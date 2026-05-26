정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 탱크데이 논란 사과와 사회적 파장 분석

스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 희화화 마케팅 논란과 이에 따른 정용진 회장의 사과, 내부 시스템의 결함, 그리고 법적 분쟁과 시민단체의 반발을 상세히 다룹니다.

신세계그룹 의 스타벅스코리아 가 5·18 민주화운동 기념일에 맞춰 진행한 이른바 탱크데이 이벤트가 사회적으로 엄청난 파장을 일으키며 심각한 논란의 중심에 섰습니다. 이번 사태의 핵심은 5·18 민주화운동의 상징적 고통인 계엄군의 탱크 투입과 1987년 박종철 열사의 고문치사 사건 당시의 비극적인 상황을 연상시키는 탁 치니 억 등의 표현을 마케팅 문구로 활용했다는 점입니다.

이는 단순한 마케팅상의 실수를 넘어 한국 현대사의 가장 아픈 상처 중 하나인 국가폭력의 역사를 희화화하고 희생자들의 명예를 훼손했다는 비판을 피하기 어려웠습니다. 이에 따라 시민사회와 유가족들은 강력하게 분노했으며, 특히 광주 지역 사회와 유공자 단체에서는 이를 단순한 실수가 아닌 명백한 역사적 범죄이자 의도적인 폄훼라고 규정하며 거세게 반발했습니다. 이러한 분노는 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스를 통해 빠르게 확산되었으며 스타벅스 브랜드 전체에 대한 불매 운동으로 이어지는 양상을 보였습니다.

사태가 걷잡을 수 없이 확산하고 브랜드 이미지에 치명적인 타격이 가해지자 정용진 신세계그룹 회장은 지난 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 긴급 기자회견을 열고 대국민 사과에 나섰습니다. 정 회장은 취재진 앞에서 고개를 깊게 숙이며 5·18 민주화운동 유가족과 박종철 열사 유가족, 그리고 광주 시민과 국민 모두에게 진심으로 사죄하며 용서를 구했습니다. 그는 이번 사태로 인해 상처받은 모든 분께 깊은 사죄의 말씀을 드리며, 신세계그룹 회장으로서 모든 책임을 지겠다고 밝혔습니다. 또한 국민의 신뢰를 다시 얻기 위해 처음부터 다시 시작하겠다는 의지를 표명했습니다.

하지만 정 회장이 밝힌 신세계그룹의 자체 진상 조사 결과는 오히려 기업 내부의 심각한 부조리를 드러내며 더 큰 충격을 주었습니다. 해당 마케팅은 총 4단계의 엄격한 보고 및 결재 절차를 거쳤음에도 불구하고, 기획 단계부터 최종 승인까지 단 한 명의 결재권자도 탱크데이という 표현이 부적절하다는 문제 제기를 하지 않았음이 드러났습니다. 더욱이 결재 라인에 있던 일부 임원들은 시안이 담긴 메일의 첨부파일조차 열어보지 않은 채 관행적으로 승인 버튼을 눌렀다는 사실이 밝혀지면서, 스타벅스 코리아 내부의 사회적, 역사적 민감성이 완전히 결여되어 있음이 증명되었습니다.

이는 단순한 실무자의 과실을 넘어 기업 문화 전반에 뿌리 깊은 무관심과 오만이 자리 잡고 있음을 보여주는 사례로 지적되었습니다. 논란은 회장의 공개 사과 이후에도 쉽게 가라앉지 않고 심각한 법적 공방으로 번지는 양상입니다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 정용진 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등을 모욕 및 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 입건하여 본격적인 수사에 착수했습니다. 5·18 유공자들과 시민단체들은 이들이 고의적으로 민주화운동을 왜곡하고 유족들을 모욕했다며 고발을 이어가고 있으며, 현재까지 수십 명의 유공자가 추가 고발에 참여하겠다는 의사를 밝힌 상태입니다.

특히 5·18 특별법은 허위 사실을 유포하여 민주화운동을 비방하거나 왜곡하는 행위를 엄격히 금지하고 있어, 경찰 수사 결과에 따라 법적 책임이 무겁게 지워질 가능성이 큽니다. 이와 더불어 소비자들의 실질적인 행동도 이어지고 있습니다. 일부 소비자들은 스타벅스의 불합리한 선불 충전금 환불 약관에 문제를 제기하며 법원에 지급명령 신청을 냈습니다. 현재 스타벅스는 잔액의 60% 이상을 사용해야만 환불이 가능하다는 약관을 고수하고 있는데, 이에 분노한 이용자들이 해당 약관이 부당하다며 법적 대응에 나선 것입니다.

이는 기업의 윤리적 결함이 서비스 이용 약관에 대한 불신으로까지 전이된 결과라고 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 정 회장의 공개 사과에 대해 시민사회단체들은 여전히 냉담하고 비판적인 반응을 보이고 있습니다. 광주전남추모연대는 입장문을 통해 이번 사과를 책임 회피를 위한 면피성 사과라고 강하게 규정하며 정 회장의 즉각적인 퇴진을 요구했습니다. 단체는 모든 책임이 저에게 있다면서 정작 실질적인 인적 쇄신이나 구체적인 책임지는 모습은 보이지 않는 정 회장의 태도가 시민들을 다시 한번 기만하는 행위라고 비판했습니다.

특히 정 회장이 사과문에서 현장 파트너들과 직원들을 따뜻한 시선으로 봐달라고 언급한 것에 대해, 정당한 분노를 터뜨린 시민들과 묵묵히 일해 온 노동자들을 방패막이 삼아 위기를 모면하려는 비겁한 술책이라고 지적했습니다. 결국 이번 사건은 단순한 마케팅 사고가 아니라 기업의 역사 인식 부재와 경직된 보고 문화, 그리고 책임 경영의 실종이 맞물려 발생한 전형적인 기업 리스크 사례가 되었습니다. 신세계그룹은 이제 단순한 말뿐인 사과를 넘어, 기업의 사회적 책임인 ESG 경영의 본질을 다시 고민하고 근본적인 의사결정 시스템의 변화와 역사 교육 강화라는 무거운 과제를 해결해야만 하는 상황에 놓였습니다





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