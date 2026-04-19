정성호 장관, 검찰 '정치적 기소' 의혹에 쇄신 촉구… "오만함과 잔혹함이 개혁 대상 만들었다"

정성호 법무부 장관이 국회 법제사법위원회에서 검찰의 정치적 편향성과 권력 남용 의혹을 강하게 비판하며, 과거 '서울시 공무원 간첩 조작 사건'을 언급하고 진정성 있는 사과와 자체 시정 위원회 구성을 촉구했다. 그는 검찰의 '오만함'과 '잔혹함'이 검찰을 개혁의 대상으로 전락시켰다고 지적하며, 국민적 신뢰 회복을 위한 검찰의 결단을 주문했다.

정성호 법무부 장관 이 검찰의 정치적 편향성과 과거 권력 남용 의혹에 대해 날 선 비판을 쏟아내며 검찰 내부의 반성과 성찰을 강력히 촉구했다. 정 장관은 19일 자신의 페이스북을 통해 검찰이 국민의 신뢰를 잃게 된 근본적인 원인을 자체적으로 되돌아보아야 한다고 강조하며, 특히 2013년에 발생했던 '서울시 공무원 간첩 조작 사건'을 검찰권 남용의 대표적인 사례로 제시했다. 이 사건에서 검찰은 처음에는 증거 부족으로 불기소 처분했던 인물을 국정원의 증거 조작이 드러나 무죄가 선고되자, 다시 별건으로 기소하는 행태를 보였다. 대법원은 이러한 검찰의 행위를 명백한 '보복 기소'로 판단하고 사법 역사상 최초로 '공소권 남용'을 인정하며 검찰의 잘못된 관행을 질타했다. 정 장관은 검찰이 자신들의 실수에 대해 사과하는 기본적인 자세조차 갖추지 못했다고 강하게 비판했다.

그는 상식적인 사람이라면 작은 실수에도 즉각 사과하는 것이 마땅한 도리임에도 불구하고, 검찰은 한 사람의 인생을 송두리째 파괴하는 중대한 잘못을 저지르고도 피해자는 물론 국민에게 단 한 마디의 진심 어린 사과조차 하지 않았다고 지적했다. 더욱이, 윤석열 당시 검찰총장이 대통령으로 당선된 후, 과거 간첩 조작 사건에 연루되어 징계를 받았던 검사를 대통령실 공직기강비서관으로 임명하는 비상식적인 인사를 단행한 점을 꼬집으며, 이러한 일련의 행태가 검찰을 개혁의 대상으로 전락시켰다고 진단했다. 그는 검찰의 조직 문화가 '오만함'과 '잔혹함'으로 요약될 수 있다고 보았다. '검찰 무오류'라는 자기 확신에 빠져 자신들의 잘못은 침묵하고 타인의 작은 허물에는 가혹하게 대했던 오만함, 그리고 더 큰 권력을 손에 쥐자 자신들의 정치적 반대 세력을 향해 수사가 아닌 사냥에 나섰던 잔혹함이 결국 검찰을 국민으로부터 외면받는 개혁의 대상으로 만들었다고 역설했다. 또한, 검찰총장 출신 대통령의 탄핵과 검찰청의 재편(중수청·공소청 신설)과 같은 굵직한 변화들이 검찰 스스로의 자정 노력의 결과가 아니라, 국민들의 강력한 의지와 행동으로 만들어진 결과물임을 명확히 했다. 정 장관은 검찰이 과거 권력 남용의 피해자들에게 형식적인 유감 표명이 아닌, 진정성이 담긴 사과를 해야 한다고 주장했다. 이를 위해 객관성을 확보하고 검찰의 잘못을 바로잡기 위한 방안으로 외부 전문가가 참여하는 자체 시정 위원회 구성을 제안했다. 그는 마지막으로 국민들이 현재의 검찰에 대해 깊은 성찰과 변화를 기대하고 있음을 강조하며, 무너진 검찰의 신뢰를 회복하기 위한 검찰 지도부의 단호한 결단을 촉구했다. 정 장관의 이번 발언은 최근 국회에서 제기된 정치 검찰의 조작 기소 의혹과 검찰 내부의 반발이 격화되는 가운데, 검찰 개혁에 대한 사회적 요구가 더욱 거세질 것임을 시사한다. 검찰의 과거 잘못에 대한 철저한 반성과 함께, 향후 국민적 신뢰를 회복하기 위한 구체적인 행동 방안 마련이 시급한 과제로 떠올랐다





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