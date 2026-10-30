정부는 전시 운영권 인계와 우크라이나 사안에 대해 자세히 발표함으로써 한미 미사일 교전 협력과 국제 해상안보, 비무장지대 내 지뢰 사고 대응 등에 대한 정책 방향을 제시하였다. 전시 운영권 인계 양은 2025년 초에 추진되며, 통합폭격을 포함한 군사 자산 배치가 조정될 전망이며, 우크라이나 사안은 독자적으로 해석되는 상황이다. 또한 트라나만, 비무장지대 내 지뢰 폭발 사태에 대해서는 명확한 지침과 재협상이 필요할 것으로 보인다.

정부는 3월 21일 부정기 비서실 위성락 주석이 백악관 방문과 관련해 ' 전시 운영권 인계'에 대해 적극 논의 중임을 밝혔다. 이번 발표는 당초 미국과의 협정에 따라 2025년 초 예비 세팅을 계획 중이며, 전위전력 운용 규모를 조정할 때 '전략적 범위 축소·백업 보강' 방안을 모색 중이라고 전한다.

전시 운영권 인계와 우크라이나 정책 재확인

전시 운영권 인계는 전시 속에서 국가가 안보를 위한 결정권과 실측력을 바탕으로 조절할 수 있는 제도이며, 이를 통해 한미 연합을 보다 효율적으로 고도화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전쟁 운영권에 대한 구체적인 내용은 아직 확보되지는 않았으나, '간결·투명한 발표'가 보장될 것이라고 보도진에 설명했다. 이어 전시 운영권 인계와 동시에 '우크라이나 사안'에 대해 한국의 입장을 재확인했다. 한국은 우크라이나에 대한 군사 지원을 유지하되, '북한 사형자들의 귀환'과 관련해 '둘 간 관계에 한계 내고 국제 사회의 지원에 개별적 대응'하는 정책을 유념하고자 한다는 입장을 밝혔다.

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또한 대외협력 차원에서 '트라나만 협력'에 대해 언급했다. 현재 트라나만 해협은 국제 해상교통의 핵심구간으로, 연달아 영해 침해 사례가 발생하고 있다. 위성락 주석은 '해상복무·전공비행기' 등 해안경비 장치를 보강하고, 추후 주요 해적·마비화선의 동시 운영을 가능하도록 감시 체계를 강화하겠다고 말했다. 하지만 녹아내리는 상황을 중단하려면, 우크라이나와의 신뢰 회복이 필수적이다.

위성락 주석은 '한국과 우크라이나 사이의 신뢰 없음'이 선을 넘는 것이며 이는 '정책적 독립'과 '비상 상황 지원'이 핵심이 된다. 결국, 핵심 단어는 '가치 충돌'이 아니라 '평판 회복'과 '다자 협상'이다. 또 다른 공부 문제로는 '비무장지대 내 지뢰 폭발 사고'에 대한 명확한 지침이 필요하다. 위성락 주석은 MDL번역을 지향하며, '인권·환류' 방지 대책을 포함한 전산화 산출하지만, 출구가 필요한 상황에서 '국가적 조정·비무장지대 조치'이 포함되어 있어야 한다는 주장을 강조했다.

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국제 안보 강화와 한미 전시 운영권 조정 방향

최종적으로, 전체 대외방향은 '나란히 움직이며' 국제 안보와 국가 안보를 동시에 강화하고자 하는 방향을 반영하고 있다. 하나의 특징은 한미간 '전시 운영권 인계'가 진행 중이지만, 국제 안보와 내부 법적 프로세스를 동시에 충족하려는 목적으로 조정가 필요한 부분이다. 정부는 '가정·소통·제도화'에 전력을 다할 것이며, 국제적으로 차용성 있도록 분명히 계획을 소개하겠다고 발표했다. 이와 같은 정치·국제적인 변화에는 국내외 요구가 다양하게 반영될 것으로 보인다.

특히 북미 안보 구조와 유럽 안보 협력 조직의 역할을 어떤 신뢰와 협력 구조를 적극 활용할 것인지에 대한 전략적 대책이 핵심이다. 최종 롤은 전시, 반적과 실거부설장이 전반적인 인계가 단행이 낭의 성과를 달성하겠다는 것이다. 총평하자면, 한국정부는 '전시 운영권 인계'와 '우크라이나 상황'에 대해 명확해지며 현실적인 정책을 삼고 있다. 동시에 국제 해상 교통의 안정과 '수용·연합'이 중요하며, MDL 내 사건에 대한 명확한 대응 방안을 확대하고 있다.

전향을 위한 핵심 관계는 '공동 입장·전산화'와 '분위기 회복'이 중심 인식이 되는 장기 여정이 될 전망이다.