정세균 전 국회의장이 개헌자문위원회 공동위원장으로서 권력구조 개편과 결선투표제 도입의 필요성을 밝혔다. 여야가 당리당략을 내려놓으면 최대 6개월 안에 합의할 수 있다고 강조했다.

국회의장 직속 개헌자문위원회 의 공동위원장을 맡은 정세균 전 국회의장이 개헌의 적기와 방향에 대한 입장을 밝혔다. 정 전 의장은 21일 서울 종로 개인 사무실에서 경향신문과 인터뷰하며 2027년이 개헌의 적기이고 여야에 의지만 있다면 최대 6개월 안에 합의가 가능하다고 말했다. 그는 김형오 전 국회의장과 함께 조정식 국회의장 직속 헌법개정자문위원회의 공동위원장직을 맡았다.

정 전 의장은 입법부와 행정부의 수장을 모두 거친 원로 정치인이다. 1996년 정계에 입문해 전북 무주·진안·장수와 서울 종로에서 내리 6선 국회의원을 지냈고, 노무현 정부 시절 산업자원부 장관과 더불어민주당 대표를 맡았다. 2016년 총선 직후 시작된 20대 국회 전반기에는 국회의장을 지냈으며, 2020년에는 문재인 정부의 두 번째 국무총리를 역임했다.

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개헌 자문위원장 맡은 정세균, 개헌 적임자 자처

정세균 전 의장은 개헌자문위원장직을 수락한 이유로 나라에 보탬이 된다면 거절할 이유가 없었다는 점을 들었다. 그는 김형오 전 의장이 국회의장 재임 시절인 2008년 국회 차원에서 가장 먼저 개헌자문위원회를 출범시켰고, 자신은 2017년 국회의장으로서 개헌특별위원회를 처음 구성해 개헌 문턱까지 갔던 경험이 있다고 설명했다.

정 전 의장은 역대 국회의장 가운데 개헌을 추진할 경험과 책임을 갖춘 두 사람이 적임자라고 자평했다. 그는 청지기 역할이라도 마땅히 해야 한다는 생각으로 공동위원장직을 맡았다고 밝혔다. 사단법인 안중근의사숭모회 이사장을 맡고 있는 그는 사회 공헌 활동에도 힘쓰고 있다고 덧붙였다.

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개헌 적기와 권력구조 개편 방향을 제시

정 전 의장은 개헌의 핵심 과제로 권력구조 개편을 꼽았다. 그는 대통령에게 집중된 권력을 분산하고 중앙권력을 지역으로 나누는 개편이 반드시 포함돼야 하며, 이 부분이 빠지면 개헌의 의미가 크게 퇴색할 것이라고 말했다.

그는 감사원의 국회 이관 등 국가기관 간 권한 조정도 검토할 필요가 있다고 주장했다. 대통령제를 유지한다면 과반의 지지를 확보할 수 있도록 결선투표제를 도입해야 한다는 입장도 분명히 했다. 다만 한 번에 모든 과제를 이루기 어렵다면 합의 가능한 과제부터 추진하는 단계적 개헌도 현실적인 대안이라고 덧붙였다.

정 전 의장은 시간이 부족하다는 주장에 대해서도 선을 그었다. 그는 현행 헌법 체제도 여야가 정치적 합의를 통해 불과 두 달 만에 만들었다는 사례를 들었다. 그는 국회 자문위원회와 개헌특위에서 축적된 방대한 자료 중 합의 가능한 내용을 취사선택하면 되고, 여야 지도부가 위원들에게 전권을 위임하면 최대 6개월이면 충분하며 빠르면 열흘이나 한 달 안에도 합의할 수 있다고 전망했다.

여야 대화 방식과 개헌 반대 논리를 두고 공방

정 전 의장은 국민의힘이 현 정부에서 개헌은 없다고 선을 그은 데 대해 논의를 시작하기도 전에 반대부터 하는 것은 지나친 태도라고 지적했다. 그는 2017년 개헌특위 구성 당시 국민 여론의 3분의 2 이상과 국회의원 90%가 개헌에 찬성했고 성사 직전까지 갔다고 설명했다.

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그는 2018년 지방선거와 동시에 국민투표를 실시하기로 여야가 합의했지만, 당시 홍준표 자유한국당 대표가 선거에 불리하다는 이유로 반대했고 야당 내 개헌론자들이 이를 막지 못해 무산됐다고 짚었다. 그러면서 야당이 과거 개헌 무산 과정의 책임을 돌아보고 반성해야 한다고 촉구했다. 아울러 개헌이 권력 나눠 먹기가 아니라 국민 삶을 바꾸는 일이라는 인식을 국민이 공유하고 여야의 합의를 요구해야 한다고 강조했다.

야권이 제기하는 현직 대통령의 연임용 개헌 의구심에 대해서도 그는 입장을 밝혔다. 그는 초기에 그 의제를 명확하게 관리하지 못한 책임이 있다고 인정했다. 그러나 이재명 대통령도 연임 개헌이 아니라고 분명히 밝혔고, 현행 헌법의 대통령 임기 관련 규정을 현직 대통령에게 적용하려는 시도는 실현 가능성이 없다고 선을 그었다.

정치개혁 과제로 선거제와 위성정당 폐지 제시

정 전 의장은 개헌 못지않게 중요한 과제로 선거제 개혁을 꼽았다. 그는 다음 선거에서는 기형적인 위성정당을 반드시 없애야 한다고 말했다. 거대 양당이 의석 확보에만 몰두한 결과 선거제 개혁의 취지가 훼손됐다는 것이 그의 진단이다.

그는 거대 정당이 의사결정을 독점하고 서로 비토 파워, 즉 거부권을 행사하는 구조에서는 국정이 작동할 수 없다고 지적했다. 지역구 의석을 양당이 독점하는 현실도 정상이라고 보기 어렵다고 밝혔다. 그는 이러한 구조를 바꾸지 않으면 개헌 논의의 실질적 성과도 기대하기 어렵다는 입장을 보였다.