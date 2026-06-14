정신건강 입원 중학생 602명…유급 사유 1위 "심각"

정신질환 입원 학생 1268명, 중학생 최다…60일 이상 결석 111명 유급 고위험군. 정신건강, 유급 사유 21.5%로 1위

정신질환으로 입원한 초·중·고교 학생 수가 지난해 1학기에만 1268명으로 집계되어 정신건강 문제가 청소년 교육에 심각한 위협으로 작용하고 있다. 한국교육개발원이 17개 시도교육청을 통해 조사한 '2025년 1학기 학생 입원 현황'에 따르면, 중학생 이 602명으로 가장 많았고 고등학생 569명, 초등학생 97명 순이었다.

지역별로는 경기도 266명, 서울 169명, 경남 141명 등으로 나타났다. 1학기 조사 한계를 고려하면 전체 연간 입원 학생 수는 2000명을 넘을 것으로 추정되며, 학생 전용 병상 부족 등으로 인해 실제 필요 환자는 더 많을 가능성이 제기된다. 이들 학생의 학교생활 적응은 심각한 수준이다. 입원으로 인한 한 학기 평균 결석일은 31.5일이며, 정신건강의학과 입원 결석일은 평균 20.9일이었다. 전체 입원생 중 55.3%는 30일 이하 결석했지만 8.8%인 111명은 60일을 초과해 장기 결석을 기록했다.

현행 교육법상 연간 수업일수의 3분의 2 이상 출석이 진급 요건이며, 60일 이상 결석 시 유급 가능성이 크게 높아진다는 점에서, 1학기만에 60일을 넘긴 학생들은 사실상 유급 고위험군에 속한다. 정신건강 문제는 유급 사유에서도 1위를 차지했다. 지난해 1학기 유급한 초·중·고교생 576명 중 21.5%인 123명이 정신건강 문제로 인한 것이었다. 이는 학교 부적응(114명), 유학(99명), 미인가 대안교육시설 재학(60명) 등을 앞선 수치다.

한국교육개발원은 학교 부적합이나 등교 거부 등 다른 유급 사유도 마음 건강 문제와 밀접히 연관되어 있다고 분석하며, 정신건강이 학생 유급의 직간접적 원인으로 작용하고 있다고 지적했다. 전문가들은 학생 정신건강 지원 체계 강화와 병상 확충 등 근본적 대책이 시급하다고 강조하고 있다





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