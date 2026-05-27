정부, HMM 나무호 피격 공격에 이란산 미사일 가능성 결론

정부는 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 피격 사건에 대한 조사 결과를 발표하고, 사용된 미사일이 이란산 누르 계열 대함미사일일 가능성이 높다고 밝혔다. 조사 결과를 바탕으로 정부는 이란을 공격 주체로 지목하며 외교적 대응 수위를 높일 것으로 예상되나, 이란은 관련성을 부인하고 있어 향후 양국 간 긴장이 고조될 수 있다.

정부는 27일 호르무즈 해협 에서 피격된 한국 선박 HMM 나무호 에 대한 조사 결과를 발표했다. 박윤주 외교부 1차관은 브리핑에서 공격에 사용된 비행체 잔해에 대한 기술 분석 결과, 이란에서 개발된 '누르' 계열 대함 미사일일 가능성이 높다고 밝혔다.

정부는 탄두의 형상과 기체 잔해의 하늘색 도색, 전자기판의 생산 연도 등을 근거로 이란의 관여 가능성을 제시했다. 당초 정부는 확실한 증거가 있을 때까지 공격 주체를 섣불리 지목하지 않았으나, 추가 조사를 통해 이란 측이 반박하기 어려운 증거를 확보함에 따라 대응 수위를 높이기로 판단한 것으로 보인다. 국방부 국제차장은 미사일이 의도적인 공격의 결과로 발사된 것으로 판단된다고 설명했다. 그러나 발사 지점은 확인하지 못했다.

한편 이란 대사는 이번 사건과의 관련성을 전면 부인하며 책임을 거부했다. 이에 정부는 외교적 대응을 강화하는 한편, 나무호를 비롯한 한국 선박들은 위험 지역에서 벗어나 안전한 상태로 대기 중이다. 정부는 호르무즈 해협 항행 자유 기여와 관련해 국제사회 논의를 지켜보며 단계적인 기여 방안을 검토할 방침이다





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HMM 나무호 호르무즈 해협 이란 미사일 외교적 대응 대함미사일

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