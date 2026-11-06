정성호 의원, 조작기소 특검법안에 회의적 경고

정성호 더불어민주당 의원이 6일 국회 처리 예정인 조작기소 특별검사법안에 대해 숙의 부족과 실효성 의문을 제기하며 강력한 경고를发出了했다.

정성호 더불어민주당 의원은 6일 국회 본회의 에서 처리될 것으로 예상되는 조작기소 특별검사 법안에 대해 심각한 우려를 표명하며 정책적 성찰이 필요하다고 지적했다. 정 의원은 이날 MBC 라디오와의 인터뷰를 통해 현재 진행 중인 법률 제정 과정에 대해 '좀 더 숙의 과정이 필요하지 않았나'라는 느낌을 강하게 받았다고 밝혔다. 그는 이 같은 발언을 하며 '걱정이 많다'는 솔직한 심정을 드러냈다.

인력 배치 및 중첩 조사에 대한 의문

정성호 의원은 현행 법안 설계에 대해 파견 검사 인력 30명의 배치로 실제 수사가 제대로 수행될 수 있을지에 대해 상당한 의문을 제기했다. 그는 현재 국회 차원에서 이와 관련된 국정조사가 이미 이루어지고 있으며, 검찰 내에서도 인권존중위원회가 구성되어 검사들에 의한 조사가 진행 중이라고 언급했다. 이러한 다층적인 조사 구조가 오히려 중복되는 측면을 야기할 수 있다는 점을 지적하며 효율성에 대한 경종을 울렸다.

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정 의원은 특검법이 국회를 통과할 경우 사회적으로 큰 파장을 일으킬 수 있다고 경고하며 '태산명동 서일필'이라는 비유를 사용했다. 그는 사건이 크게 흔들렸음에도 불구하고 아무런 실체가 드러나지 않을 경우, 수많은 부작용이 발생할 것이라고 우려했다. 이는 특검법이 단순한 법적 절차를 넘어 사회적 신뢰를 흔들 수 있는 민감한 사안임을 시사한다.

법적 모순 및 수사권 박탈 문제

법적 측면에서 정 의원은 개정 형사소송법과 특별법 간의 충돌 지점을 꼬집었다. 개정 형사소송법상 일반 검사는 수사권을 행사할 수 없으나, 특검에 파견되는 검사는 수사를 수행하게 된다는 점은 모순이라는 지적이다. 진행자의 질문에 정 의원은 특별법 우선의 원칙이 적용되므로 가능은 하겠지만, 실질적인 문제는 존재한다고 응답했다.

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특히 정 의원은 이미 수사권이 박탈된 공소청 검사들을 파견하여 수사를 맡기는 것이 실제적인 수사 의지를 확보할 수 있을지 의문을 제기했다. 그는 수사하는 사람들의 의지가 무엇보다 중요하다고 강조하며, 권한만 부여된 상태에서 실질적인 성과 도출이 쉽지 않을 수 있다고 분석했다. 이는 인력 구성과 법적 권한 부여가 실질적인 수사 효과로 이어지지 않을 수 있다는 우려를 반영한다.

공소취소 권한 논란 및 조작 기소 입증의 어려움

정 의원은 공소취소 권한이 삭제되었음에도 불구하고 여전히 논란이 존재한다고 밝혔다. 만약 특검의 조사 결과 증인 증언이나 증거 자체가 조작된 사실이 드러난다면 형사 처벌해야 한다는 입장을 견지했다. 그는 이러한 근거를 바탕으로 공소청 검사가 해당 사건과 관련해 공소취소 권한을 행사할 수 있어야 한다고 주장했으나, 그 과정이 쉽지 않을 것이라고 전망했다.

특히 정 의원은 유죄 확정 판결이 없는 상태에서 공소취소를 진행하는 것은 매우 어렵다고 평가했다. 그는 조작기소 특검이 실제로 조작 기소를 밝혀낼 수 있을지에 대해 회의적이라고 밝혔다. 현재까지 여러 차례 조사가 이루어졌지만 쉽지 않았던 경험을 근거로 들어, 향후 조사 과정의 난항을 예상했다.

과거 직무 수행 경험과 종합적 평가

정 의원은 전 법무부 장관 시절 자체 조사를 수행했던 경험을 바탕으로 과거 수사 과정에 대한 평가를 내놨다. 그는 당시 매우 무리한 수사가 있었다는 사실은 분명히 인정한 바 있다. 그러나 무리한 수사가 있었음을 모두 조작 기소로 직결시키는 것은 쉽지 않았던 과정이었다고 회상했다.

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그는 무리한 수사 존재 여부와 조작 기소의 입증 간에는 명확한 연결고리가 필요하며, 이를 쉽게 판단할 수 없다는 입장을 재확인했다. 정성호 의원의 이러한 지적은 국회에서 처리될 조작기소 특검법이 법적, 실질적 측면에서 얼마나 치밀하게 준비되어 있는지 다시 한번 점검해야 한다는 메시지를 전달한다.