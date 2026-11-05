정부, 청해부대 작전구역 확대 및 P-8A 추가 파견 검토

정부가 소말리아 해적 활동 증가에 대응해 청해부대 파견 기간을 연장하고 작전 구역을 아덴만에서 호르무즈해협 인근으로 확대하는 방안을 추진 중입니다. 최신 해상초계기 파견으로 역량을 보강합니다.

정부는 5일 오전 열린 차관회의에서 소말리아 아덴만 에 파견된 청해부대 의 임무 기간을 연장하고 작전 범위를 대폭 확대하는 내용의 동의안을 국회에 제출하기로 결정했습니다. 이 같은 조치는 이란 전쟁 의 여파로 급증한 해적 활동을 대응하고 우리 국민들의 안전과 경제적 이익을 보호하기 위한 긴급 조치입니다.

P-8A 항공기 및 소해 전력 추가 지원

정부의 추가 파견 계획에는 해군의 최신예 P-8A 해상초계기 1대와 운용 인력 45명, 폭발물처리반(EOD) 요원 30명이 포함됩니다. 또한 무인 소해 잠수정과 수상정 등 소해 전력 2개 세트를 함께 파견하여 해상 치안 및 기뢰 제거 능력을 대폭 강화할 방침입니다.

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기존 청해부대 49진 충무공이순신함에 이어 추가 인력이 합류하면 총 파견 병력은 기존 320명을 포함해 최대 395명 수준으로 조정됩니다. 정부는 국회 동의 절차를 거쳐 이르면 연내 이러한 추가 전력을 현지에 배치할 계획이며, 75명의 추가 인력은 작전 현장의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

작전 구역 두komp 배 확대된다는 설명

청해부대의 주요 활동 지역인 아덴만 작전 구역은 오만 남부 두컴항 인근 외해까지 넓어집니다. 두컴항에서 호르무즈해협까지 직선거리는 약 350해리(약 650km)에 달하며, 해군의 최대 작전 반경도 600해리(약 1,111km)에서 1,200해리(약 2,222km)로 무려 두 배 가까이 늘어난 것입니다.

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국방부에 따르면 호르무즈해협 봉쇄로 인해 연합전력이 걸프만에 집중되면서 소말리아 해적 활동이 전년 대비 3배 이상 급증한 것이 이번 확대의 핵심 근거입니다. 이는 지역 안보 공백이 우리 국민의 생명과 직결되는 경제 활동에 치명적인 타격을 줄 수 있다는 판단에서 나온 것입니다.

이란 개입 배제 및 국내 여론 고려한 절충안

정부는 이란 전쟁에 직접 개입하거나 관여하지 않겠다는 명확한 선을 긋고 있습니다. 국방부 관계자는 해상초계기가 임무 수행 시 이란 영토, 영해, 그리고 호르무즈해협 내측에 대한 탐지가 제한된다고 강조했습니다. 이는 미국의 군사적 기여 압박과 국내 파병 반대 여론 사이에서 고심한 결과 나온 절충적 결정으로 해석됩니다.

특히 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 이란 문제 지원을 요청했으나 거절됐던 배경과, 11월까지 가시적인 기여가 없을 경우 불이익이 있을 수 있다는 미측의 압박을 고려해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 향후 호르무즈해협 내 기뢰 제거 등 연합작전 참여 가능성은 영국과 프랑스가 제시한 '허용적 환경'이 조성된 이후로 미룬 상태입니다.

차관회의 승인 후 국회 제출 절차 진행

정부의 이번 동의안은 국무회의 의결을 거치고 대통령 재가를 받은 후 국회에 제출될 예정입니다. 차준홍 기자와 이유정 기자의 취재를 종합하면, 국방부는 EOD와 무인 소해 전력 파견을 '언제 조성될지 모르는 환경에 대비한 사전 준비'로 정의하며 국내 정치적 리스크를 최소화하려는 노력을 기울이고 있습니다. 이는 복잡한 국제 정세 속에서 안보 이익과 외교적 균형을 동시에 잡으려는 정부의 고뇌된 선택을 보여줍니다.