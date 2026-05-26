정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '5·18 민주화운동' 폄훼 논란에 사과

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 '5·18 민주화운동' 폄훼 논란에 대해 사과했다. 신세계그룹은 부실한 내부 검증 시스템을 인정하면서도 '고의성을 입증할 만한 근거를 찾지 못했다'고 밝혔다.

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 ' 5·18 민주화운동 ' 폄훼 논란 에 대해 '진심으로 머리 숙여 사죄하고 용서를 구한다'며 공개 사과했다. 신세계그룹 은 부실한 내부 검증 시스템을 인정하면서도 '고의성을 입증할 만한 근거를 찾지 못했다'고 밝혔다. 5·18 단체는 '책임 없는 사과와 진정성 없는 해명'이라고 반발했다.

정용진 회장은 '어떤 변명도 하지 않겠다. 모든 책임은 저에게 있다'며 공식 석상에 나와 고개를 숙였다. 신세계그룹은 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 행사 기획 경위를 자체 조사한 결과, '해당 마케팅의 고의성은 발견하지 못했다'고 밝혔다. 다만 관련 직원들이 휴대전화 제출을 거부해 사안의 사실관계를 파악하는 데는 한계가 있었다고 설명했다.

오월단체는 '진정성 없는 사과'라고 규탄했다. 5·18 공법 3단체와 5·18기념재단은 정 회장을 책임 지고 스스로 자리에서 물러나야 한다고 촉구했다. 이번 사태는 정 회장의 극단적 정치성향을 둘러싼 논란이 기업 활동에 영향을 미친 사례로 평가된다





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정용진 신세계그룹 스타벅스 5·18 민주화운동 폄훼 논란 사과

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