게재했다. 그는 야당이 추진하고 있는 조희대 대법원장의 헌법기관 장탄핵 논의와 국회 조사를 강력히 비판하며, 이러한 조치가 헌법적 권력 남용이 아닌지 자문해야 한다고 지적했다. 정 판사는 만약 헌법적 권력이 남용된다면, 이는 존재하지 않는 반국가세력을 구실로 계엄령을 선포한 반란군 지도자와 무엇이 다른지 묻는 강렬한 어조를 사용했다.

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정 판사는 이번 갈등의 배경으로 지난해 5월 이재명 대통령의 공직선거법 사건 항소심 기소유예 결정과 대법원 상고심 파기를 꼽았다. 그는 야당이 대법원의 판결을 통해 당시 대통령 후보였던 이재명 씨가 선거법 위반으로 선출 무효가 될 뻔한 상황을 맞았다고 느꼈을 것이라 추론했다. 그러면서 야당이 사법부가 정치에 개입하여 자신을 옥죄려 한다고 오해할 수 있다고 분석했다.

사법부 재편과 지명권 남용에 대한 경고

정 판사는 대법원장과의 관계가 적대적이거나 언제든지 선을 넘을 수 있다고 생각할 경우, 야당이 사법부를 약화시키고 대법관ポスト를 새 인사로 채우며, 상급심 판례로 결정을 구속하려 할 것이라 예상했다. 그는 사법개혁 세법 중 대법관 정수 확대나 재심청원제 도입은 이상적이지 않지만, 잘 운용된다면 나쁘지 않을 수 있다고 평가했다. 그러나 이러한 개혁을 통해 야당과 사법부 간의 긴장을 해소하려 했던 초기 희망과 달리, 지금은 전혀 다른 방향으로 흐르고 있다고 우려했다.

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특히 정 판사는 대법관 재신임 논란과 관련해 야당이 조희대 대법원장에게 비현실적인 요구를 하고 있다고 비판했다. 그는 야당이 자신에게 완전히 부합하는 인사를 대법관으로 앉히기를 원하며, 승인 또는 불승인을 결정하는 수동적인 지명권을 특정 인사를 지명하도록 강제하는 능동적 권력으로 변화시키려 한다고 지적했다. 이는 헌법이 정한 지명권의 한계를 넘어선 명백한 권력 남용이라고 경고했다.

사법부 신뢰 회복과 헌법적 권력 행사

정 판사는 사법부 역시 잘못한 것이 많음을 인정했다. 그는 절차적 흠결로 대중의 불신을 샀고, 누가 책임을 져야 하는지 제대로 된 조사가 없었다고 고백했다. 특히 이재명 씨 사건 판결 후, 대법관 사임이 모든 이에게 더 나았을 것이라고 인정했다. 그러나 이미 사임 의사를 철회했거나 남기로 결정했으므로, 제삼자가 강제로 사임을 요구하는 것은 불가능하며, 이를 강행하는 것은 권력 남용으로 이어질 수 있다고 경고했다.

앞서 인천지법 부천지법 성찬용 판사도 지난달 30일 CourtNet에 '동물농가의 소설을 읽고'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 대법관 정수 확대 등 사법개편 조치를 조지 오웰의 소설 '동물농장'에 비유하며, 부당한 공격에 단호히 맞서야 한다고 주장했다. 이에 법조계에서는 일부는 동의하지만, 사법부부터 대중의 불신을 초래한 원인을 먼저 살펴야 한다는 반론도 제기되고 있다.