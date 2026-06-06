정부출연연구기관 평가서 AI 정책 담당 기관 D등급, 출연연 개편 논의 가속

NRC가 실시한 2025년 정부출연연구기관 평가 결과, AI 전환을 담당하는 정보통신정책연구원이 최하위 D등급을 받았다. 최고 등급인 S등급을 획득한 기관은 없으며, A등급을 받은 5개 기관만이 우수성을 인정받았다. 평가 결과는 출연연 통폐합 및 조직 재편 논의에 중요한 기준이 될 전망이다.

정부출연연구기관 25곳을 대상으로 실시한 종합 평가 결과, 최고 등급인 S등급을 획득한 기관은 전혀 없었다. 특히 인공지능(AI) 전환을 국가 핵심 과제로 삼은 현 시점에서, AI 정책 연구를 담당하는 정보통신정책연구원은 최하위인 D등급을 받으며 눈에 띄는 약점을 드러냈다.

이번 평가는 이재명 대통령이 출연연 통폐합 필요성을 제기한 이후 처음으로 공개된 결과로, 향후 정책 논의에 중요한 기준점으로 작용할 전망이다. 5일 경제인문사회연구회(NRC)가 발표한 '2025년 연구기관 평가 결과'에 따르면, S·A·B·C·D의 5개 등급 중 두 번째 높은 A등급을 획득한 기관은 대외경제정책연구원, 한국교통연구원, 한국보건사회연구원, 국토연구원, 한국법제연구원 등 5곳이다. D등급을 받은 기관은 오직 정보통신정책연구원 한 곳뿐이었다.

NRC 평가단은 1월부터 4월까지 진행한 평가 결과를 국무총리실과 재정경제부에 제출했으며, 등급별로 재정 인센티브와 기관장 성과급을 차등 지급하기로 했다. 평가에서 B등급을 받은 기관은 한국개발연구원(KDI)을 포함한 과학기술정책연구원, 에너지경제연구원, 통일연구원 등 12곳이다. C등급에는 산업연구원, 한국교육개발원, 한국교육과정평가원 등 7곳이 포함됐다. 세부 항목을 살펴보면, 정보통신정책연구원은 연구와 경영 전반에 걸쳐 낙제점을 받았으며, 특히 AI 전환에 필요한 국가 차원의 산업 경쟁력 강화 전략 및 정책 지원 방안이 미흡하다는 비판을 받았다.

NRC는 "기술 주권·반도체·기업 전환·규제·노동을 아우르는 중장기 산업 경쟁력 로드맵 제시가 부족하다"며, "AI 개발·연구·교육·산업을 담당하는 정부 조직 개편에 맞춰 정책 수립 역할을 구체화할 필요가 있다"고 지적했다. 또한, 국무조정실 감사 결과 정보 보안이 '미흡'으로 평가된 점과 이직률 감소를 위해 조직 문화 개선이 필요하다는 점도 문제점으로 제시됐다. 반면 A등급을 받은 기관들은 뛰어난 성과를 인정받았다. 한국교통연구원은 도로 통행요금 체계 개선, 스마트모빌리티, 철도·항공 등 교통 전 분야에서 정책 수립에 실질적인 기여를 했다는 호평을 받았다.

한국보건사회연구원은 정부 출범에 맞춰 보건·의료·돌봄·인구·사회보장 정책을 신속히 정립하고, 조직 개편을 통해 운영 효율성을 높인 점이 높은 평가를 받았다. 연구 분야 우수 기관으로는 국토연구원과 대외경제정책연구원이 선정되었다. 이번 평가에 따라 B등급 이상 기관에만 경상비 인센티브가 지급되며, 기관장 성과급은 B등급을 기준으로 3,700만원에서 등급당 750만원씩 차등 적용된다. 대통령은 지난 4월 출연연 업무보고에서 "일부 조직을 독립 기관으로 유지할 필요가 있는가"라며 출연연 개편을 연구하겠다고 강조했고, 비연구 인력 비율이 과도하다는 점을 들어 조직 운영 효율성 문제를 지적했다.

정부는 당장의 통폐합보다는 임무 중심 재편을 우선 추진하겠다고 밝혔지만, 출연연의 역할 조정과 효율화 논의는 지속될 것으로 보인다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정부출연연구기관 AI 정책 출연연 개편 연구기관 평가 인센티브

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AI 기본사회 논란, '모두의 AI' 무료 제공 정책 신중론 제기정부의 전 국민 AI 무료 제공 사업인 '모두의 AI'가 비용, 성능, 책임等问题로 신중한 접근이 필요하다는 지적이 나왔다. 이재명 대통령과 배경훈 부총리 간에도 AI 접근권 보장과 시장 원리 사이에 시각 차이가 있다. 기업 주도로의 전환과 지속 가능성을 고려한 정책 설계가 요구된다.

Read more »

엔비디아 CEO, 한국에 입국...삼겹살 만찬 참석하는 SK·LG·현대차·네이버 등 피지컬 AI·로보틱스 등 주요 의제 '인공지능(AI) 메모리 반도체부터 AI 로봇까지.'젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 한국에 입국했다. 황 CEO는 이날 한국에서의 첫 저녁 식사를 한국 대기업 총수들과 함께 할 예정이다. 황 CEO와의 만찬에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 전해졌다. 이번 '삼겹살 회동'은 지난해 10월 황 CEO의 첫 방한 때 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 가진 '치맥 회동' 못지 않은 화제몰이를 할 전망이다. 만찬 테이블에선 AI 분야와 관련 엔비디아와 한국 기업들의 협력 방안이 폭넓게 논의될 것으로 예상된다.

Read more »

서울디지털대, 교육부 평생학습 강좌에 2건 선정서울디지털대학교(총장직무대행 이영수)가 교육부와 국가평생교육진흥원이 추진하는 ‘재직자 AI·D 집중과정’의 AI·D 묶음강좌 분야와 ‘한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC)’ 개별강좌 자율 분야에 각각 1개 과정이 선정됐다. ‘재직자 AI·D 집중과정’은 대학의 전문성과 교육 인프라를 활용해 성인학습자와 재직자가 직무 현장에서 바로 활용할 수 있는 AI·디지털 실무역량을 단기 집중과정으로 지원하는 교육부 사업이다. AI·D 묶음강좌로 선정된 ‘공공데이터 분석 및 AI 실무를 위한 비즈니스 QGIS’는 직무 현장에서 요구되는 인공지능(AI)·디지털 역량을 기를 수 있도록 설계됐다.

Read more »

성능 앞 장사 없나…美 NSA, 사이버 공격에 앤트로픽 ‘미토스’ 사용미국 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 자사의 AI 모델 ‘미토스(Mythos)’를 미국 국가안보국(NSA)의 공격형 사이버 작전에 활용할 수 있도록 지원하고 있는 것으로 알려졌다. 파이낸셜타임스(FT)는 4일(현지시간) 'NSA가 사이버 공격 작전에 앤트로픽의 미토스를 활용하고 있다'고 보도했다. 앤트로픽은 이날 블로그를 통해 자사 AI 모델의 성능이 얼마나 빠른 속도로 향상되고 있는지를 보여주는 내부 데이터를 공개하며 '전 세계적으로 AI 개발 속도를 늦출 수 있다면 매우 바람직한 일일 것'이라고 밝혔다.

Read more »

엔비디아, 한국 AI기술센터 설립 착수…젠슨 황 '서울 유력'(종합)(서울=연합뉴스) 권하영 기자=엔비디아가 한국에 인공지능(AI) 기술센터를 설립하기 위한 채용 절차에 본격 착수했다.

Read more »

[게임위드인] 젠슨 황이 게임사 만나는 이유…피지컬 AI의 숨은 강자(서울=연합뉴스) 김주환 기자=로봇의 '뇌'를 만드는 피지컬 AI 시대에 게임산업이 가진 잠재력이 주목받고 있다.

Read more »