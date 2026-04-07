정성호 법무부 장관, 김창민 영화감독 상해치사 사건 철저 규명 및 엄정 처벌 약속

정성호 법무부 장관이 고(故) 김창민 영화감독 상해치사 사건에 대한 철저한 규명과 가해자 엄벌을 약속했다. 초동 수사 미흡에 대한 유감 표명과 함께, 검찰의 보완 수사 및 전담팀 구성을 통해 진실을 밝히고 유족의 억울함을 해소하겠다는 의지를 밝혔다.

정성호 법무부 장관은 7일 故 김창민 영화감독 상해치사 사건에 대해 1차 수사에 대한 빈틈없는 보완으로 사건의 진상을 철저히 규명하고 실체적 진실을 밝혀 가해자들에게 엄정한 처벌이 뒤따르도록 하겠다고 밝혔다. 정 장관은 이날 자신의 소셜 미디어 계정을 통해 초기 수사의 미흡으로 유가족과 국민에게 큰 아픔을 드리는 일이 발생했다며 이같이 언급했다. 그는 젊고 꿈 많던 영화감독 이었던 피해자가 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단 폭행을 당하고 뇌사 상태에 빠진 뒤 결국 사망했다는 사실을 언급하며 유족들이 폭행 당시 CCTV에 최소 6명의 가해자가 등장했음에도 불구하고 단 1명만 피의자로 송치된 점, 그리고 유가족의 항의와 검찰의 보완 수사 요구 이후에야 겨우 1명이 더 특정된 점 등 초동 수사의 미진함을 지적하고 있다고 설명했다.

정 장관은 잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 버젓이 거리를 활보하고 다니는 현실에 유가족들의 정신적 고통과 불안이 매우 크다는 점을 강조하며 자신만을 의지해 살아가는 발달장애 자녀를 남겨둔 채 눈을 감아야 했던 고인의 마음과 가족의 상실에 더해 기대에 미치지 못한 수사로 상처를 입은 유가족의 비통한 심정을 헤아리기 어렵다고 말했다. 법무부는 검찰(의정부지검 남양주지청)이 사건의 전모를 철저히 규명하고 연관된 가해자들을 법의 심판대에 올리기 위해 4월 2일 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 후 신속하게 전담팀을 구성하여 보완 수사에 착수했다고 밝혔다. 법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 모든 노력을 기울일 것이라고 강조했다. 정 장관은 마지막으로 장기기증으로 생명을 나누고 떠난 故 김창민 감독의 명복을 빌었다. 김창민 감독의 안타까운 죽음은 우리 사회에 큰 충격을 안겨주었다. 지난해 10월 20일, 김 감독이 폭행당하는 모습이 담긴 영상이 공개되면서 사건의 심각성이 드러났다. 공개된 영상에는 김 감독이 발달장애 아들과 함께 식당에서 식사를 하던 중, 다른 손님들과 시비가 붙어 집단 폭행을 당하는 모습이 담겨 있었다. 이 사건으로 김 감독은 뇌사 상태에 빠졌고, 결국 사망에 이르렀다. 김 감독은 생전에 사회적 약자를 위한 영화를 제작하는 등 따뜻한 마음을 가진 영화감독으로 알려져 더욱 안타까움을 자아냈다. 의정부지검 남양주지청은 지난 2일, 구리경찰서로부터 해당 사건을 송치받고, 전담 수사팀을 편성하여 본격적인 수사에 돌입했다. 수사팀은 검사 3명, 수사관 5명으로 구성되었으며, 과학수사 기법을 적극 활용하고 의학적 전문성을 갖춘 검사의 의견을 수사에 반영할 계획이다. 이들은 사건의 진실을 규명하고, 관련 가해자들을 엄정하게 처벌하기 위해 최선을 다할 것이다. 김 감독은 2016년 경찰 인권영화제에서 감독상을 받은 ‘그 누구의 딸’을 비롯하여 ‘구의역 3번 출구(2019)’ 등 사회적 약자를 위한 영화를 연출하며, 사회에 긍정적인 메시지를 전달해왔다. 그는 발달장애 아들을 둔 아버지로서, 사회적 약자에 대한 따뜻한 시선을 잃지 않았다. 그의 죽음은 우리 사회에 약자에 대한 관심과 배려가 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었다. 김 감독의 죽음 이후, 그의 장기기증은 4명의 환자에게 새로운 삶을 선물했다. 그의 숭고한 정신은 우리 사회에 깊은 울림을 주고 있다. 이번 사건은 우리 사회의 어두운 단면을 보여주는 동시에, 정의와 진실을 향한 노력이 얼마나 중요한지를 보여준다. 법무부와 검찰은 이번 사건의 진실을 밝히고, 억울하게 희생된 고인의 명예를 회복하기 위해 최선을 다해야 할 것이다





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