정부, 원화 약세에 비상으로 대응

정부가 원화 약세에 비상으로 대응하고 있다. 관세청은 38개사에서 약 4154억원 규모의 불법 외환거래를 적발했다. 한은과 금감원은 주요 외국환은행을 상대로 공동검사에 돌입했다. 외환당국은 NDF 거래를 국내 역내선물환(DF) 시장으로 유도하는 방안을 추진한다. 당정은 국민연금의 해외 투자자금 조달 방식을 다변화하기로 했다.

정부, 원화 약세 에 비상으로 대응 원화값 1500원대 고착에 비상 관세청 , 4154억 불법거래 적발 한은· 금감원 , 외국환은행 검사 국민연금 해외 자금 조달 위해 당정, 외화채 발행 등 법안 마련 달러당 원화값이 1500원대로 추락한 뒤 반등할 조짐을 보이지 않자, 정부가 '환 방어' 총력전에 나섰다.

재정경제부는 10일 국가정보원, 국세청, 관세청, 금융감독원, 한국은행 등 관계 기관이 참석한 가운데 대응반 회의를 열고 관세청이 38개사에서 약 4154억원 규모의 불법 외환거래를 적발하는 성과를 거뒀다고 밝혔다. 국정원은 고객사 자금을 무역 대금으로 위장해 해외로 반출한 뒤 현지에서 매수한 가상자산을 국내로 들여와 현금화하는 방식으로 자산을 은닉한 혐의를 받는 업체를 적발하기도 했다. 고환율 대응은 이뿐만이 아니다. 한은과 금감원은 이날 주요 외국환은행을 상대로 공동검사에 돌입했다고 밝혔다.

외환당국이 구두개입을 넘어 실제 검사권을 발동한 것은 2012년 이후 14년 만이다. 원화 약세에 편승한 시장 교란 행위에 대해 '더 이상 묵과하지 않겠다'는 강력한 경고 메시지를 보낸 것으로 풀이된다. 원화 약세 국면에 편승해 외환 시세를 인위적으로 조작하거나 특정 시점에 거래를 집중해 시장을 교란한 행위를 적발하는 데 초점이 맞춰졌다. 금융권에서는 원화값 추가 하락을 억제하려는 당국의 시장 안정 메시지로 해석하는 기류가 있다.

외환당국은 최근의 환율 쏠림 현상을 유발한 주범으로 역외차액결제선물환(NDF) 중심의 투기성 거래를 지목했다. NDF는 실제 통화를 교환하지 않고, 만기 때 환율 변동에 따른 차액만을 정산하는 파생금융상품이다. 해외 시장에서 미래 환율을 예측해 체결하는 NDF는 그동안 외국인 투자자의 환헤지 수단이자 시장 유동성 공급원 역할을 해왔다. 그러나 원화 약세 국면에서 레버리지를 활용한 투기 세력이 집중 유입되며 환율 변동성을 증폭시키는 핵심 요소로 작용했다고 당국은 보고 있다.

아울러 당국은 NDF 거래를 국내 역내선물환(DF) 시장으로 유도하는 방안을 추진한다. DF는 NDF와 달리 국내 외환시장에서 만기일에 실제 통화를 주고받는 선물환 거래다. 실물 결제가 수반되는 만큼 투기성 거래가 제한적이라는 게 당국의 판단이다. 또 당정은 국내 외환시장의 큰손인 국민연금의 해외 투자자금 조달 방식을 다변화하기로 했다. 더불어민주당 중동전쟁경제대응특별위원회 간사인 안도걸 의원





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