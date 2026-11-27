정우성이 이창현 대표의 아트스트컴퍼니를 퇴사했다. 지분 10% 미만으로 하락한 정우성의 향후 행보와 회사 내 주요 이견, 그리고 두 배우의 관계 변화에 대한 상세 분석.

배우 정우성 이 동업자이자 오랜 친구인 이정재 와 함께 설립한 엔터테인먼트 기업 ' 아트스트컴퍼니 (Artist Company)'를 완전히 떠났다. 27일, 아트스트컴퍼니 는 정우성 과의 전속 계약이 종료되었으며 이를 갱신하지 않았다고 공식 발표했다. 회사 측은 계약 종료의 정확한 날짜는 공개하지 않았으나, 정우성 이 별도의 소속사 없이 기존 매니저와 함께 활동을 이어가고 있다고 밝혔다.

공동 설립자 탈퇴와 계약 만료 사유

정우성의 퇴사는 단순한 계약 만료를 넘어 두 배우 간의 협업 관계 종료를 의미한다. 2016년 정우성과 이정재는 합리적이고 체계적인 엔터테인먼트 회사를 건립하겠다고 선언하며 아트스트컴퍼니를 공동 설립했다. 두 사람은 친밀한 사이라는 의미로 '청담 커플'이라는 별칭으로 불리며 업계의 귀감이 되는 우정을 과시해 왔다.

Also read 명문대 나온 아들, 방에서 안나옵니다…청년취업자 48개월째 줄었다

그러나 최근 정우성의 사내이사 직위 사임과 지분 감소 등이 맞물리며 두 사람 간의 관계 변화에 관심이 집중되고 있다. 정우성은 현재 별도의 소속사를 두지 않은 채, 10년 이상 함께 근무한 매니저와 함께 개인 브랜드로 활동하는 새로운 국면을 맞이했다.

지분 감소와 경영 내분 루머

정우성이 아트스트컴퍼니를 탈퇴하게 된 배경에는 경영권 관련 민감한 변화들이 있었다. 지난달 2일, 정우성은 자신의 임기가 약 6개월 더 남은 시점에서 아트스트컴퍼니 사내이사직을 사임했다. 이는 두 배우 간의 갈등설을 야기했으며, 실제로 그 직후 정우성은 주식을 대량으로 매각했다.

금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면, 정우성은 지난 17일부터 19일까지 공개시장에서 아트스트컴퍼니 주식 15만 5천 주를 매각했다. 이 거래로 약 5억 2170만 원어치의 자금을 조달했으며, 공시 기준일인 23일 현재 정우성의 지분 보유율은 9.9998%로 10% 미만으로 떨어졌다. 이에 따라 정우성은 주요 주주 명단에서 제외되었으며, 이는 최대 주주인 이정재와의 경영 거리 두기 현상으로 해석된다.

Advertisement

경영 투명성 논란과 회사 측 대응

아트스트컴퍼니는 최근 경영 투명성 관련 논란에 휩싸이기도 했다. 회사에 대한 최대 주주인 이정재에게 이윤 배분에서 우대 조치를 취했다는 의혹, 중복 임차료 지급, 그리고 한 뷰티 기업과의 특수한 계약 체결 의혹 등이 제기됐다.

이에 아트스트컴퍼니는 18일 공식 입장을 통해 이러한 의혹을 일축했다. 회사 측은 이정재와 함께 내부 이사를 역임한 정우성이 별도의 임원급 연봉을 받지 않았으며, 모든 계약 조건이 두 배우에게 동일하게 적용되었음을 강조했다. 또한 경영 과정에서의 부당한 편향성이 없었다는 점을 명확히 하며 경영 정상화를 호소했다.

정우성의 향후 행보와 업계 전망

정우성이 독립적인 활동을 선택한 것은 엔터테인먼트 업계에 새로운 변수를 던지고 있다. 그는 이번 퇴사를 계기로 보다 유연하고 독립적인 연기 활동이 가능해졌으며, 이를 위해 10년 이상 충성스럽게 함께한 매니저와 직접적으로 소통하며 작업을 이어갈 것으로 예상된다.

한편, 이정재와 정우성이라는 한국 영화계를 대표하는 두 거장이 이끄는 아트스트컴퍼니의 향방에도 관심이 쏠린다. 정우성의 완전한 이탈 이후 회사의 지분 구조가 어떻게 재편될지, 그리고 두 배우가 앞으로도 예술적 우정을 유지하며 개별 프로젝트에서 협력할지 지켜볼 필요가 있다.