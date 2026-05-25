정용진 신세계그룹 회장, 직접 사과하고 대국민 사과하는 것은 처음

정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 및 박종철 열사 희화화 논란이 벌어진 지 8일 만인 26일 카메라 앞에 서서 직접 사과문을 읽는다. 정 회장의 사과는 이번 사태의 파장이 확산될지 진정될지를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.
정용진 신세계 그룹 회장이 26일 스타벅스코리아 의 5·18 민주화운동 및 박종철 열사 희화화 논란 이 벌어진 지 8일 만인 26일 카메라 앞에 서서 직접 사과문을 읽는다. 정 회장 의 사과는 이번 사태의 파장이 확산될지 진정될지를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.
정 회장이 대국민 사과를 하는 것은 2024년 3월 회장 취임 이후 처음이다. 정 회장이 진정성 있는 사과와 의사결정 시스템 전반에 대한 반성, 실효성 있는 재발방지책을 내놓는다면 시민 분노가 진정될 여지가 있지만, ‘급한 상황만 일단 넘기자’는 인상을 주게 되면 상황이 더 악화할 가능성도 배제할 수 없다고 유통업계는 보고 있다. 매출 타격은 현실화하고 있다.
‘부처님 오신 날’이 낀 23~25일 연휴에 서울 번화가 스타벅스 매장엔 빈 자리가 곳곳에 눈에 띄었다. ‘카카오톡 선물하기’ 부동의 1위 자리에서도 배달의민족·메가MGC커피 등에 밀려났다. 그룹의 캐시카우(현금 창출원) 역할을 하는 스타벅스코리아에 대한 불매운동이 장기화할 경우 그룹 전체의 현금 흐름에 미치는 영향이 클 수 있다는 전망이 나온다. 유통업계와 소비자단체는 정 회장이 그룹 전체의 의사결정 과정 전반에 대한 반성적 성찰을 사과에 담아야 한다고 본다.
정 회장이 자신의 과거 언행에 대해 솔직한 반성을 내놓는 것이 스타벅스 사태 수습의 첫걸음이란 지적이 나오는 이유다. 업계에선 신세계그룹이 자체 조사 결과를 발표하면서 ‘의도성을 확인하진 못 했지만, 진행 중인 경찰 수사 결과에 따라 엄정 대처할 것’이란 수준의 입장을 내놓지 않겠느냐는 전망이 제기된다. 당장의 경제적 손실을 감수하더라도 장기적 신뢰를 회복할 수 있는 실질적 대책이 담겨야 한다는 지적도 나온다. 논란 이후 스타벅스가 4200억원 넘게 쌓아둔 선불 충전금 환불 요구가 잇따르고 있지만, 현 약관상 이를 60% 이상 사용해야 환불을 받을 수 있다.
소비자주권시민회의는 충전 잔액 전액을 조건 없이 환불해야 한다고 주장했다. 과거 정 회장이 ‘멸공’ 등 극우적 정치성향을 드러낸 것 등이 이번 사태의 파장이 더 커진 측면도 간과할 수 없다. 정 회장이 자신의 과거 언행에 대해 솔직한 반성을 내놓는 것이 스타벅스 사태 수습의 첫걸음이란 지적이 나오는 이유다
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