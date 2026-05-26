정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 '탱크데이' 논란에 대해 사과하고, 마케팅 검증 체계에 대한 문제점을 인정했다. 일부 직원들이 관련 디자인 시안을 확인하지 않고 관행적으로 업무를 승인한 것으로 드러났으며, 관련 직원 5명을 직무 배제하고 대표·담당 임원을 해임했다.

정용진 신세계그룹 회장 이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 ''탱크데이'' 논란과 관련 사과문을 발표하고 있다. 류우종 선임 기자 wjryu@hani.co.kr‘5·18 민주화운동’ 폄훼 논란을 불러일으킨 스타벅스의 ‘탱크데이’ 행사와 관련해 진상조사에 나선 신세계그룹이 ‘해당 마케팅의 고의성을 입증할 근거를 찾지 못했다’고 밝혔다.

다만, 관련 직원들이 휴대전화 제출을 거부해 사안의 사실관계를 파악하는 데 한계가 있었다고 밝혔다. 이번 마케팅을 기획·실행하는 과정에서 일부 담당자는 관련 디자인 시안을 확인조차 하지 않고 관행적으로 업무를 승인한 것으로 드러났다. 전상진 신세계 경영총괄 부사장은 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 ‘스타벅스 탱크데이 사태 관련 대국민 사과 기자회견’에서 ‘현재까지 조사 결과, 직원들과 임원진이 고의성을 갖고 해당 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거를 찾지 못했다’고 밝혔다.

그는 또한 ‘조사 과정에서 (5·18 폄훼) 논란 직후 일부 직원들이 사태의 심각성을 제대로 인지하지 못한 채 부적절한 언행을 한 사실이 확인됐다’면서도 ‘이를 사전 모의나 고의성을 특정할 수 있는 단서로 보기는 어렵다고 판단했다’고 밝혔다. 다만 그는 ‘이런 결론은 해당 임직원들이 휴대폰 제출을 거부하는 등 회사 차원의 검사가 법적·절차적 제약 요건으로 작용한 탓도 있다’고 덧붙였다. 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ''탱크데이'' 논란에 대해 직접 사과한 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 신세계그룹 임원들이 진상조사 결과를 발표하고 있다.

왼쪽부터 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 경영총괄 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무. 류우종 선임기자 wjryu@hani.co.kr 신세계그룹은 이번 조사 과정에서 마케팅 검증 체계에 심각한 결함이 있었던 사실도 확인했다고 밝혔다. 전 부사장은 ‘이번 마케팅 행사 합의자 7명 중 일부는 해당 마케팅 디자인 시안이 담긴 메일 첨부파일조차 열지 않고 관행적으로 (관련 내용을) 승인한 것으로 확인됐다’고 말했다.

이어 ‘이번 사안의 엄중함을 고려해 이번 마케팅 관련 직원 5명을 모두 직무 배제하고, 대표·담당 임원을 해임했으며 향후 진행될 경찰 조사에 적극 협조키로 했다’고 덧붙였다. 신세계그룹은 경찰 조사에서 이들의 (5·18 폄훼) 고의성 여부가 입증되면 관련자를 즉시 징계하고 민·형사상 책임을 물을 방침이다. 한편, 정용진 신세계그룹 회장은 이날 ‘이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주시민 여러분, 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 머리 숙여 용서를 구한다’고 사과했다.

이어 ‘조사 발표가 늦어진 건 철저한 진상규명을 위해서’였다며 ‘스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 많은 분이 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들이며, 이번 일의 모든 책임은 저에게 있다’고 덧붙였다





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정용진 신세계그룹 회장 스타벅스 '탱크데이' 논란 사과 마케팅 검증 체계 직무 배제 해임

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