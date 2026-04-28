정연두 본부장, NPT 평가회의서 한반도 단계적 비핵화 방안 강조

정연두 외교부 외교전략정보본부장이 미국 뉴욕에서 열린 11차 NPT 평가회의에서 한반도 비핵화와 항구적 평화 구축을 강조하며 단계적 비핵화 방안을 제시했다. 북한의 NPT 복귀와 국제사회 의무 준수, 러시아의 북한 지원 중단 등을 촉구했다.

정연두 외교부 외교전략정보본부장이 지난 27일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 11차 핵확산금지조약(NPT) 평가회의에서 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축을 강조하며 단계적 비핵화 방안을 제시했다.

정 본부장은 이날 회의에서 '한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 목표를 일관되게 견지한다'며 '중단-축소-폐기의 단계적 비핵화 방안을 이행해 나갈 것'이라고 밝혔다. 특히 그는 '북핵 문제는 NPT의 완결성과 직결되는 중요한 현안'이라며 '북한이 국제사회의 의무에 복귀하고 이를 준수할 것을 촉구한다'고 강조했다. 정 본부장은 또한 '북한은 NPT 체제의 혜택을 누리다가 탈퇴를 선언하고 공개적으로 핵무기 개발을 지속하는 유일한 사례'라며 '비확산 체제에 대한 가장 시급한 도전'이라고 지적했다.

그는 'NPT 체제를 지키고자 하는 모든 국가는 조약으로의 복귀만이 안보와 번영을 보장할 수 있다는 메시지를 보내야 한다'며 '러시아가 북한과의 불법적 군사협력을 중단하기를 촉구한다'고 덧붙였다. 정 본부장은 '오늘날 불안정한 국제 안보 환경이 NPT 체제의 신뢰성과 효과성을 저해하고 있다'며 '당사국들이 조약 체결 당시의 정신으로 돌아가 NPT 체제의 군축·비확산·평화적 이용 등 3대 축 강화 의지를 재확인해야 한다'고 강조했다. 한편, 이재명 정부는 지난해 8월 한반도 비핵화 3단계 해법을 제시한 바 있다.

이 해법은 1단계 핵과 미사일 동결, 2단계 축소, 3단계 비핵화로 이어지는 단계적 추진 방안으로, 일괄 타결의 어려움을 반영한 정책이다. 이 대통령은 최근 일본 요미우리신문 인터뷰에서 '정책적 방향은 한반도의 비핵화'라며 '단계적 추진이 현실적'이라고 설명했다. NPT는 1970년 발효된 국제조약으로, 핵무기 확산을 방지하기 위해 가입국들은 5년마다 평가회의를 개최해 조약 이행을 점검한다. 북한은 2003년 NPT를 탈퇴한 상태이며, 현재까지 NPT 체제 복귀를 거부하고 있다.

이번 회의에서 정연두 본부장의 발언은 한반도 비핵화에 대한 한국 정부의 일관된 입장을 재확인한 것으로 평가된다. 특히 단계적 비핵화 방안은 북한의 핵 프로그램 고도화와 국제사회의 대응 현실을 반영한 실용적 접근으로 해석된다. 한편, 정 본부장은 'NPT 체제의 신뢰성과 효과성을 회복하기 위해 당사국들의 적극적인 협력이 필요하다'며 '군축·비확산·평화적 이용 등 3대 축을 강화하는 것이 핵심'이라고 강조했다. 또한, 그는 '북한의 NPT 복귀와 국제사회 의무 준수가 한반도 평화의 첫걸음'이라며 '러시아의 북한 지원 중단도 중요하다'고 덧붙였다.

이번 회의는 한반도 비핵화와 NPT 체제 강화에 대한 국제사회의 공조를 모색하는 중요한 장으로, 한국 정부의 적극적인 참여가 주목된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한반도 비핵화 NPT 평가회의 정연두 외교부 단계적 비핵화 북한 NPT 복귀

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

핵 오염수냐 처리수냐... 중국-일본, 국제회의서 '충돌'핵 오염수냐 처리수냐... 중국-일본, 국제회의서 '충돌' 후쿠시마_오염수 중국 기시다_후미오 윤현 기자

Read more »

“한국, NPT 회의서 오염수 방류 수용… 중국만 반대” 일 매체 보도지지통신은 “대다수 국가들이 방류 계획의 타당성을 인정한 IAEA의 견해에 지지를 표명하게 되면서 중국만 방류에 완강히 반대하는 구도가 됐다”고 전했다.

Read more »

정부 '북핵위기 발단은 NPT 위반'…北비핵화 협력 촉구(제네바=연합뉴스) 안희 특파원=2026년으로 예정된 제11차 핵확산금지조약(NPT) 평가회의를 준비하기 위해 당사국들이 모인 스위스 제네바...

Read more »

'핵보유국' 운운한 北…국제사회는 핵보유국 지위 불인정(서울=연합뉴스) 이우탁 기자=국제사회에서 '핵보유국'으로 공식 인정받은 국가는 핵확산금지조약(NPT) 제9조 3항에 규정된 5개국이다.

Read more »

이란 강경파, 핵확산금지조약 탈퇴 추진···미·이 군사작전 후 ‘핵 무기 개발’ 강경론 부상미국과 이스라엘로부터 원자력발전소를 포함해 주요 에너지시설을 공습당하고 있는 이란이 핵무기 개발을 금지하는 국제조약인 핵확산금지조약(NPT...

Read more »

핵확산금지조약 재검토회의, '핵 비확산 체제' 위기 고조 우려4년 만에 개최되는 국제 핵확산금지조약(NPT) 재검토회의가 이란 핵 문제와 핵 보유국들의 핵 전력 증강으로 인해 '핵 비확산 체제'의 현주소를 드러내는 자리가 될 것이라는 우려가 제기되고 있습니다.

Read more »