정용진 신세계그룹 회장 "스타벅스 '탱크데이' 논란에 대해 진심으로 사죄드림"

정용진 신세계그룹 회장은 26일 스타벅스의 '탱크데이' 논란과 관련해 사과문을 발표했다. 정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 '진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다'고 말했다.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스 의 ' 탱크데이 ' 논란과 관련해 사과문 을 발표했다. 정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 '진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다'고 말했다.

또한 '스타벅스 직원들, 성실한 직장인일뿐…따뜻하게 봐달라'라고 덧붙였다. 신세계그룹은 '탱크데이' 마케팅 논란 관련해 광주를 방문해 사과하는 방안, 공정거래위원회 표준 약관에 따라 스타벅스 선불카드 충전액의 60% 이상을 사용해야 잔액을 환불받을 수 있는 문제 해결 등을 논의할 계획이다. 전 부사장은 '향후 적절한 시점에 저희가 내려가는 부분도 고민할 수 있겠다'며 '일단은 진상규명이 우선이나 그룹에서 광주 현장 방문 등에 대해 공개적인 의사 표명을 할 시간이 있을 것'이라고 밝혔다.

또한 '많은 고객께서 환불이나 멤버십 탈퇴 요구가 있고 고객분들께서 원하는 방향으로 개선하는 데에 노력하고 있다'며 '선불 충전금의 경우 일정 부분을 사용해야 하는 규정이 있어 관련 부처와 협의하고 있다. 조속히 조치해 추후 발표를 통해 알리겠다'고 설명했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정용진 신세계그룹 스타벅스 탱크데이 논란 사과문

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

낮 최고 34도 무더위…일부 지역 소나기지난 26일 오전 서울 광화문네거리에서 시민들이 그늘에 모여 신호를 기다리고 있다. 〈사진=연합뉴스〉 중복인 오늘(26일) ..

Read more »

'나폴리행 임박' 김민재, 이탈리아 입성…황인범은 아테네 도착 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 안홍석 기자=한국 축구대표팀의 '괴물 수비수' 김민재(26)와 '중원 사령관' 황인범(26)이 새로운 도전을 펼칠 이탈리아...

Read more »

우산 꽉 붙들어!···돌풍에 전국 ‘시간당 40㎜’ 쏟아진다 [날씨]27일까지 전국 대부분 지역에서 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~40mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 피해가 없도록 철저히 대비해야 한다.

Read more »

갤럭시, 오는 26일 서울서 첫 ‘언팩’…Z폴드5·플립5 공개되나삼성전자가 오는 26일 서울에서 새로운 갤럭시 폴더블 스마트폰을 선보입니다. 삼성전자는 26일 오후 8시 ...

Read more »

전국 ‘가을비’ 낮에도 쌀쌀…강원 영동은 최대 70㎜까지26일 전국이 흐린 가운데 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 보인다. 낮 최고기온은 21~28도로 평년(23~26도)과 비슷하거나 조...

Read more »

‘8년만의 정상 도전’ 韓당구대표팀, 튀르키예 베트남 네덜란드 벽 넘어야조명우 최완영의 당구대표팀, 26~3월1일 세계3쿠션팀선수권 출전, 26일 미국과 예선 첫 경기

Read more »