정부, 2차 고유가 피해지원금 지급 계획 발표... 소득 하위 70% 대상 맞춤형 민생 지원

정부가 고유가로 인한 서민 경제의 부담을 완화하기 위해 소득 하위 70%를 대상으로 2차 고유가 피해지원금을 지급합니다. 거주 지역에 따라 10만 원에서 최대 25만 원까지 지급되며, 건강보험료 및 자산 기준에 따라 대상자가 선정됩니다.

최근 전 세계적인 에너지 가격 변동과 고유가 현상이 지속되면서 서민 경제의 부담이 가중되고 있는 가운데, 정부가 민생 안정을 위한 획기적인 대책을 내놓았습니다. 정부는 관계부처 합동 브리핑을 통해 소득 하위 70%의 국민을 대상으로 하는 2차 고유가 피해지원금 지급 계획을 전격 발표하며, 이를 통해 위축된 소비 심리를 회복시키고 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다는 강력한 의지를 표명했습니다.

이번 지원금은 단순히 경제적 보조를 제공하는 것을 넘어, 특히 인구 감소로 인해 어려움을 겪고 있는 지방 소도시와 농어촌 지역의 경제 기반을 강화하려는 전략적 의도가 담겨 있습니다. 이번 2차 고유가 피해지원금의 가장 큰 특징은 거주 지역에 따른 차등 지급 방식입니다. 수도권 거주자의 경우 10만 원이 지급되며, 비수도권 거주자에게는 15만 원이 지급됩니다. 특히 정부는 지역 균형 발전과 인구 소멸 위기 대응을 위해 인구 감소 지역에 거주하는 국민에게 더 두터운 혜택을 제공하기로 했습니다.

우대지원지역 거주자는 20만 원, 특별감소지역 거주자는 최대 25만 원까지 지원금을 받을 수 있어, 상대적으로 경제 기반이 취약한 지역 주민들의 실질적인 구매력을 높이는 효과가 기대됩니다. 또한 지난 1차 신청 기간을 놓쳐 혜택을 받지 못한 대상자들도 이번 2차 신청 기간인 3월 18일부터 7월 3일까지 함께 신청할 수 있도록 하여 복지 사각지대를 최소화했습니다. 지원 대상자를 선정하는 기준은 건강보험료를 중심으로 한 소득 하위 70%입니다.

가구 구성의 기준은 올해 3월 30일 기준 주민등록법상 세대별 주민등록표에 함께 등재된 인원을 하나의 가구로 보며, 주소지가 다르더라도 건강보험법상 피부양자인 배우자와 자녀는 동일한 경제공동체로 인정됩니다. 다만 부모의 경우 피부양자라 하더라도 별도 가구로 분리하여 판단하며, 맞벌이 부부는 원칙적으로 별도 가구로 보되 합산 보험료가 더 유리한 경우에 한해 동일 가구로 인정받을 수 있는 유연한 기준을 적용했습니다.

구체적인 건강보험료 기준을 살펴보면, 외벌이 직장가입자 기준 1인 가구는 13만 원, 2인 가구는 14만 원 이하일 때 지급 대상이 되며, 3인 및 4인 가구는 각각 26만 원과 32만 원 이하가 기준입니다. 지역가입자의 경우 1인 가구 8만 원, 2인 가구 12만 원 이하가 기준이 됩니다. 특히 맞벌이 가구의 경우 가구원 수에 1명을 추가한 기준 금액을 적용함으로써, 다소득원 가구의 현실적인 상황을 반영해 수혜 범위를 넓혔습니다.

정부는 단순히 소득 수치만으로 판단하지 않고, 실질적인 고액 자산가를 걸러내어 지원금의 형평성을 높였습니다. 2025년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 초과하거나, 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만 원을 초과하는 경우 해당 가구원 전원이 지급 대상에서 제외됩니다. 이는 지난 민생회복 소비쿠폰 지급 당시 적용되었던 엄격한 기준을 그대로 유지한 것으로, 정말 도움이 필요한 서민층에게 자원이 집중될 수 있도록 설계한 조치입니다. 지원금의 지급 방식은 국민의 편의성과 지역 상권 활성화를 동시에 고려했습니다.

신용카드나 체크카드 충전 방식, 또는 지역사랑상품권 중 선택하여 받을 수 있습니다. 카드 지급을 원하는 경우 카드사 홈페이지나 은행 영업점을 통해 신청 가능하며, 지역사랑상품권은 지자체 앱이나 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있습니다. 특히 신청 초기 발생할 수 있는 시스템 과부하를 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 적용됩니다. 사용처는 주소지 관할 지자체로 제한되며, 지역사랑상품권은 연 매출 30억 원 이하 가맹점에서, 신용·체크카드는 일부 업종을 제외한 소상공인 매장에서 사용할 수 있습니다.

다만, 이번 지원금의 취지가 고유가 피해 극복에 있는 만큼 주유소의 경우에는 연 매출 규모와 상관없이 어디서든 사용할 수 있도록 하여 실질적인 유류비 부담 경감 효과를 극대화했습니다. 윤호중 행정안전부 장관은 이번 조치가 고물가 시대에 고통받는 국민들의 경제적 부담을 덜어주는 동시에, 지역 내 소비를 촉진하여 소상공인과 자영업자들에게 실질적인 도움이 되는 민생 회복의 마중물이 될 것이라고 강조했습니다. 정부는 앞으로도 현장의 목소리를 반영하여 사회적 약자를 보호하고 경제 활성화를 도모하는 다양한 정책적 지원을 지속적으로 추진할 계획입니다





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고유가 피해지원금 민생안정 건강보험료 지역사랑상품권 소득하위70%

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