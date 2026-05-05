정선 알파인경기장 존치 논란…체육회 vs 환경단체 갈등 재점화

2018 평창올림픽을 위해 건설된 정선 알파인경기장의 존치 여부를 둘러싸고 대한체육회와 환경단체, 지역 주민 간의 갈등이 재점화됐다. 대한체육회는 국제 규격의 유일한 동계 스포츠 시설인 알파인경기장을 보존해야 한다고 주장하지만, 환경단체와 지역 주민들은 7년간의 협의 끝에 이룬 사회적 합의를 무시한 무리한 요구라고 반박하고 있다. 산림유전자원보호구역 훼손 논란과 경제성 문제까지 겹치며 갈등은 더욱 복잡해지고 있다.

어렵게 조성된 인프라를 철거하는 것은 앞으로 대한민국이 동계올림픽이나 동계아시안게임 등 대규모 국제 스포츠 대회를 유치할 자격과 의지를 스스로 포기하는 행위입니다. 지난 3월26일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘ 정선 알파인경기장 국가대표 훈련장 활용 기자간담회’에서 스키 국가대표 출신인 김나미 당시 대한체육회 사무총장이 목소리를 높였다.

그는 정선 알파인경기장은 국내에서 유일하게 국제 규격을 충족하는 독보적 시설이라며, 한번 파괴된 국제적 인프라를 복원하는 데는 수십년의 시간과 예측 불가능한 비용이 수반된다고 지적했다. 알파인경기장 철거 강행은 대한민국 동계 스포츠의 국제적 위상을 영구히 실추시키고, 세계 스포츠 무대에서 고립을 자초하는 자해적 결정이 될 것이라고 주장했다. 강원 정선 가리왕산 알파인경기장 보전·활용을 둘러싼 갈등이 7년 만에 합의점을 찾았으나 대한체육회가 공개적으로 경기장 철거 반대를 요구하고 나서면서 또다시 논란에 휩싸였다.

대한체육회는 4월8일 보도자료를 통해 선수의 훈련권 보장과 동계 스포츠 활성화, 국제 대회 유치 및 스포츠를 통한 정선 지역경제 활성화를 위해 알파인경기장을 존치해달라며 공개적으로 문제를 제기했다. 대한체육회는 또 앞으로 시·도체육회 및 회원종목단체와 연대해 공동 대응을 이어갈 계획이라고 밝히는 등 가리왕산 알파인경기장 존치를 위한 활동을 본격화하겠다고 선언했다.

대한체육회 쪽은 수천억원이 투입된 국제 규격의 국내 유일 활강경기장을 다시 비용을 들여 파괴하는 것은 국가 자산 관리 측면에서 비효율적이라며, 엘리트 선수뿐 아니라 꿈나무 육성, 장애인 스포츠 지원, 생활체육 활성화를 위한 포용적 스포츠 공간으로 거듭나야 한다고 강조했다. 김선진 대한체육회 홍보실장은 경기장 철거 뒤 ‘국가정원’ 등이 대안으로 논의되고 있지만 이는 산림 복원의 실효성이 낮고, 추가적인 대규모 토목 공사 비용 측면에서 신중한 검토가 필요하다고 말했다.

대한체육회가 존치를 요구하고 나선 알파인경기장은 2018 평창겨울올림픽 개최를 위해 가리왕산에 2030억원을 투입해 건설한 스키장이다. 원래 가리왕산은 산림유전자원보호구역이라 법적으로 개발이 불가능했지만, 당시 정부와 강원도는 환경단체 등의 반대에도 불구하고 ‘평창 인근에 가리왕산 말고는 활강경기장을 건설할 곳이 없다’며 특별법을 내세워 78.3㏊에 이르는 보호구역을 훼손한 뒤 경기장을 건설했다.

‘올림픽이 끝나면 원상 복구한다’는 것이 전제였다. 하지만 올림픽 뒤 지역 주민들이 활강경기장에 설치돼 있던 ‘케이블카 존치’를 요구하고 나서면서 갈등이 시작됐다. 주민들은 천막 농성까지 했고, 환경단체뿐 아니라 산림청과 환경부도 애초 약속대로 케이블카를 철거하고 원상 복구해야 한다고 맞섰다. 갈등이 확산하자 국무조정실이 나섰다. 2019년 4월 ‘가리왕산 합리적 복원을 위한 협의회’를 꾸렸고, 2년여의 논의 끝에 ‘2024년 12월까지 한시적으로 케이블카를 운영한다’는 결론을 내렸다.

한시 운영 기간이 끝나면 정부가 케이블카 유지 여부를 결정하기로 했다. 한시 운영을 허가받은 정선군은 2023년 1월부터 가리왕산 케이블카를 관광용으로 운행하고 있다. 이후 산림청은 케이블카 한시 운영 기한을 앞둔 2024년 11월 갈등 관리 전문가 등 7명이 참여하는 협의체를 다시 꾸렸고, 12차례 회의를 거친 끝에 지난해 3월 최종 합의에 이르렀다. 이 합의는 훼손된 산림은 최대한 복원한다는 기본 방침에 따라 활강경기장 조성 협의 때 지정 해제된 산림유전자원보호구역은 산림으로 복원한다는 것이 뼈대다.

대신 보호구역 밖 ‘하부구역’은 지역소멸 위기에 처한 주민들의 절박한 사정을 고려해 연구·교육·치유·휴양·숲체험 등의 용도로 활용할 수 있도록 허용했다. 하부구역 활용 방안으로 △산림형 정원 조성 △국립산림복원연구원 설립 △2018 평창겨울올림픽 정선기념관 건립이 제시됐다. 특히 논란의 중심에 섰던 케이블카는 주요 대안들이 이행돼 지역사회가 곤돌라 운영을 통해 얻는 경제·사회문화적 이익 등의 효과를 충분히 대체할 수 있을 때까지만 존치하기로 했다.

산림청 관계자는 당시 합의는 7년간 이어진 사회적 갈등을 이해관계자들이 직접 참여하는 협의체를 통해 합의를 이끌어냈고, 정책 결정 과정에 민간의 의견을 최우선으로 반영했다는 점에서 갈등 조정의 모범 사례로 평가된다며, 현재 합의한 내용에 따라 복원 공사 등 후속 조처를 착실히 진행하고 있다고 말했다. 7년 합의 물거품 안 돼 대한체육회의 존치 주장에 환경단체는 7년 만에 이룬 사회적 합의를 무시한 무리한 요구라고 비판하고 있다. 정규석 녹색연합 사무처장은 올림픽이 끝난 뒤 애초 약속에 따라 가리왕산은 복원됐어야 했다며, 합의와 약속이 지켜지지 않는 동안 우리 사회는 갈등과 논란의 비용을 크게 치렀다.

복원됐어야 할 가리왕산 생태계는 합의가 늦어지면서 훼손 정도가 더욱 심각해졌다. 김경준 강원환경운동연합 사무처장도 주민과 환경단체, 강원도 등이 모두 합의해서 생태 복원을 진행 중인데 이에 역행하고, 대국민 약속을 지키지 말라는 것이 대한체육회의 주장이라고 날을 세웠다. 또 복원 공사가 이미 진행 중이기 때문에 대한체육회의 주장대로 하려면 신설에 버금가는 공사를 다시 해야 해 실익도 없다고 했다. 특히 환경단체들은 보호구역을 제외한 슬로프 구역을 알파인경기장으로 활용하자는 주장 자체가 앞뒤가 맞지 않는다고 지적하고 있다.

박은정 녹색연합 정책팀장은 활강 종목은 국제스키연맹이 정한 기준에 맞는 코스 길이와 고도 차이, 경사도 등이 필요하다며, 그래서 수많은 반대에도 불구하고 보호구역까지 훼손하며 가리왕산에 경기장을 지었다. 전체 슬로프의 약 40%나 보호구역이다. 활강 훈련을 위해 보호구역을 제외한 구간만 필요하다면 애초 보호구역을 훼손할 필요가 없었다고 비판했다. 또 국내 스키장은 기후위기로 운영 일수가 줄고, 인공눈 의존, 이용객 감소로 적자 운영을 면치 못하고 있다.

폐업하는 스키장도 늘고 있어 경제성 측면에서도 스키장 존치 요구는 현실과 맞지 않는다고 덧붙였다. 지역 주민들도 대한체육회가 2019년 4월부터 진행된 ‘가리왕산 합리적 복원을 위한 협의회’에 참여하지 않고 뒤늦게 경기장 철거 반대 활동에 나선 것은 갈등을 재점화하는 무책임한 행동이라며 반발하고 있다. 정선군사회단체연합회는 4월20일 군청 앞에서 기자회견을 열어 대한체육회가 일방적으로 올림픽 시설 존치를 주장하며 시위를 벌이는 행태에 깊은 유감을 표한다며, 대한체육회의 주장은 지역 주민과 환경단체, 정부기관이 어렵게 도출한 사회적 합의를 정면으로 부정하는 것이라고 지적했다.

전영록 정선군사회단체연합회장은 대한체육회는 지역 현실과 주민의 삶을 외면한 채 과거의 시설 유지에만 집착하는 태도를 즉각 중단하라며 요구했다





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