정용진의 레스케이프, 독자 브랜드 꼬리표 떼고 메리어트 럭셔리 컬렉션으로

조선호텔앤리조트의 레스케이프 호텔이 메리어트 럭셔리 컬렉션으로 편입, 글로벌 브랜드로의 전환을 모색한다. 독자 브랜드로서의 한계를 극복하고, 더 높은 객단가와 안정적인 성장을 위해 메리어트의 글로벌 네트워크와 브랜드 파워를 활용할 계획이다. 편입 과정에서 대대적인 리노베이션이 예상되며, 조선 팰리스의 성공 사례를 벤치마킹하여 럭셔리 호텔로서의 입지를 강화할 것으로 보인다.

조선호텔앤리조트 가 야심차게 선보였던 독자 브랜드 레스케이프 가 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 컬렉션 에 편입될 예정이다. 2018년 7월 개관한 레스케이프 는 프랑스 벨 에포크 감성을 담은 인테리어와 차별화된 미식, 살롱 프로그램으로 주목받았으나, 적자와 낮은 인지도, 주변 환경의 아쉬움 등으로 인해 독자적인 성공을 거두는 데 어려움을 겪었다. 정용진 신세계그룹 회장이 직접 기획하고 애정을 쏟았던 호텔임에도 불구하고, 레스케이프 는 결국 글로벌 브랜드 파워를 활용해 경쟁력을 강화하는 방향으로 전환을 결정했다. 메리어트 럭셔리 컬렉션 편입은 레스케이프 에게 여러 가지 긍정적인 기회를 제공할 것으로 예상된다. 메리어트 본보이 프로그램과의 연계를 통해 전 세계 2억 명 이상의 회원을 대상으로 하는 마케팅과 고객 유입을 기대할 수 있으며, 이는 독자 브랜드가 가지기 어려웠던 충성 고객 기반을 확보하는 데 기여할 것이다.

또한, 메리어트의 글로벌 예약 시스템과 마케팅 채널을 활용하여 서비스 품질을 향상시키고 운영 효율성을 높일 수 있다. 럭셔리 컬렉션 편입은 객단가 상승과 안정적인 성장을 추구하는 전략적 선택으로 보인다. 메리어트의 럭셔리 브랜드들이 보여주는 객실 평균 단가(ADR)와 가용 객실당 수익(RevPAR) 상승 추세는 레스케이프가 럭셔리 컬렉션 편입을 결정하는 데 중요한 영향을 미쳤을 것으로 분석된다. 특히, 조선호텔앤리조트는 이미 웨스틴 조선 서울, 부산과 같은 호텔을 운영하며 럭셔리 브랜드의 성과를 경험한 바 있으며, 서울 강남의 조선 팰리스가 메리어트 럭셔리 컬렉션 편입 후 고급 이미지를 강화하고 글로벌 네트워크를 활용하여 긍정적인 결과를 얻은 사례도 존재한다. 레스케이프는 메리어트 럭셔리 컬렉션 편입을 통해 조선 팰리스와 유사한 성공을 기대하고 있으며, 더 나아가 호텔의 부동산 가치 상승까지도 예상하고 있다. 다만, 럭셔리 컬렉션 편입 과정에서 리노베이션은 불가피할 것으로 보인다. 메리어트는 객실, 공용 공간, 레스토랑 등 주요 시설에 대한 글로벌 기준을 충족해야 하며, 기준 미달 시 개보수 계획을 제출하고 재심사를 거쳐야 한다. 따라서, 레스케이프는 시설과 서비스 전반을 글로벌 표준에 맞게 조정해야 하는 과제를 안게 된다. 조선호텔앤리조트 관계자는 아직 구체적인 시점과 계획은 정해지지 않았다고 밝히면서도, 메리어트 럭셔리 컬렉션 편입 가능성을 시사했다





레스케이프 메리어트 럭셔리 컬렉션 조선호텔앤리조트 호텔

