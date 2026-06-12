정성호 법무부 장관, '제55회 전국 교도관 무도대회' 개회사에서 검찰 보완수사권 폐지 논의

정성호 법무부 장관이 12일 오전 충북 진천군 법무연수원 진천본원 체육관에서 열린 '제55회 전국 교도관 무도대회'에 참석해 검찰 보완수사권 폐지 논의와 관련해 "검찰이 수사에 손을 아예 안 댄다면 피해자 보호를 위한 대안이 있느냐"고 지적했다. 정 장관은 이날 충북 진천군 법무연수원에서 열린 제55회 전국 교도관 무도대회에 참석한 뒤 진행한 기자간담회에서 형사소송법 개정에서 가장 주요한 것은 피해자 보호라며 이같이 말했다.

정성호 법무부 장관 이 12일 오전 충북 진천군 법무연수원 진천본원 체육관에서 열린 '제55회 전국 교도관 무도대회 '에 참석해 박수를 치고, 검찰 보완수사권 폐지 논의 와 관련해 "검찰이 수사에 손을 아예 안 댄다면 피해자 보호 를 위한 대안이 있느냐"고 지적했다.

정 장관은 이날 충북 진천군 법무연수원에서 열린 제55회 전국 교도관 무도대회에 참석한 뒤 진행한 기자간담회에서 형사소송법 개정에서 가장 주요한 것은 피해자 보호라며 이같이 말했다. 정 장관은 검찰을 폐지해서 피해자가 더 보호된다고 하면 반대할 이유가 없겠지만, 그렇게 말할 수 없을 것이라며, 경찰에 수사를 다 맡길 수는 없다고 강조했다. 이어 "일단 해보다가 부작용이 나오면 그때 제도를 다시 고치면 되지 않느냐는 무책임한 사람들이 있다"며, 제도 개선 과정에서 피해 본 사람들, 억울한 사람들이 나오지 않도록 해야 한다고 덧붙였다.

정유미 검사장(대전고검 검사)에 대한 인사명령 처분을 취소하라는 법원 판단이 나온 것에는 징계성 인사이기 때문에 소명 기회를 줘야 한다는 판결을 문제가 있다고 생각한다며, 판결을 검토해 항소할 것이라고 말했다. 전국 35개 교정기관에서 47개 팀, 370여명의 선수가 참석해 체력과 정신력을 기르고 화합을 다했다. 교도관 무도대회 참석한 정성호 장관도 애국가를 제창했다





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