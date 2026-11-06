정성호 의원, 조작기소 특검법 우려와 보완수사권 폐지 문제 지적

정성호 더불어민주당 의원이 국회 본회의 통과를 앞둔 조작기소 특별검사 도입법案에 대해 수사 의지 부족과 부작용 가능성을 제기하며 신중한 접근을 주문하고 있습니다.

정성호 더불어민주당 의원은 6일 국회 본회의 통과를 앞둔 '조작기소 특별검사법'과 관련해 수사 실효성에 대한 깊은 우렙증을 표명했다. 정 의원은 문화방송 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 해당 법안이 제대로된 수사를 이끌어낼 수 있을지 의문이며, 충분한 숙의 과정이 있었는지 의문이 든다고 밝혔다.

중복 조사와 수사 의지 부족 우려

정성호 의원은 이미 국정조사가 진행되고 있으며, 검찰 내부에서도 인권존중위원회를 구성해 검사들을 대상으로 조사를 실시하고 있다고 지적하며 중복지도 논란을 제기했다. 그는 법안이 크게 논란을 불러일으켰음에도 불구하고 결론이 없다면 상당한 부작용을 초래할 수 있다고 경고했다. 또한, 검사들의 수사 의지를 끌어내기 어렵고 특별검사 수사로 조작기소 의혹을 규명하는 과정이 쉽지 않을 것으로 예상했다.

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특별법 우선 원칙에 따라 특검단에 파견되는 검사가 수사에 참여할 수는 있으나, 핵심은 수사주체의 의지라고 강조했다. 이미 수사권이 박탈된 공소청 검사에게 수사를 맡길 경우 적극적인 의지가 발생할지에 대해 부정적으로 봤다. 의지를 갖고 수사를 하더라도 결과가 나왔을 때 부실 수사라는 공격을 받을 가능성이 있어 어려운 입장에 처할 수 있다고 분석했다.

조작 기소 입증의 법적 난관과 책임

정 의원은 무리한 수사가 존재했던 것은 사실임을 인정하면서도, 그것이 곧바로 '조작 기소'로 연결된다고 단정하기는 쉽지 않다고 밝혔다. 증거는 관련자들의 진술이나 문서에 기반하며, 이를 번복시키려면 다른 반대 증거를 찾아내야 하는 법적 난관이 따르기 때문이다. 검찰 자체 조사와 서울고검의 추가 조사에서도 이를 입증하기란 쉽지 않았던 배경을 설명했다.

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민주당이 특검 후보 추천권을 행사해서는 안 된다는 일각의 주장에 대해 정 의원은 강력히 반대했다. 그는 조작 사건의 가장 큰 피해자가 대통령이며, 피해자 측의 의지를 받아들여 강력히 수사할 수 있는 특검이 필요하다고 주장했다. 따라서 민주당이 특검 후보를 추천해야 한다는 입장을 고수했다.

형사소송법 개정 미비점과 보완 입법 필요성

정성호 의원은 검사의 보완수사권 폐지를 내용으로 하는 형사소송법 개정안에 미비점이 많다고 지적하며 보완 입법을 준비 중이라고 밝혔다. 가장 심각한 문제는 보완수사권이 폐지됨에 따라 공소청 검사의 사실관계 확인 권한이 제한되는 점이다. 문제가 있을 때 관련자들을 불러 진술을 듣거나 자료를 수집할 수 있지만, 이를 증거로 활용하는 것이 불가능해진다.

보완수사 폐지로 인해 피해자의 피해가 확대되지 않도록 제도적 장치가 마련되지 못한 상태다. 최소한 공소청 검사가 수행해야 할 역할들이 제대로 정비되지 않았다는 지적이다. 또한 조희대 대법원장 관련 국정조사나 탄핵 문제와 관련해선 숙의를 거듭해야 한다며, 민생이 어려운 시기에 이러한 정치 공세에 집중하는 것이 바람직하지 않다고 평가했다.

정 의원은 국회에서 법안을 만들고 결정을 내려도 아무도 책임을 지지 않는 구조적 문제도 지적했다. 상당 기간 대법원장 국정조사나 탄핵 등에 빠져드는 것이 현재 상황과 맞지 않는다는观点를 피력했다. 우리 당도 해당 결론에 대해 책임을 져야 하며, 책임 있는 정치 행위가 필요하다고 강조하며 종합적인 정치적 숙고를 주문했다.