정연두 외교정책기획관, NPT 검토회의에서 한반도 완전 비핵화 강조

정연두 외교부 외교정책기획관이 NPT 검토회의에서 북한의 핵 문제 해결을 위한 정부의 입장을 밝히고, 한반도 완전 비핵화와 국제사회의 협력을 촉구했습니다.

정연두 외교부 외교정책기획관은 현지시간 27일 미국 뉴욕에서 열린 제11차 핵확산금지조약 ( NPT ) 검토회의에서 발언하며 한반도 완전 비핵화 를 강조하고, ‘단계적 비핵화 계획인 중단-감축-해체를 추진해 나갈 것’이라고 밝혔다.

정연두 외교정책기획관은 북한 핵 문제의 수석 대표로서 NPT 회의에 참석하여 ‘한반도 완전 비핵화와 항구적 평화 정착이라는 목표를 일관되게 견지하고 있다’고 말했다. 정 관장은 ‘북한 핵 문제는 NPT 체제의 무결성과 직결된 중요한 문제’라면서 ‘북한이 우리의 노력에 호응하여 NPT 및 유엔 안전보장이사회 결의를 포함한 국제사회의 의무에 복귀하고 준수할 것을 촉구한다’고 강조했다. 이재명 정부는 작년 8월 한반도 비핵화를 위한 3단계 해법을 제시한 바 있다. 이 계획은 핵 및 미사일 프로그램의 동결, 감축, 그리고 궁극적인 비핵화의 단계를 거치며, 점진적인 이행을 중시한다.

정 관장은 ‘북한은 NPT 체제의 혜택을 누린 후 탈퇴를 선언하고 노골적으로 핵무기를 개발하는 유일한 사례’라며 ‘이는 비확산 체제에 대한 가장 시급한 도전 과제’라고 지적했다. 그는 ‘NPT 체제를 유지하고자 하는 모든 국가는 조약 복귀만이 안보와 번영을 보장할 수 있다는 명확한 메시지를 보내야 한다’고 덧붙이며, ‘러시아의 북한과의 불법적인 군사 협력 중단을 촉구한다’고 밝혔다.

정 관장은 ‘오늘날 불안정한 국제 안보 환경은 NPT 체제의 신뢰성과 효과성을 훼손하고 있다’고 진단하며, ‘이를 극복하기 위해 조약 당사국들은 조약 체결 당시의 정신으로 돌아가 NPT 체제의 세 가지 기둥, 즉 군축, 비확산, 평화적 이용을 강화하겠다는 의지를 재확인해야 한다’고 역설했다. NPT는 핵무기 확산을 방지하기 위해 1970년에 발효된 국제 조약이다. 조약 당사국들은 조약 이행 상황을 평가하기 위해 5년마다 검토회의를 개최한다. 북한은 2003년에 NPT에서 탈퇴했다.

정연두 외교정책기획관의 이번 NPT 검토회의 발언은 북한의 핵 개발을 억제하고 한반도 비핵화를 위한 국제사회의 공조를 강화하려는 정부의 노력을 보여주는 중요한 행보로 평가된다. 특히 러시아의 북한과의 군사 협력 중단 촉구는 최근 심화되는 북러 관계에 대한 우려를 표명하고, 국제사회의 대북 제재 이행을 강조한 것으로 풀이된다. 정부는 북한이 NPT에 복귀하고 국제사회의 의무를 준수할 수 있도록 지속적으로 외교적 노력을 기울일 계획이다. 또한, NPT 체제의 강화와 핵무기 없는 세계를 위한 국제사회의 협력을 증진하기 위해 적극적으로 참여할 것이다.

이번 검토회의에서 정 관장은 북한의 핵 위협이 국제 평화와 안정을 심각하게 위협하고 있다는 점을 강조하며, 북한이 책임 있는 국제 사회의 일원으로서 핵무기를 포기하고 국제사회의 규범을 준수할 것을 촉구했다. 그는 또한, NPT 체제의 보편성과 효과성을 유지하기 위해서는 모든 당사국이 투명하고 책임감 있는 자세로 조약 의무를 이행해야 한다고 강조했다. 정부는 앞으로도 NPT 체제의 강화와 핵무기 없는 세계를 위한 국제사회의 노력을 적극적으로 지원할 것이다.

이번 NPT 검토회의는 핵무기 확산 방지를 위한 국제사회의 의지를 재확인하고, 핵무기 없는 세계를 향한 논의를 진전시키는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다. 특히 북한의 핵 문제와 관련하여, 국제사회의 공동 대응과 외교적 노력이 더욱 강화될 필요가 있다. 정부는 북한이 NPT에 복귀하고 국제사회의 의무를 준수할 수 있도록 지속적으로 설득하고, 한반도 비핵화를 위한 다자간 협력을 추진할 것이다. 또한, 러시아의 북한과의 군사 협력 중단 촉구를 통해 국제사회의 대북 제재 이행을 강화하고, 북한의 핵 개발 자금 조달을 차단하기 위한 노력을 지속할 것이다.

정부는 앞으로도 핵무기 없는 세계를 향한 국제사회의 노력에 적극적으로 동참하고, 한반도 평화와 안정을 위한 외교적 노력을 지속적으로 경주할 것이다. 이번 NPT 검토회의에서 논의된 다양한 의제들을 바탕으로, 정부는 핵무기 확산 방지 및 비핵화를 위한 국제사회의 협력을 더욱 강화하고, 한반도 비핵화를 위한 실질적인 진전을 이루어낼 수 있도록 최선을 다할 것이다





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