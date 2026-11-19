정새미 통번역사가 2026 연합뉴스 다문화포럼에서 다문화 사회의 정의가 국제결혼 가구를 넘어 모든 이주 구성원으로 확장되어야 한다고 주장하며 포용적 사회 조화를 강조했다.

방송인 겸 국제회의 통번역사 정새미 씨가 한국 사회의 다문화 인식 전환을 촉구하며 발언하고 있다. 그는 2026년 11월 19일 서울 종로구 연합뉴스 사옥에서 열린 '2026 연합뉴스 다문화포럼'에 참석해 기존에 고정되어 있던 다문화의 범위를 재정의해야 한다고 제안했다.

다문화 정의의 범위 확장 요구

정새미 씨는 다문화의 대상을 가족 단위, 특히 외국인 부모를 둔 가정이나 그 자녀에만 한정해서는 안 된다고 밝혔다. 현재 다문화라는 단어가 특정 가정 유형만을 지칭하는 표현으로 고착되어 있는 현실을 지적하며, 이제 국적이나 가구 형태에 구애받지 않고 한국 사회를 함께 살아가는 모든 이주 구성원을 포괄해야 한다고 강조했다.

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그는 한국 국적자와 사귀거나 가정을 꾸려야만 이 땅에 대한 애정과 소속감을 증명할 수 있는 것은 아니라고 말했다. 우리 사회를 삶의 터전으로 삼고 도약과 번영에 기여하는 외국인들도 넓은 의미에서 다문화 사회의 일원임을 명시적으로 인정해야 한다는 것이 그의 핵심 논지이다.

국제결혼 중심 정책의 한계와 대안

과거 다문화 관련 행사에 참석할 때마다 프로그램이 국제결혼 가구 중심으로 구성되었던 점을 지적했다. 정착 초기에 주변으로부터 한국인 배우자를 만나야 생활 적응이 빠르고 실질적인 도움을 받을 수 있다는 권유를 많이 듣곤 했다고 전했다. 이러한 접근이 혼인 중심의狭隘한 시각일 수 있음을 우려하며 더 다양한 스펙트럼을 담아내야 한다고 덧붙였다.

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자국에서 한국어 전공 중이던 2009년 한국국제협력단, 즉 KOICA 장학생으로 선발되어 한국 땅을 처음 밟았던 정새미 씨는 다문화 사회의 성숙한 궤적을 직접 목격한 장본인이다. 당시와 비교하면 이주민을 바라보는 시선과 다문화에 대한 관심이 크게 나아졌음을 인정하면서도, 한국 사회가 지닌 역량과 가능성에 대한 확신을 표현했다.

문화적 조화와 상호 존중의 원칙

기원전 332년 이집트에 입성한 알렉산더 대왕이 아문 신전을 방문하며 현지 전통과 문화를 존중했던 역사적 사례를 인용했다. 시대는 다르지만 외부에서 온 이들이 공동체의 한 축으로 자리 잡으려면 그 사회가 지향하는 가치를 먼저 이해하고 동반자적 자세를 취해야 한다는 원칙이 오늘날에도 유효하다는 점을 시사했다.

무조건 외부 문물을 무분별하게 받아들이거나 이주민에게 기준을 무작정 완화하는 것이 해법이 아니라고 지적했다. 외국인 주민은 사회의 법과 질서, 규범을 준수하며 부응하기 위해 노력해야 하며, 우리 사회 또한 이들이 지닌 문화적 특성을 인정하고 조화롭게 어울릴 수 있도록 포용해야 한다고 역설했다.

양국 교류와 미래 계획

정새미 씨는 한국과 이집트 간 관계를 더욱 깊게 이해하는 데 기여하기 위해 내년에도 책을 한 권 더 엮어낼 계획임을 밝혔다. 두 나라 간 가교 역할을 수행하며 서로를 더 깊이 알아가는 데 힘을 보태겠다는 포부를 밝히며 포럼을 마무리했다. 그의 제언은 한국 사회가 다문화 구성원을 단순히 수용하는 것을 넘어 상호 발전하는 동반자 관계로 나아가야 함을 시사한다.