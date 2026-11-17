한성숙 국무총리가 AI를 활용한 수능 부정행위를 원천 차단하기 위한 강력한 대응책을 발표했다. 전수검사, 스티커 부착, 빅테크 협력 등 과잉 대응 수준의 조치가 시행된다.

한성숙 국무총리는 2026년 11월 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능 시험을 이틀 앞두고 대국민 담화를 통해 인공지능(AI) 기술을 활용한 부정행위를 원천 차단하겠다고 발표했다. 교육부 는 시험의 엄정성과 공정성이 훼손될 경우 사회에 재난 이상의 혼란을 초래한다고 판단하여, 과잉 대응을 포함하는 강력한 보안 대책을 시행하기로 결정했다.

정부의 AI 차단 및 전수검사 대책 내용

정부의 주요 대책은 시험 전 전자기기 수거와 미제출 휴대전화 적발을 위한 재난문자 발송, 안경 전수 검사, 옷 단추마다 스티커 부착 등을 포함한다. 또한 글로벌 빅테크 기업들과 협력하여 정답 확인을 위한 AI 이미지 등 사후 조사 시스템을 도입하고, 관리감독 인원을 대폭 추가하여 시험장을 감시할 예정이다. 최은옥 교육부 차관은브리핑에서 수능이 공정하게 치러지지 않을 때 발생하는 사회적 혼란은 재난 수준이라며, 이러한 상황에서 과잉 대응이 필요하다고 명확히 지적했다.

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이와 같은 강력한 조치가 도입된 이유는 올해 초부터 적발된 AI 안경 등 고도화된 부정행위 수법 때문이다. 교육 당국은 이러한 기술적 위협에 대응하기 위해 사전에 논의하고 예산을 확보했으나, 이미 시험 준비가 최선반도에 올라선 시점에서 즉각적인 강경 대응이 불가피했다고 밝혔다. 특히 수험생 입실 시간이 오전 8시 10분이자 시험 시작 시각이 8시 40분인 점을 고려할 때, 남은 30분 동안 감독관들이 점검을 완료하는 것이 가능하다고 판단했다.

법적 근거와 인권 논란 속 금속탐지기 한계

정부의 과감한 조치 중 금속탐지기의 전면적인 사용은 법적 근거 미비로 인해 제한적으로 시행된다. 최은옥 교육부 차관은 학생의 가방에는 도시락이나 열쇠 등 금속 물질이 다수 포함되어 있어 오진 가능성이 높다고 설명하며, 가방 검색이나 신体 탐지를 위해서는 개인의 동의가 필요하고 법적 근거가 확보되어야 한다고 덧붙였다. 따라서 전수검사는実施하지 않되, 수능 시험장에는 금속탐지기를 비치하여 의심 상황이나 특이 상황이 발생한 경우 본부로 학생을 불러 전체적으로 탐지할 예정이다.

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이러한 제한적인 접근은 인권 문제와 법적 리스크를 피하기 위한 것으로 해석된다. 교육부는 위기 재난 문자 수신 거부가 불가능한 점을 활용하여, 핸드폰을 켜둔 수험생이라면 반드시 문자가 울리게 된다는 점을 강조하며 휴대전화 제출을 강제할 계획이다. 극히 예외적으로 3G 핸드폰 등은 통신 수신에 제한이 있을 수 있으나, 대부분의 현대식 휴대폰에서는 위급 재난 문자 수신이 보장되므로 이를 부정행위 적발의 첫 단계로 삼는다.

빅테크 기업 협력과 사후 AI 분석 시스템 구축

교육부는 글로벌 빅테크 기업들과 적극적으로 협력하여 AI 기반 부정행위를 추적할 계획이다. 배기현 부총리는 AI 이미지 분석을 위해 시험장 내에서 클라우드 기반의 분석이 이루어지도록 하겠다며, 통신 기록 및 AI 사용 여부에 대한 데이터 제공을 기업들에게 요청할 것이라고 밝혔다. 대한민국만을 위해 별도로 모델을 튜닝하거나 필터를 만드는 것은 기술적으로 쉽지 않지만, 이미 기록에 남아 있는 데이터를 사후에 분석 처리함으로써 부정행위자를 특정할 수 있다고 설명했다.

이 과정에서 해외 플랫폼 사들도 적극 협력하기로 했으며, 본사 차원의 논의가 이루어지고 있다고 교육부는 전했다. 온라인상에는 수능 부정행위와 관련된 각종 자백이나 예고 글들이 올라오고 있어, 전국 사이버수사대는 24시간 완전 가동 중이다. 사전 모니터링을 통해 유해 글의 삭제나 차단을 조치하고, 사실관계를 확인한 후 필요에 따라 수사 기관에 엄정하게 연계할 예정이다. 이러한 사후 조치는 불법행위자에 대해 분석하고 관련 기록을 검토하여 최종적인 조치를 취하는 흐름으로 진행된다.

부정행위 적발 시 처벌 강화 및 수능 연기 검토 배제

발각된 부정행위자에 대한 처벌이 강화된다. 올해 수능에서 부정행위가 적극적으로 사용된 것이 적발될 경우, 해당자의 응시 자격 정지 기간이 현행 1년에서 10년으로 확대될 전망이다. 단순 소지 사례의 경우에도 국회와의 논의를 거쳐 10년 범위 내에서 처분 기준이 정해지는데, 이는 부정행위자의 응시 자격을 근본적으로 제한하기 위한 조치다. 이러한 강력한 제재는 수험생들에게 절대적인威慑 효과를 줄 것으로 기대된다.

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한편, 수능 연기에 대해서는 교육 당국이 전혀 검토하지 않은 것은 아니나, 현재 출제 위원들이 격리된 상태이며 시험지가 학교로 이동 중이라는 점을 들어 연기 가능성을 배제했다. 시험 연기로 인한 최대 1~2주의 기간은 수험생의 혼란과 대학 입시 전형 차질로 이어질 수 있어, 현재 확정된 일정에 따른 시험 치르기가 최선이라고 판단했다. 시험장 내 감독관 4명 배치 의견 등은 수험생의 불안감을 유발할 수 있다는 내부 우려로 인해, 기존 2명 체제 유지와 가방 외치기 등 현실적인 선에서 조치가 정리되었다.

시험장 내 물리적 보안 강화와 통신 기록 분석

시험장 내 물리적 보안 조치도 세밀하게 적용된다. 옷 단추에는 1교시 시작 시 부착되며, 시험 종료 때까지 떼지 않도록 권고된다. 중간에 떨어지는 경우 감독관이 재부착할 수 있도록 편의를 제공하나, 점심 식사 이후인 3교시 시작 전에는 별도의 재확인 절차는 실시하지 않는다. 이는 수험생들의 편의와 보안 사이의 균형을 고려한 결정으로, 쉬는 시간 동안 책을 가지고 와서 봐야 하는 상황을 고려해 복도에 가방을 내놓고 가능한 거리를 띄우는 방식으로 대응한다.

통신 사각지대를 없애기 위해 시험장 주변과 학교 내 와이파이, 공공 와이파이 등은 차단되나, 에그기 등을 이용한 개인 와이파이 접속 기록은 분석 대상에 포함된다. 전파탐지기는 별도로 적용되지 않으나, 와이파이, LTE, 5G, 6G가 켜져 있는 경우 통신사 기록과 복도 감독관들의 대응 체계를 통해 실시간으로 추적할 계획이다. 교육부는 빈틈없는 대응을 통해 수험생들의 정당한 권리를 보호하고, 시험의 공정성을 끝까지 지켜낼 것이라고 약속했다.