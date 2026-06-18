정부, 7차 석유 최고가격 결정 연기…호르무즈 해협 통항 재개 여부 확인 후 결정

정부는 7차 석유 최고가격의 적용을 미·이란 종전 양해각서(MOU) 발효와 호르무즈 해협 통항 재개 여부, 국제 유가 움직임을 확인한 뒤 결정하겠다는 입장을 밝혔다. 산업통상부는 7차 최고가격은 중동전쟁 종전 진전 여부를 지켜보고 판단할 계획이며, 발표 전까지는 현행 6차 최고가격을 유지할 것이라고 밝혔다. 최근 국제 유가와 석유제품 가격은 내림세를 보이고 있으며, 호르무즈 해협 통항 재개 여부가 석유 최고가격제를 종료하는 핵심 요인이라고 강조했다. 또한 최고가격제를 종료하는 시점과 관련해서는 호르무즈 해협 정상화 이후에 최고가격을 인하할 가능성도 제기됐다. 한편, 정부는 정유사 손실 보전을 위한 '석유 판매가격 최고액 지정에 따른 손실보전을 위한 재정지원 규정'을 마련해 공개했다.

정부는 7차 석유 최고가격의 적용을 미·이란 종전 양해각서(MOU) 발효와 호르무즈 해협 통항 재개 여부, 국제 유가 움직임을 확인한 뒤 결정하겠다는 입장을 밝혔다. 산업통상부는 7차 최고가격은 중동전쟁 종전 진전 여부를 지켜보고 판단할 계획이며, 발표 전까지는 현행 6차 최고가격을 유지할 것이라고 밝혔다.

지난달 22일부터 적용 중인 6차 최고가격은 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 산업부 관계자는 이번 주말이 지나면 많은 것을 보고 판단할 수 있을 것이라고 언급하며, 연장 기간은 정해져 있지 않다고 밝혔다. 최근 국제 유가와 석유제품 가격은 내림세를 보이고 있으며, 호르무즈 해협 통항 재개 여부가 석유 최고가격제를 종료하는 핵심 요인이라고 강조했다. 또한 최고가격제를 종료하는 시점과 관련해서는 호르무즈 해협 정상화 이후에 최고가격을 인하할 가능성도 제기됐다.

한편, 정부는 정유사 손실 보전을 위한 '석유 판매가격 최고액 지정에 따른 손실보전을 위한 재정지원 규정'을 마련해 공개했다. 향후 10일간 행정예고를 거친 후 고시되면, 관련 절차를 개시하고 최고액 정산위원회를 운영할 예정이다. 정유업계에서 보는 손실 규모와 정부가 추산하는 규모가 괴리가 있다는 질의에 대해, 산업부 관계자는 국민의 세금으로 재정을 지원해주는 정부의 생각과는 괴리가 있을 수 있다고 언급하며, 적정 마진 수준은 정산위가 적절하게 판단할 것이라고 말했다





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석유 최고가격제 미·이란 종전 양해각서(MOU) 호르무즈 해협 통항 재개 정유사 손실 보전 정부 지원 규정

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