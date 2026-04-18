정신 질환으로 인한 우발적 사망, 보험금 지급해야 하는 법원의 판단

심각한 우울 증상으로 자유로운 의사결정 능력을 상실한 상태에서 발생한 사망 사고에 대해, 법원이 고의적인 자살이 아닌 우발적인 사고로 판정하여 보험금 지급을 명령했습니다. 이는 정신 질환으로 인한 충동적인 행동으로 인한 사망 사건에 대한 법원의 새로운 판례를 제시합니다.

보험은 현대 사회에서 우리 삶의 필수적인 부분으로 자리 잡았지만, 예상치 못한 비극 발생 시 보험사의 면책 조항은 남겨진 가족들에게 또 다른 고통을 안겨주기도 합니다. 특히, 피보험자가 스스로 목숨을 끊는 경우, 보험사들은 이를 ‘고의에 의한 사고’로 간주하여 보험금 지급을 거절하는 것이 일반적입니다. 그러나 보험 약관에는 이러한 상황에 대한 예외 규정이 존재하며, 법원은 특정 조건 하에서 보험금 지급을 판결하기도 합니다. 대 법원 판례 는 피보험자가 정신 질환 등으로 인해 자유로운 의사 결정을 할 수 없는 상태에서 사망에 이르렀다면, 이를 고의적인 자살이 아닌 ‘우발적인 사고’로 보고 보험금 을 지급해야 한다고 명시하고 있습니다. 이러한 법리가 실제 사건에서 어떻게 적용되는지 최근 선고된 한 사례를 통해 자세히 살펴보겠습니다.

사건의 당사자인 A씨는 자녀 양육 문제로 배우자와 오랜 기간 갈등을 겪으며, 장애를 가진 자녀와 경제적 어려움까지 겹쳐 심각한 우울증과 불안 증세에 시달려 왔습니다. 그는 정신건강의학과 진료를 통해 꾸준히 항우울제와 신경안정제를 처방받으며 치료를 이어갔지만, 삶을 짓누르는 환경적 스트레스는 좀처럼 해소되지 않았습니다. 비극적인 사건은 사소한 부부 싸움에서 시작되었습니다. 어느 날 저녁, A씨는 배우자와 자녀 양육 문제로 격렬하게 다투게 되었고, 이에 격분한 배우자가 이혼을 선언하며 경찰에 신고하려 하자 A씨는 배우자의 휴대전화를 빼앗는 등 물리적인 충돌까지 벌였습니다. 잠시 집을 나가 감정을 가라앉히고 돌아온 A씨는 배우자에게 대화를 시도하며 화해의 의사를 밝혔지만, 배우자는 끝내 그의 손길을 뿌리치고 응하지 않았습니다. 결국 A씨는 그날 밤, 유서 한 장 남기지 않은 채 아이 방에서 충동적으로 생을 마감했습니다. 보험사는 A씨가 집을 나갔다가 돌아온 점과 배우자에게 대화를 시도했다는 사실을 근거로, 그가 ‘자살이라는 분명한 의도를 가진 능동적인 선택’을 했다고 주장하며 보험금 지급을 거절했습니다. 하지만 법원의 판단은 보험사의 주장과는 달랐습니다. 재판부는 배우자의 이혼 통보와 대화 거절이 이미 우울 장애를 겪고 있던 A씨에게 극심한 급성 스트레스이자 심리적 거절 경험으로 작용했다고 판단했습니다. 또한, A씨가 사고 발생 약 1년 전부터 중증 우울 증상을 진단받고 약물 치료를 받아왔으며, 사망 당시 유서가 없었다는 점, 그리고 화해 시도가 거절된 직후 아이 방에서 밧줄을 이용해 행동에 나섰다는 점에 주목했습니다. 이러한 정황들을 종합해 볼 때, 재판부는 A씨의 행동이 사전에 계획된 자살보다는 ‘충동적인 행동’에 가깝다고 결론 내렸습니다. 이와 관련하여 한세영 법무법인 한앤율 변호사는 “심각한 우울 상태에서는 사고력과 의사결정 능력이 현저히 저하되어 상황을 객관적으로 판단하기 어렵다”며, “이러한 상태에서 극단적인 선택에 이르게 된 경우라면, 보험금을 지급하는 것이 보험 약관의 취지에 부합하는 합리적인 해석이라고 볼 수 있다”고 덧붙였습니다





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