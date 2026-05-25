정부‑기업·온라인 커뮤니티 논란에 대통령 입장 발표, 과도한 개입 우려와 정치적 활용 위험

5월 민주화 기념일의 기업 마케팅과 온라인 커뮤니티 조롱 사태에 대해 대통령이 강경히 비판하고 여러 부처가 조치를 검토했다. 그러나 정부의 과도한 개입이 시장 원리와 표현 자유를 침해할 우려가 제기되며, 현 상황이 정치적 선동으로 활용되는 위험성도 지적된다.

대한민국의 민주화운동을 기념하는 5월, 조롱과 혐오가 반복되는 사회적 갈등이 심화되고 있다. 먼저 기업 마케팅 사례가 논란의 중심에 섰다.

‘5·18 탱크데이’라는 명칭으로 진행된 한 대형 커피 체인의 프로모션은 민주화운동의 희생자와 유가족, 그리고 넓은 국민에게 큰 상처를 남겼다. 이어서 극우 성향 인터넷 커뮤니티 일간베스트저장소(일베) 관련자가 고(故) 노무현 전 대통령을 조롱한 정황이 포착되자, 이재명 대통령은 즉각적인 비판을 내놓았다. 대통령은 일베에 대해 “엄격한 조건 하에 처벌과 징벌배상, 폐쇄 등을 검토할 필요가 있다”고 강조했으며, 같은 기업의 스타벅스 마케팅에 대해서는 “악질 장사치의 패륜 행위”라며 강도 높은 비판을 가했다.

이러한 대통령의 SNS 발언은 국민적 아픔을 담고 있는 역사를 폄훼하는 행위에 대한 강경한 입장을 보여주지만, 동시에 정부 주도의 민간 기업에 대한 불매운동이 확대되는 상황에 대해 우려의 목소리도 나오고 있다. 대통령의 지적 이후 여러 부처가 관련 조치를 서두르고 있다. 법무부는 스타벅스가 행사에 사용한 상품의 예산 사용 내역을 점검했으며, 국방부는 스타벱스와 연계된 장병 복지 사업을 일시 중단했다. 행정안전부는 해당 기업이 수상한 국무총리 표창을 취소하는 방안을 검토하고 있다.

한편, 스타벅스와 관련된 사진을 공유한 뮤지컬 배우가 비난을 받아 공연에서 하차하는 등, 사회 전반에 걸쳐 기업에 대한 비판이 확대되고 있다. 이 과정에서 소비자들은 기업의 부당한 마케팅에 분노했지만, 국가 차원에서 한 기업을 집중 공격하는 모습에 당혹감을 감추지 못하고 있다. 정부가 과도하게 개입하면 시장 원리와 국민의 상식적 판단으로 해결할 수 있는 사안이 오히려 갈등을 심화시킬 위험이 있다는 지적이 제기되고 있다. 또한 일베와 같은 극단적인 온라인 커뮤니티의 몰상식한 행태는 시민사회가 자율적으로 정화 기능을 수행하도록 맡겨야 한다는 의견이 강해지고 있다.

정부가 직접 처벌을 주도하면 표현과 사상의 자유가 제한될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 현재 6·3 지방선거가 다가오면서 이러한 논쟁은 정치적 공방의 도구로 이용될 가능성도 커졌다. 민주당은 대통령의 지적에 "공감"을 표시했으며, 국민의힘은 "대통령의 SNS가 또 다른 국가폭력이 되고 있다"며 반발하고 있다. 여야가 이 사안을 자신의 지지층을 결집하는 수단으로 삼는다면, 사회는 더욱 분열될 위험에 직면한다.

따라서 5월 정신을 훼손하는 혐오와 조롱을 차단하기 위해서는 정치적 선동이 아닌 성숙한 공론 형성을 위한 신중한 접근이 필요하다. 이는 민주주의가 깨어 있는 사회에서 반드시 지켜야 할 원칙이며, 모든 이해관계자가 함께 고민해야 할 과제이다





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