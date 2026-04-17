정우, 16년 만의 '짱구' 복귀 소감… "잃을 것 없던 그때와 달리 지금은 괜찮은 어른이 되고 싶다"

영화 '30일'의 제작보고회에 참석한 정우는 16년 전 '6년째 연애 중'의 '짱구' 캐릭터에 대한 애정을 드러내며, 현재의 자신과 달라진 점, 그리고 배우로서의 꿈을 이어가는 이들에게 진심 어린 조언을 건넸다. 또한, 영화의 리얼리티를 살리기 위한 노력과 함께 캐스팅 비하인드 스토리도 공개했다.

지난 16일 용산 CGV에서 영화 ' 30일 '의 제작보고회 가 진행되었다. 현장에는 강하늘, 정소민, 조민경 감독이 참석했다. ' 30일 '은 2009년 개봉하여 비공식 천만 영화로 불리며 많은 사랑을 받은 ' 6년째 연애 중 '의 속편 격인 작품이다. ' 6년째 연애 중 '이 학창 시절의 방황과 우정, 사랑을 자전적으로 다루며 현재의 정우를 있게 한 영화라면, 16년 만에 돌아온 ' 30일 '은 고등학교를 졸업하고 배우의 꿈을 안고 서울로 상경한 짱구(정우 분)의 고군분투를 그리며 관객들에게 위로를 전한다. 오디션 낙방 경험을 토대로 만들어진 캐릭터 '짱구'는 아버지의 어린 시절 별명이자, 당초 '서울행'이라는 가제에서 제목으로 확정되기까지 한 이름이다. 이에 정우는 짱구를 논하려면 ' 6년째 연애 중 '을 빼놓을 수 없다며, 영화 제작 환경이 어려운 시기에 자신이 쓴 이야기를 영화로 만들 수 있어 행복했고 즐기면서 촬영했다.

짱구와 재회한 반가움이 관객에게도 전달되길 바란다고 각별한 애정을 드러냈다. 부산 남자 짱구의 10년 후를 다루면서도 자전적인 이야기를 꺼내게 된 계기에 대해 그는 사적인 이야기에서 시작되었으나 모든 캐릭터가 실존 인물은 아니라고 설명했다. 민희(정수정 분)는 남성들의 워너비이자 허구적 인물로 현실적인 벽을 상징하며, 장재(신승호 분), 깡냉이(조범규 분), 수영(권소현 분)은 직간접적으로 경험한 친구나 지인이 모티브가 되었다고 덧붙였다. 그는 경험담을 영화적으로 각색했으며, 특히 오디션을 보는 장면이 많은데 실제 에피소드를 녹여 냈다고 회상했다. 극 중 수영을 배우는 장면은 오디션 경험이고, '6년째 연애 중'의 독백 장면은 자유연기 경험이었다고 밝혔다. 영화 말미에는 '6년째 연애 중'으로 천만 감독이 된 장항준 감독이 깜짝 등장한다. 정우는 첫 오디션이 장항준 감독님 작품이었기에 핵심 장면에서 다시 감독님 앞에 서니 울컥했고, 과거의 짱구와 실제 정우의 마음이 공존했다고 복합적인 감정을 고백했다. 이번 기회를 통해 정우는 각본, 연출, 연기를 모두 소화하며 재능을 발휘했다. 그는 친구와 놀듯이 대본을 썼고, 절친 케미를 위해 사전에 그룹 리딩을 자주 했다. 특히 경상도 지역에서 실제 쓰는 리얼한 사투리에 공들였다고 강조했다. 또한 범규 씨는 지금도 배우를 꿈꾸는 전국의 짱구를 대표하며, 영화 속 모든 단역을 오디션으로만 뽑았는데 범규 씨는 3차 테스트까지 통과한 영화 속 진정한 짱구라고 칭찬했다. 부산 사투리의 리얼리티와 캐스팅 비하인드도 전해졌다. 극 중 짱구의 고향 동생 깡냉이 역의 조범규는 공개 오디션에서 4000:1의 경쟁률을 뚫고 발탁된 신예로, 나이 차이를 극복하고 정우와 친구 케미를 선보였다. 그는 배우가 되기 위해 고2 때부터 꿈을 키웠고, 응답하라 시리즈에서 선배님의 연기를 봐왔는데 이번 기회에 직접 목격할 수 있었다. 세 친구 케미는 선배님의 열정 덕에 완성되었다고 답했다. 어리숙한 짱구와 밀당을 즐기는 연애 고수 민희 역의 정수정은 '6년째 연애 중'을 재미있게 봐 속편이 궁금했고, 시나리오가 재미있었으며 선배님과 호흡을 맞춰보고 싶었다고 말했다. 그는 겉모습은 물질적 여유가 넘치는 듯 보이지만 사실은 힘든 사정을 숨기고 있다. 거짓말만 하는 것 같고 속마음도 잘 드러나지 않지만, 짱구를 향한 마음만은 진심이라 여기며 연기했다고 캐릭터를 소개했다. 정우는 수정 씨의 도회적이고 세련된 이미지가 잘 맞을 것 같아 제안했고, 이십 대 후반에 남성들은 철없기도 하지만 여성분들은 대체로 현실적이지 않나. 민희는 짱구와 상반된 캐릭터이길 바랐다고 캐스팅 비하인드를 밝혔다. 부산이 배경인 영화는 부산 사투리와 지역 명소의 리얼리티에도 공들였다. 오승호 감독은 부산의 지역색을 살리면서도 사투리 정서와 오리지널리티를 중요하게 생각했고, 부산 일대가 관광지처럼 보이지 않고 생활감이 드러나도록 공들였다고 말했다. 이어 정우는 캐릭터마다 대사를 녹음해서 가이드라인으로 나눠 드렸고, 나이트클럽이나 국밥집도 원래는 장소 섭외가 어려웠지만 자신이 영화를 찍는다고 하니 관계자분들의 협찬 덕분에 가능했다고 덧붙였다. 특히 짱구가 심사위원에게 뼈 때리는 충고를 듣는 장면이 인상적이다. 정우는 단역일 때를 상기하며 여전히 배우를 꿈꾸는 꿈나무에게 응원의 메시지를 보냈다. 그는 심사 위원이 짱구의 삶을 단정해 버리는 것이 슬프지만 현실이 그렇고, 신인일 때는 막막하기만 하다고 말했다. 특히 배우는 연차가 쌓인다고 유명해지는 게 아니라 천운이 따라야만 하는 직업이라 더 하다며, 예전에 한석규 선배님이 해주셨던 말이 기억난다. 더운 날이었는데 '우리는 럭키가이야. 하고 싶은 일을 하면서 일상을 보내잖냐'라던 말이 떠오른다고 곱씹었다. 그러면서 배우로서 욕망에 휩싸일 때도 있고 잘하고 싶지만 안 될 때도 많았지만, 지치고 힘들어도 꿈을 향해 차근차근 하나씩 이루어나가다 보면 큰 꿈에 다가갈 수 있을 거라며 아낌없는 조언을 건넸다. 16년 전과 달라진 위치에 대해 정우는 '6년째 연애 중' 때는 잃을 게 없었고 뜨거웠다고 회상했다. 무명이고 주연을 해본 적 없어 무서울 게 없었고, 신인으로서 현장에서 배울 점이 많았다면 지금은 배우와 스태프 사이를 조금은 챙길 여력이 생겼다고 말했다. 촬영장은 변수도 많고 내 마음 같지 않을 때도 있지만, 늘 괜찮은 어른이 되려고 다짐한다. 지금은 그때와 다르게 좋은 어른이 나이만 먹는다고 되는 게 아님을 깨달았고, 지금은 이런 생각이 조금 더 짙어지는 계기가 되었다고 설명했다. 마지막으로 그는 이전의 짱구와는 다른 결의 짱구라며, '6년째 연애 중' 개봉 당시에는 영화제의 후광을 얻지 못해 아쉬웠지만 독립영화로는 이례적으로 10만 관객을 모았던 영화라고 언급했다. 그 사이 자신도 관객의 사랑을 받아 인지도가 상승하게 되었고, '6년째 연애 중'을 여전히 기억해 주셔서 감사하며 관객분들이 영화를 어떻게 봐주실지 궁금하다고 고마움을 전했다. 한편, 영화 '30일'은 제30회 부산국제영화제(BIFF) '한국영화의 오늘 스페셜 프리미어'에 선정되어 공개되었고 오는 4월 22일 개봉한다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

30일 정우 6년째 연애 중 제작보고회 부산국제영화제

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'욱하는 성격 버리고 스마일 … 올해도 최고 골퍼 꿈꿔요'국내 男 골프 '대세'로 떠오른 옥태훈 인터뷰2026 KPGA투어 16일 개막올해 DP·아시안투어 등 병행어떤 환경서든 일관성 강조안정된 퍼팅에 샷거리 늘려언제나 웃는 긍정멘탈 앞세워전대회 컷통과·3승이상 목표

Read more »

전재수 “하정우 출마 꼬셨지만 실패…당에서 설득하면 무게감 다를 것”6·3 지방선거에서 부산시장 후보로 출마한 전재수 더불어민주당 의원은 16일 민주당이 부산 북갑 출마를 권유하고 있는 하정우 청와대 AI(...

Read more »

“멈춰 선 진상규명 다시 시작하라”···전북 곳곳 세월호 12주기 추모세월호 참사 12주기인 16일, 전북 지역에서는 희생자를 기리는 추모 행렬과 함께 멈춰 선 진상규명의 재가동, 재발 방지를 위한 제도 마련...

Read more »

“마지막까지 아이들과 함께한 고귀한 희생 기억해야”···대전현충원서도 세월호 12주기 기억식세월호 참사 12주기를 맞은 16일 안산 단원고 순직교사 등이 묻혀 있는 국립대전현충원에서도 희생자들을 추모하는 행사가 열렸다. 대전지역 ...

Read more »

김재연 “둘 중 하나는 죽어야” 조국 “제가 가장 경쟁력”…우당들의 재보선 수싸움6·3 지방선거와 함께 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표와 김재연 진보당 상임대표가 16일 날선 공방...

Read more »

김동연 지사 '기억은 더 짙어지고 약속은 더 단단해진다'…세월호 12주기 추모김동연 경기도지사가 세월호 참사 12주기를 맞아 기억식에 참석한 뒤 '기억은 더 짙어지고, 약속은 더 단단해진다'며 생명과 안전이 최우선인 나라를 만들겠다는 다짐을 밝혔다.김동연 지사는 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '

Read more »